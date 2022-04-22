Спасение нелетающих: Сочи предлагают исключить из программы туристического кешбэка

Осенний этап программы туристического кешбэка следует распространить в первую очередь на регионы юга России, которые недосчитались туристов из-за закрытия аэропортов. С таким предложением выступил Альянс турагентов России (АТА), письмо направлено в правительство. При этом из программы следует исключить Сочи, заявил «Известиям» вице-президент АТА Алексан Мкртчян. Гостиницы там заполняются до 100%, дополнительно стимулировать спрос кешбэком нецелесообразно, уверен он. В то же время гостиницы Крыма, Анапы и Геленджика даже на майские праздники заполнены лишь на 40–70% и нуждаются в поддержке. Не все встретили инициативу позитивно: по мнению представителей РСТ, у туристов должен быть выбор, куда ехать с кешбэком.

Сочи в сторонке

В туристической отрасли считают необходимым поддержать регионы юга России с закрытыми аэропортами, заявил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Среди возможных мер: субсидии гостиницам и санаториям, развитие наземных маршрутов доставки отдыхающих, а также запуск следующего этапа программы туристического кешбэка с фокусом именно на эти регионы.

Письмо с советующим предложением альянс направил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина (документ есть у «Известий»). В пресс-службе правительства подтвердили поступление обращения.

Спасение нелетающих_1 Городской пляж в Анапе Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

— Суть нашего предложения — исключить Сочи из будущего этапа распродажи туров с кешбэком. Там и так всё хорошо, и давать кешбэк за туры в этот регион — всё равно что тушить пожар бензином. На мой взгляд, это неправильно, когда один регион жирует, а остальные затягивают пояса, — резюмировал Алексан Мкртчян.

С 24 февраля временно остановлены полеты в популярные у туристов Анапу, Геленджик, Симферополь и Ставрополь. Пока запрет действует до 25 апреля, но майские праздничные бронирования для этих курортов уже упущены — большинство путешественников уже спланировали свой отдых в Сочи и других регионах, куда можно долететь самолетом, рассказал вице-президент АТА.

— Ограничения негативным образом сказались на турпотоке в эти регионы. Большинство россиян либо не могут туда добраться, либо вынуждены ехать поездом или автомобилем, что влияет на сроки и стоимость поездки , — заметил он.

В свою очередь, отели в Крыму, Анапе, Геленджике и других регионах с закрытым небом плохо заполняются, продолжая при этом нести расходы на поддержание своей хозяйственной деятельности, отчислять налоги и выплачивать зарплату сотрудникам, добавил эксперт.

Спасение нелетающих_2 Поезд Пермь–Симферополь на перроне железнодорожного вокзала Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Загрузка отелей в Сочи на майские праздники близка к 100%, а в Крыму она составляет 55–60% на южном берегу и менее 40% — на западном. В Анапе и Геленджике гостиницы на праздники заполнены процентов на 70 благодаря тому, что туда легче добраться на автомобиле, чем в Крым, — рассказал Алексан Мкртчян.

При этом отели остальных городов России с закрытыми аэропортами — Воронежа, Белгорода, Ростова, Курска и других — на майские праздники и вовсе стоят полупустыми, добавил он.

Осень с кешбэком

Не все представители туриндустрии встретили инициативу по распределению кешбэка однозначно. Так, глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов уверен, что бизнесу она была бы полезна, но самим туристам — навряд ли.

— Я не вижу необходимости региональных ограничений в программе кешбэка. Сама ее идеология — это обеспечение доступности туристических поездок. И, наверное, нам не стоит принимать решение за туриста, в Сочи ему поехать с кешбэком или куда-то еще. Наоборот, в кризисной ситуации стоит дать потребителю самый широкий спектр выбора, а он уже сам проголосует рублем, — сказал он «Известиям».

Другой вопрос, сколько средств будет выделено на будущий этап программы кешбэка, который запланирован на осень 2022 года, и хватит ли денег всем желающим.

Изначально Ростуризм планировал потратить на кешбэк 5 млрд рублей в течение года, распределив их на три этапа — зимний, весенний и осенний. Однако эти планы уже перевыполнены. С начала года на два первых этапа программы (в январе и марте) уже затрачено 8,4 млрд рублей, сказали «Известиям» в Ростуризме.

Спасение нелетающих_3 Отдыхающие в ресторане на территории санатория в Геленджике Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Таким образом, программа дополнительно профинансирована уже на 3,4 млрд рублей. Ею воспользовались более 2,4 млн россиян, суммарно они приобрели путешествий по России почти на 44 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовались туры в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московскую область, Москву и Татарстан.

— Впереди у нас осенний этап распродаж, он точно состоится. Окончательную сумму [выделенных на кешбэк средств] на год мы не озвучиваем, цифра постоянно меняется, — сказали в Ростуризме.

От комментирования инициативы турагентов в ведомстве воздержались.

По мнению Георгия Мохова, правительство выделит достаточно средств на продолжение программы кешбэка осенью, если в этом будет необходимость. Дофинансирование программы происходило и раньше, и туристам вряд ли стоит переживать.