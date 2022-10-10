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Наличное дело: с начала частичной мобилизации граждане сняли более 750 млрд рублей

Почему не повторился рекорд первой волны оттока средств из банков
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В конце прошлой недели ажиотажный спрос на наличность, который взлетел после объявления о частичной мобилизации, начал стабилизироваться. Показатели вернулись к уровню, который был характерен для всего сентября до 21-го числа, следует из данных Центробанка. Всего же за период ажиотажного спроса граждане изъяли из банков 754,1 млрд рублей. Это почти в четыре раза меньше, чем в первую волну оттока денег из банков, пришедшуюся на конец февраля — начало марта. Эксперты считают, что на объем снятия наличности повлияло несколько факторов: средства нужны были тем, кто уезжал из страны, избегая мобилизации, кто-то последовал общей панике, но были и вкладчики, которые снимали средства на фоне падения ставок. И именно фактор обещанной доходности будет далее влиять на спрос на наличность.

На первой волне

Первая волна оттока денег из банков в этом году была короткой, но мощной: с 24 февраля до 5 марта включительно граждане изъяли из финорганизаций почти 2,9 трлн рублей, следует из данных Центробанка. В тот момент основным фактором влияния стали последствия санкций против России после начала специальной военной операции (СВО). Неопределенность, а также стремительно падающий курс рубля и растущие на потребительском ажиотаже цены привели к резкому росту спроса на наличность.

Наличное дело
банкомат деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако уже после 5 марта денежный поток потянулся в обратном направлении. Роль охлаждающего душа сыграло решение ЦБ о повышении ключевой ставки до 20%, вслед за которым банки также повысили обещанную доходность на короткие трехмесячные вклады до 18–22%. От такого щедрого предложения граждане отказаться не смогли, деньги постепенно вернулись в кредитные организации, практически компенсировав отток. Больше резких скачков спроса на наличность до недавнего времени не наблюдалось.

Рекорд не побит

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В сентябре в большинство дней до 21 сентября, когда было объявлено о частичной мобилизации, наблюдались снятия, которые по суммам, правда, вписывались в картину предыдущих месяцев. Что неудивительно, поскольку с постоянным снижением ключевой ставки банки снижали обещанную доходность. Поэтому некоторые люди после окончания срока действия договора не пожелали его продлевать.

В последний раз регулятор понизил ключевую ставку 16 сентября до 7,5%. Это решение, кстати, банки уже учли в своей процентной политике, заранее уменьшив обещанную доходность. В третьей декаде сентября максимальные ставки по крупнейшим кредитным организациям снизились до 6,5%, показывает мониторинг Центробанка. С таким уровнем ставок реальная доходность невозможна, поскольку они практически вдвое ниже инфляции.

Наличное дело
ключевая ставка
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Сколько таких случаев зафиксировано с момента объявления частичной мобилизации

На фоне общей картины выделилось 22 сентября, когда произошел резкий рост спроса на наличность. На второй день после объявления о начале частичной мобилизации люди сняли 132,1 млрд рублей. Еще один пик снятий пришелся на 30 сентября, когда из банков изъяли 144,8 млрд рублей. Всего же с 21 сентября по 6 октября включительно из кредитных организаций утекло 754,1 млрд рублей.

В свободных потоках

Правда, уже в конце прошлой недели спрос постепенно стабилизировался до уровня двухзначных значений. В последние дни спрос упал до 14,4–35,5 млрд рублей, что вполне соответствует показателям до 22 сентября. До этого числа регулятор фиксировал отток от 8,1 млрд до 40,8 млрд рублей.

— Любой шок, а к нему относятся и объявление о частичной мобилизации, и последовавший за этим отъезд из страны мужчин призывного возраста и их семей, повышает спрос на наличность. Типичное проявление поведенческой экономики, — прокомментировал данные главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Наличное дело
военно-грузинская дорога кпп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Джано Геловани
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Он добавил, что после некоторого успокоения и сокращения потока уезжающих нормализовалась и ситуация с оттоком денег из банков.

С этим мнением согласна и психолог Ольга Максимова, которая напомнила, что людям свойственно в такие моменты поддаваться паническим настроениям, в том числе из-за коллективного эффекта.

— Плюс напряжение подогревалось слухами о якобы возможной заморозке счетов и об усилении санкций против банков. Поэтому, когда в банки пошли отъезжающие граждане, это спровоцировало и тех, кто в принципе был морально готов к снятию наличных, — пояснила она.

Собственно, отсутствие ограничений по выдаче наличных — основное требование к банковской системе, и в ЦБ, судя по действиям, это очень четко осознают, добавил Антон Табах.

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