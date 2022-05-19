Чудная пластика: как использовать карты «Мир» на курортах Турции

Россия и Турция договорились о расширении возможностей использования карт национальной платежной системы «Мир» во время отдыха в турецких отелях. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Александр Новак по итогам заседания российско-турецкой межправительственной комиссии. Насколько облегчат заключенные договоренности отдых россиян в Турции, и о чем следует помнить туристам, чтобы без проблем расплачиваться как в отелях, так и за их пределами, выясняли «Известия».

Как отели облегчат россиянам пользование картой «Мир»

Как заявил Александр Новак, «речь идет не о количестве банков, а о наличии инфраструктуры, чтобы человек мог подойти и стоял банкомат, который принимает карту "Мир". А какой это банк, это уже без разницы. Поэтому мы говорили о том, что инфраструктура соответствующих банков должна быть расширена. Это банкоматы, терминалы и так далее» . Как реализовать договоренности технически, будет решаться в рабочем порядке, однако из слов Новака можно понять, что турецкие отельеры, по-видимому, будут заключать соглашения об обслуживании с банками, принимающими «Мир», либо устанавливать у себя их банкоматы.

Чудная пластика Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В том, что владельцы туристических отелей будут рады оказать соответствующую услугу россиянам, сомневаться не приходится. Как сообщает Министерство культуры и туризма Турции, в марте 2022 года в страну приехало на 48% меньше российских туристов, чем в тот же период предыдущего года. Отельеры, заинтересованные в увеличении турпотока из России, уже сейчас борются за внимание российских отдыхающих. Так, в некоторых отелях, по рассказам туристов, организуют специальные бесплатные подвозки к банкоматам, принимающим «Мир». Это касается не только отелей: как сообщили на днях «Известия», турецкие магазины все активнее подключают в точках продаж терминалы соответствующих банков. О готовности работать с картами «Мир» уже заявили такие известные сети, как Adl, Dagi и Pologarage.

Можно ли с помощью карты «Мир» оплатить услуги в Турции

Сегодня в Турции с картами «Мир» работают три банка – Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası. Соответственно, в банкоматах этих банков возможно снимать наличные. Однако пока, по свидетельству побывавших в Турции россиян, их банкоматы часто встречаются лишь на крупных курортах. В небольших населенных пунктах их не найдешь. Поэтому, отправляясь на экскурсию, не стоит рассчитывать на то, что вам удастся воспользоваться карточкой. То же самое касается оплаты товаров и услуг: те магазины, кафе и отели, в которых установлены терминалы этих трех банков, принимают карту «Мир» без ограничений.

Чудная пластика Фото: Getty Images/SOPA Images

Таким образом, с одной стороны, туристам не стоит опасаться остаться на турецких берегах без денег. С другой, не исключена возможность в последний момент обнаружить, что оплата товаров и услуг невозможна. Чтобы не осложнять себе жизнь, заказывая чашку кофе или планируя внести оплату на депозит в номере, поинтересуйтесь, терминал какого банка установлен у продавца услуг.

Можно ли получить в Турции наличные с карты «Мир»

Со снятием наличных с карты «Мир» проблем в Турции не будет. Для начала необходимо найти банкомат одного из трех обслуживающих эти карты банков. По свидетельствам очевидцев, практически всегда на таких банкоматах есть знакомая наклейка карты «Мир», так что опознать их будет несложно. В банкоматах, как правило, есть функция переключения на русский язык, так что, если вы не знаете английского или турецкого, затруднений в обслуживании не будет.

Чудная пластика Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Abdurrahman Antakyali

Во всех турецких банкоматах есть суточный лимит на снятие наличных. В банках, работающих с картами «Мир», это от 2500 до 3000 лир (10 -12 тысяч рублей по текущему курсу). Комиссию турецкие банки не снимают, зато ее берут российские банки. Ее размер вы можете уточнить в условиях обслуживания своего банка, в той их части, где говорится о снятии наличных в банкоматах чужих банков. Лучше сделать это заранее, иначе размер комиссии может неприятно удивить. Некоторые банки снимают фиксированную сумму, другие берут процент от суммы снятия. В большинстве случаев комиссия уменьшается по мере роста суммы снятия, поэтому снимать мелкие суммы невыгодно – лучше сразу снять доступный вам максимум, который вы планируете потратить. Деньги можно снимать только в турецких лирах.

По какому курсу можно расплачиваться в Турции картой «Мир»

Курс конвертации по отношению к лире устанавливается банками самостоятельно, а значит, будет отличаться в зависимости от того, картой какого банка вы пользуетесь. Как правило, он близок к курсу ЦБ РФ , который можно уточнить в открытых источниках. Зная его, вы всегда будете представлять размеры своей платежеспособности. С учетом комиссии, он вряд ли окажется супервыгодным, однако сторонники экономии могут порадовать себя тем, что обменивать наличные рубли еще менее выгодно.

В Турции туристы могут обменять рубли на лиры в большинстве обменных пунктов, но курс будет раза в полтора ниже официального. Следует помнить, что при обмене рублей на лиры выгоднее всего делать это не в уличных обменниках, а в аэропорту. Курс тут обычно заметно выше, чем в курортных городах и популярных туристических местах.