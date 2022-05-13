Побережное отношение: путевки в Турцию на лето подорожали до 30%

Путевки в Турцию на это лето стали до 30% дороже по сравнению с 2021 годом . Об этом «Известиям» рассказали представители туроператоров. При этом загрузка в турецких отелях в этом сезоне может превысить 90%, говорят местные отельеры, не исключающие и дефицита свободных номеров. Причиной бизнесмены называют наплыв туристов из Европы. О том, как Турция готовится к летнему сезону, — в репортаже «Известий».

Полет нормальный

В аэропорту Внуково, откуда журналисты вылетали в Анталию в пресс-тур рейсом Turkish Airlines, традиционная очередь на регистрацию. Но паспортный контроль и таможню удалось пройти быстро. Посадка началась вовремя, а в самолете нет свободных мест . По словам представителя Coral Travel, для рейсов в Турцию сейчас это стандарт . Пустых мест практически не бывает.

Как рассказали «Известиям» в Российском союзе туриндустрии, сейчас в Турцию летают девять российских авиакомпаний, в том числе «Россия», Red Wings, «Азимут», Pegas Fly, с недавних пор — «Аэрофлот». И три турецких перевозчика — Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Corendon Airlines. «Известия» направили запросы в эти компании.

Нужный берег Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Турецкие авиалинии сейчас осуществляют большинство рейсов — 290 в неделю, а российские — только 122 , свидетельствуют данные Минтранса. По словам председателя совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрия Горина, еще год назад ситуация была обратной — по этому направлению чаще летали отечественные компании.

Время в пути сейчас увеличилось . Перелет занимает около пяти часов вместо 3,5 . Самолеты обходят воздушное пространство над Украиной и странами Европы и прокладывают путь через соседние государства, пояснил Дмитрий Горин. При этом наш самолет приземлился в Анталье вовремя, без задержек.

Растет цена и спрос

Путевки в Турцию на это лето подорожали . По данным Tez Tour, цены выросли на 15–30% по сравнению с 2021 годом . Представитель оператора уточнил, что самый дорогой месяц при бронировании поездки сейчас — это июнь : цены на туры подскочили на 30%. На июль — на 20%, а на август — на 15%. Тенденция характерна для всех отелей в Турции, подтвердил Дмитрий Горин.

В Xanadu Resort High Class, где мы остановились, во время обеда не сразу удалось найти свободный столик в большом ресторане . По словам гендиректора отеля Тарыка Кыранкая, загрузка отеля в летний период превысит 90% за счет потока туристов из стран Европы . По его словам, возможен и дефицит мест . В этом году курорт посетят туристы из 31 страны, многие приедут на отдых впервые с начала пандемии, когда на путешествия были введены ограничения, уточнил гендиректор.

Нужный берег Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В сети OTI Hotels & Resorts (бренды Xanadu High Class, Seven Seas Resorts & Hotels, Otium Hotels) цены выросли на 10% по сравнению с летом 2021 года, рассказал ее операционный директор Хакан Йылмаз.

Несмотря на высокий спрос со стороны европейских туристов, отели заинтересованы в привлечении россиян . На них приходится значительная доля среди гостей, в прошлом году она составила 30–35%, утверждает Тарык Кыранкая. По итогам этого сезона показатель будет на уровне 25–30%, спрогнозировал он.

Чтобы привлечь российских туристов, в отеле подготовили терминалы банков, которые принимают оплату картами «Мир» . Также в некоторых гостиницах помогают туристам снимать наличные из ближайшего к организации банкомата — до него гостей бесплатно везут на такси .

МИРная оплата

«Известия» изучили, получится ли оплачивать покупки в Турции картами «Мир» и удастся ли снимать наличные в банкоматах.

В Terra City — большом торговом центре вроде московских «Метрополиса» или «Европейского», где представлены международные и локальные бренды — нам рассказали, что в Турции есть три банка, которые заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası . Первые два наиболее популярны. «Известия» направили запросы в упомянутые кредитные организации.

Нужный берег Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

Продавцы магазинов сетей adl, Dagi, Pologarage рассказали, что в нескольких точках банки уже установили свои терминалы и собираются это сделать и в остальных .

Впрочем, как оказалось, даже это далеко не всегда решает проблему. Например, картами «Мир» «Сбера», ВТБ и «Тинькофф» получилось оплатить покупки только в некоторых магазинах . При этом деньги можно снять во всех банкоматах (к слову, за это могут брать комиссию). По сумме обналичивания есть ограничения — например, в Ziraat Bankası разрешается снять с одной карты не больше 2 тыс. лир в сутки ( около 8,6 тыс. рублей ). На момент эксперимента наиболее выгодный курс оказался по карте ВТБ — 4,6 рубля за лиру. У «Сбера» — 5, в «Тинькофф» — 6,5. «Известия» направили запросы в упомянутые банки.

Перебои с работой отечественных карт, видимо, связаны с опасениями банкиров попасть под вторичные санкции Минфина США, считает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

В Анталии пока туристов на улицах и в лавках немного, но продавцы говорят, что летом картина кардинально иная и в кафе даже образуются очереди.