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«Мир», тур, май: Turkish Airlines перестали принимать к оплате нацкарты

Какие способы расчета для покупки авиабилетов и турецких товаров остаются у россиян
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Turkish Airlines и ряд турецких интернет-магазинов, которые доставляют товары в Россию, на фоне санкций стали блокировать оплату картой «Мир», хотя ранее ее принимали, выяснили «Известия». Причем на сайтах по-прежнему значится возможность оплаты через эту систему. В НСПК заявили, что иностранные банки, которые обеспечивают прием нацкарт за границей, могут в одностороннем порядке ограничивать обслуживание подсанкционных кредитных организаций РФ. Как в такой ситуации оплачивать покупки — в материале «Известий».

Mir отклонен

На фоне санкций против РФ со стороны Запада турецкие сервисы, которые ранее принимали оплату «Миром», стали блокировать операции по картам российской платежной системы. Так, например, Turkish Airlines больше не позволяет купить билеты на сайте картами «Мир», выпущенными рядом российских банков, причем как подсанкционными, так и не попавшими под ограничения. Система просит клиента обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты. Многочисленные жалобы пользователей на невозможность использовать карты российской платежной системы от Сбербанка, ВТБ и «Тинькофф» на сайте этой авиакомпании появились на форуме Винского, которым пользуются путешественники.

Платеж не улетел
туркиш эейландс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пользователь форума по имени Bogdesha сообщила, что смогла купить билеты Turkish Airlines только картой Почта Банка платежной системы UnionPay.

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«Покупала билеты из Стамбула в Анталию, несколько дней пыталась оплатить МИР Тинькофф и Сбербанк, безрезультатно. Поехала в офис Туркишей, а они мне цены озвучили в 3,5 раза больше чем на сайте. В итоге получилось оплатить картой юнион пей почтабанк на сайте», — написала Bogdesha (орфография и пунктуация сохранены).

Корреспондент «Известий» лично убедился: помимо Visa и MasterCard российских банков, сайт Turkish Airlines заблокировал и операцию с карты «Мир» Сбербанка. Однако эта система указана как разрешенная для оплаты. Таким образом, для покупки билетов напрямую россияне вынуждены ехать в один из офисов авиакомпании, использовать карты иностранных банков или системы UnionPay.

Запрещать платежи с помощью «Мира» стали и другие турецкие платформы. Так, например, популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку в Россию, из-за введенных санкций заблокировал оплату картами российской платежной системы ряда подсанкционных банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и «Открытие».

В Turkish Airlines оперативно не прокомментировали запрос «Известий» о причинах прекращения приема платежей картами «Мир». В TT-Turk также не ответили на запрос.

Платеж не улетел
карта мир банкомат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Известия» опросили топ-30 российских банков, включая подсанкционные, получали ли они жалобы от клиентов на невозможность оплаты с помощью карт «Мир» на сайтах иностранных государств, в которых «Мир» ранее принималась. В Росбанк и «Зенит» таких обращений не поступало, сообщили представители кредитных организаций.

Справка «Известий»

В конце февраля власти США ввели блокирующие санкции против ПСБ, ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и «Открытия», а 6 апреля расширили их на Сбербанк и Альфа-банк. Такие ограничения предусматривают заморозку их активов и запрет для американских физлиц и компаний на ведение с ними бизнеса. Кроме того, с 10 марта Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, прекратили действовать за границей и на иностранных сайтах.

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Путь оплаты

Карты «Мир» принимаются в 10 зарубежных странах, где можно расплатиться за покупки и в устройствах крупных банков снимать наличные, напомнили «Известиям» в платежной системе. Ее представитель уточнил: в настоящее время некоторые иностранные банки-эквайеры, обеспечивающие прием нацкарт в этих странах, могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания «Мира» в сети своих устройств или на сайтах. Это может коснуться карт российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, уточнили в национальной платежной системе. Тогда операции по российскому «пластику» будут отклоняться на стороне банков-эквайеров.

«Известия» спросили крупнейшие турецкие банки-эквайеры (Ишбанк, Зираат Банк и Вакиф Банк) о том, почему они перестали принимать карты российских кредитных организаций и каких именно. Также запросы были направлены в ЦБ России и Турции.

Платеж не улетел
турция банкомат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Если с картами «Мир» возникают проблемы, то россияне могут воспользоваться и другими способами оплаты: онлайн-кошельками, оплатой по реквизитам или наличными, например, в офисе авиакомпании, рассказал руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

— Для онлайн-оплаты существует ряд сервисов, однако и здесь могут быть ограничения. Самыми надежными способами на сегодняшний день являются оплата наличными и перевод по реквизитам, однако ситуация меняется регулярно, поэтому перед непосредственной оплатой или поездкой стоит проверить наиболее актуальную информацию, — добавил он.

Причина, по которой турецкие банки-эквайеры могут отказываться от работы с российскими кредитными организациями из списка SDN, может заключаться в опасении зарубежных партнеров попасть под вторичные санкции, считает глава Ассоциации электронных денег Виктор Достов. Он добавил, что турецким банкам также нужны гарантии ликвидности — уверенность, что все операции затем будут покрыты поступлениями денег из российских кредитных организаций, поскольку начисление средств не происходит одномоментно.

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