«Россия несет колоссальные потери из-за остановки въездного туризма»

Всего за две недели действия программы туристического кешбэка на счета россиян вернулся 1 млрд рублей. Это пятая часть от годового бюджета программы. Поэтому желающим сэкономить на отдыхе стоит поторопиться , сообщила в интервью «Известиям» руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее оценке, внутренний туризм восстанавливается рекордными темпами: в этом году количество поездок уже превысит показатель 2019 года. А вот без иностранных туристов Россия ежегодно теряет $11 млрд. Ростуризм обсуждает с МИДом возможность ввести электронные визы для граждан тех стран, с которыми РФ возобновила авиасообщение. Также Зарина Догузова рассказала, ждать ли летом роста цен на юге России и банкротств крупных туроператоров.

Турпоток превысит допандемийный уровень

— Удалось ли в 2021 году восстановить внутренний туризм до уровня допандемийного 2019 года?

— Всего по России путешествовало 56,5 млн человек — это примерно на 500 тыс. больше, чем мы прогнозировали изначально (речь идет о туристах, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отеле). Это всего лишь на 10% меньше, чем в 2019 году — то есть внутренние путешествия восстановились на 90%. Небольшое падение связано с тем, что еще не возродился бизнес-туризм в крупных городах. При этом турпоток в целый ряд курортных городов — Анапу, Геленджик, Сочи, на южное побережье Крыма, Кавминводы — в 2021 году превысил доковидные показатели на 15–20%. А некоторые регионы, к примеру, Камчатка и Мурманская область, сравнялись в показателях с 2019 годом.

На мой взгляд, еще важнее, что занятость в отрасли туризма в 2021 году восстановилась на 90% по отношению к 2019 году , когда в туризме было задействовано 2,5 млн человек. В 2020 году показатель упал до 1,7 млн, а сейчас составляет 2,3 млн. Дело в том, что на очень многих курортах туризм является якорной отраслью экономики, а значит, напрямую влияет на уровень жизни людей: нет туристов — нет рабочих мест.

Не стоит откладывать покупку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Третий важный для нас показатель — общий оборот туризма и индустрии гостеприимства. По итогам прошлого года он составил 2,5 трлн рублей — это восстановление на 70% к показателям 2019 года. Таким образом, если смотреть в целом, Россия — одна из немногих стран мира, которая восстановила активность туротрасли в среднем на 80% — это один из лучших показателей в мире.

— Какие туристические направления стали самыми популярными по итогам года? Какие могут «выстрелить» в 2022?

— Список самых популярных традиционен, первая пятерка — это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Крым, Краснодарский край и Кавминводы. Но появился устойчивый тренд на диверсификацию направлений — люди хотят пробовать новое, открывать для себя другие регионы. Поэтому у нас очень хорошие цифры по Калининградской и Нижегородской областям, Татарстану, Мурманской области, Камчатке . Среди других субъектов, которые продолжат наращивать турпоток и в 2022 году, — Тюменская область, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия с Архызом, Дагестан и его каспийское побережье.

Не стоит откладывать покупку Глава Ростуризма Зарина Догузова Фото: пресс-служба Ростуризма

— Какой прогноз по турпотоку в России можно дать на 2022 год?

— Прошлый год для внутреннего туризма был намного успешнее, чем 2020-й, и мы рассчитываем сохранить темп в 2022 году. Думаю, что произойдет полное восстановление внутреннего туризма — и по числу ночевок путешественников в отелях мы превысим показатели 2019 года. Также рассчитываем полностью вернуть к прежним показателям занятость.

— Мы говорим про восстановление отрасли, но это касается внутреннего туризма. А что происходит с международным?

— Здесь всё сложнее, поскольку есть много факторов — в первую очередь эпидемиологическая ситуация и взаимное признание вакцин. Поэтому падение достаточно большое — около 50% к показателям 2019 года. За девять месяцев 2021 года за границу выехало около 14 млн россиян. Точных данных за весь год еще нет, но предположительно это более 15 млн человек. Однако динамика есть — так, в 2020 году за границу выехало около 10 млн. Четыре абсолютных лидера среди стран — Турция, которую посетили порядка 5 млн человек, а также ОАЭ, Египет и Кипр. В ближнем зарубежье самыми популярными были Абхазия и Армения.

Что будет с ценами

— Этот новогодний сезон в России можно назвать успешным: загрузка отелей на горнолыжных курортах, особенно в Красной Поляне, достигала 100%. Но для большинства туристов это оказалось минусом — образовались очереди на подъемники, а отели подняли цены. Связано ли это с нехваткой качественных курортов в стране?

