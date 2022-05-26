Наварили кэша: в РФ стали платить наличкой после отключения Apple и Google Pay

После отключения Apple Pay и Google Pay россияне не только используют пластиковые карты, но и активно платят наличными . Среди тех, кто пользовался этими сервисами, н а кэш перешло 40% владельцев смартфонов на iOS, и 35% — на Android . Об этом говорится в исследовании НАФИ. Рост доли наличных платежей подтвердили в ОФД сервиса «Контур.Маркет». Россияне готовы тратить деньги, которые поспешно снимали со счетов в феврале, поясняют эксперты. Вместе с тем в РФ работают над аналогами платежных сервисов: Mir Pay уже доступен клиентам 96 банков, а «СБПэй» — работающий в том числе на iPhone — станет обязательным летом , заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова 25 мая.

Кто куда

Подавляющее большинство россиян после отключения сервисов Apple Pay и Google Pay стали применять банковскую карту для оплаты покупок: так сделали 96% пользователей смартфонов на iOS и 63% владельцев телефонов на Android. Такие данные содержатся в оперативном мониторинге Аналитического центра НАФИ (есть у «Известий»). В ходе опроса россияне могли выбрать более одного ответа.

Почти половина (40%) пользователей iPhone, которые ранее применяли Apple Pay для оплаты покупок, стали делать платежи наличными после отключения сервиса. Вместе с тем 4% граждан приобрели или начали использовать телефон на Android и продолжили делать покупки мобильным устройством. Среди бывших пользователей Google Pay 35% перешли на оплату наличными, еще 31% — установили Mir Pay . Приложение позволяет оплачивать картами «Мир» и работает только на Android. Кроме того, 7% респондентов сказали об использовании Samsung Pay.

Доля россиян (не только владельцев смартфонов), которые расплачиваются наличными, выросла после изменения социально-экономической ситуации на 5 пунктов, до 30%, и остается на этом уровне в марте и апреле, заявил эксперт Аналитического центра НАФИ Владимир Гриценко. Однако он не ожидает дальнейшего увеличения показателя.

Одно из объяснений применения наличности — в том, что для экономии на эквайринге многие интернет-магазины просят производить оплату живыми деньгами при получении, полагает эксперт. Он добавил, что люди, в свою очередь, готовы тратить те объемы наличности, которые они сняли со счетов в конце февраля .

В январе 2022 года доля платежей наличными в общем обороте розницы составляла 39%, тогда как в начале апреля этот показатель вырос до 42%, заявила «Известиям» аналитик фискальных данных «Контур.Маркета» Дарья Жигалина. По ее словам, эта тенденция несет риски: например, оплату наличными легче скрыть от надзорных органов, и часть предприятий может уйти в «серую зону» . Выше всего доля операций с кэшем в секторе услуг (в автосервисах, салонах красоты), уточнили эксперты ресурса «Чек Индекс».

Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам I квартала 2022 года составила 75,5%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова 25 мая на съезде Ассоциации банков России. Из ее презентации следует, что в РФ действует 125,5 млн карт «Мир», а приложение для оплаты смартфоном Mir Pay доступно клиентам 96 банков. Банк России рассчитывает, что все кредитные организации к 1 июля обеспечат возможность использования приложения на базе системы быстрых платежей — «СБПэй». Сейчас с его помощью можно делать платежи по QR-коду, затем туда планируется внедрять бесконтактную технологию оплаты (через NFC) — по аналогии с Apple Pay и Google Pay.

Тренд не сломить

ЦБ планирует дальнейшее развитие безналичных платежных технологий не только в России, но и за рубежом. Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России намерен уже летом договориться еще с двумя «туристическими» странами о приеме карт «Мир» в их финансовой инфраструктуре , однако не уточнила, с какими именно. Она также добавила, что с 2024 года цифровой рубль, который собирается внедрить ЦБ, можно будет обменивать на иностранную валюту .

В масштабах страны переход трети бывших пользователей Google Pay на Mir Pay — это значительные цифры , считает директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Он добавил: чтобы делать выводы об устойчивости тренда, надо посмотреть долю пользователей в динамике, но пока тенденция выглядит оптимистично. Эксперт добавил: уже сейчас многие имеют два телефонных аппарата (один на Android, другой на iOS): это не всегда удобно, но более надежно с точки зрения совершения платежей. Кроме того, поскольку люди с трудом меняют свои привычки, некоторые россияне могут смотреть в сторону производителей-конкурентов при покупке следующего телефона.

Альтернативой для владельцев iPhone выступает система быстрых платежей : чтобы оплачивать товары в точках продаж, через него нужно сканировать QR-код. По словам Вениамина Каганова, будут ли этим пользоваться — вопрос, во-первых, привычки, во-вторых, удобства : иными словами, сколько шагов нужно сделать чтобы добраться до кнопки «оплатить».