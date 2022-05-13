Магазины Турции начали подключать банки для оплаты картами «Мир»

Магазины Турции стали активно подключать в точках продаж терминалы банков, которые готовы работать с российскими банковскими картами «Мир». Об этом рассказали «Известиям» продавцы магазинов сетей Adl, Dagi, Pologarage и других в пятницу, 13 мая.

В Турции есть три банка, которые заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası. Первые два наиболее популярны, их терминалы оплаты устанавливают в магазинах, а банкоматы — в помещения торговых центров.



Эти данные подтверждает и представитель туроператора Coral Travel. Cейчас магазины заключают договоры с банками на установку дополнительных терминалов оплаты, принимающих карты «Мир», сказал он.



По словам представителя пресс-службы «Интуриста» Дарьи Домостроевой, развитие терминалов оплаты, доступных россиянам, позитивно влияет на выбор путешественников в пользу Турции. Они не будут чувствовать себя ущемленными и понимают, что эта страна — полноценный вариант летнего отдыха без ограничений, пояснили в пресс-службе. Кроме того, туристов может привлечь шопинг по выгодным ценам.

«Несмотря на то, что 95% приобретает на курорты туры с питанием все включено, возможность оплаты картой «Мир» — это дополнительный стимул, чтобы выйти за пределы отеля. Съесть турецкое мороженое в кафе или выпить свежевыжатый сок, поехать в торговый центр за текстилем или заказать экскурсию», — говорит Домостроева.

В любом случае другие банковские карты за рубежом не работают, а также есть ограничение по покупке валюты в России, заявил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Поэтому возможность оплачивать, обналичивать деньги с карт «Мир» или снимать местную валюту очень важна, подчеркнул он. Тем более, что сейчас путешественников очень привлекает шопинг, а оценить заранее, какая сумма будет нужна, сложно.

Ранее в этот же день представители туроператоров заявили «Известиям», что путевки на лето в Турцию стали до 30% дороже по сравнению с 2021 годом. Самый дорогой месяц при бронировании поездки сейчас — июнь: цены на туры подскочили на 30%. На июль — на 20%, а на август — на 15%.

Несмотря на высокий спрос со стороны европейских туристов, отели заинтересованы в привлечении россиян. На путешественников из РФ приходится значительная доля среди гостей, в прошлом году она составила 30–35%. Прогнозируется, что по итогам этого сезона показатель будет на уровне 25–30%.