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Эксперты указали на рост цен путевок в Турцию до 30%

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Путевки в Турцию на это лето стали до 30% дороже по сравнению с 2021 годом. Об этом «Известиям» рассказали представители туроператоров.

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По данным Tez Tour, цены на путевки в Турцию на это лето выросли на 15–30% по сравнению с 2021 годом.

Представитель оператора уточнил, что самый дорогой месяц при бронировании поездки сейчас — это июнь: цены на туры подскочили на 30%. На июль — на 20%, а на август — на 15%.

Тенденция характерна для всех отелей в Турции, подтвердил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

В сети OTI Hotels & Resorts (бренды Xanadu High Class, Seven Seas Resorts & Hotels, Otium Hotels) цены выросли на 10% по сравнению с летом 2021 года, рассказал ее операционный директор Хакан Йылмаз.

Несмотря на высокий спрос со стороны европейских туристов, отели заинтересованы в привлечении россиян. На них приходится значительная доля среди гостей, в прошлом году она составила 30–35%, утверждает Тарык Кыранкая. По итогам этого сезона показатель будет на уровне 25–30%, спрогнозировал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Побережное отношение: путевки в Турцию на лето подорожали до 30%

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