— Турпоток действительно был большим: в высокие даты с 24 декабря по 16 января с ночевкой в отелях в России остановились 12 млн человек — это на 20% больше, чем в предыдущие новогодние праздники. Я бы не назвала проблему с очередями массовой, такие случаи скорее носили единичный характер. В то же время высококлассных курортов у нас действительно не хватает — это касается не только горнолыжки, но и пляжных направлений. И одна из ключевых проблем здесь — дефицит качественных современных отелей. Исключение — Красная Поляна, поэтому спрос на пике сезона там превышает предложение, что приводит к динамическому росту цен.

— Планируется ли в ближайшие годы построить новые горнолыжные комплексы или расширить существующие?

— Сейчас в активной фазе развития Шерегеш, за пару лет он уже стал курортом федерального уровня. На него большие планы: сюда зашел новый крупный инвестор, который будет комплексно развивать одну из зон Большого Шерегеша. Другие перспективные курорты — «Горный воздух» на Сахалине, «Хибины» в Мурманской области, а также «Архыз» в Карачаево-Черкесии, где в ближайшие годы будут открываться новые подъемники и строиться гостиницы, и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Среди совсем новых проектов — «Мамисон» в Северной Осетии, курорт «Лагонаки» на стыке Адыгеи и Краснодарского края, а также «Манжерок» на Алтае , где ключевым инвестором выступает «Сбербанк». Это будет суперсовременный курорт высокого уровня.

Не стоит откладывать покупку Национальный парк «Хибины» в Мурманской области Фото: РИА Новости/Павел Львов

— И всё же вопрос цен очень чувствителен для российских туристов. Летом прошлого года из-за закрытия Турции стоимость отелей на юге России взлетела. Считаете ли вы ситуацию адекватной, и ждать ли в этом году аналогичного повышения цен?

— Такого роста цен не будет, потому что у нас открыты основные массовые выездные направления — Турция, Египет, Кипр. Поэтому столь явного перегрева рынка, который сложился летом 2020-го и в меньшей степени в 2021 году, уже объективно быть не может.

Но не стоит забывать, что ближе к высокому сезону не только в России, но и во всем мире цены растут из-за роста спроса. Сезонные колебания в диапазоне 10% — это норма.

— Как Ростуризм решает проблему нехватки гостиниц и роста цен?

— Проблема нехватки качественных современных гостиниц стоит особенно остро, особенно на курортных территориях. Один из основных инструментов для ее решения в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — льготное кредитование бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Дешевые кредиты создают привлекательные условия для инвесторов. Такая мера реализуется впервые.

Что касается оперативного реагирования именно на необоснованный рост цен в отелях, то еще прошлым летом мы совместно с Роспотребнадзором и ФАС предупредили бизнес об административно-правовой ответственности за это. Речь, к примеру, о таких случаях, когда отели в одностороннем порядке отменяли бронь и выставляли тот же номер дороже. После жесткого предупреждения подобные эпизоды свелись к минимуму.

— Это была массовая проблема?

— Нет, такое поведение отелей не носило массового характера, но тренд был нехороший. Туристы сообщали нам об этом, писали жалобы в соцсети и на почту.

— Въездной туризм в Россию, к сожалению, с началом пандемии фактически замер. Одна из причин — в том, что иностранцы по-прежнему вынуждены оформлять сложные бумажные визы. Когда же заработают электронные визы, и что тормозит их введение?

— Единая электронная виза для граждан 52 стран должна была заработать 1 января 2021 года, но на данный момент ее запуск приостановлен в связи с пандемией. Дальнейшие решения будут приниматься оперативным штабом, МИДом. Мы же как профильное ведомство видим, какие колоссальные потери в деньгах Россия несет из-за остановки въездного туризма — более $11 млрд в год. Поэтому наше предложение — ввести электронные визы для граждан тех стран из числа 52-х, с которыми Россия возобновила авиасообщение и откуда к нам можно приезжать с целью туризма. Мы обсуждаем это предложение с МИДом.

Это серьезно повлияло бы на восстановление экспорта туристических услуг. От иностранного турпотока очень зависят Санкт-Петербург, Москва, Золотое кольцо и другие. Полностью заместить иностранный турпоток внутренним — сложно.

Вернули кешбэком 1 млрд рублей

— Уже появились первые итоги программы туристического кешбэка, стартовавшей 18 января? Какие они?

— Программа пользуется огромной популярностью, динамика в разы выше, чем на предыдущих этапах — и это несмотря на низкий сезон. За две недели после старта ей уже воспользовались 200 тыс. человек. Они приобрели туров или проживание в отелях на 5 млрд рублей. В виде кешбэка туристам уже вернулся 1 млрд рублей.

Напоминаю, что в поездки с кешбэком можно отправиться до 30 апреля, в круиз — до конца мая. С учетом огромного интереса к программе мы советуем туристам поторопиться и не откладывать покупку на потом. У нас есть лимит денег на этот год (5 млрд рублей. — «Известия»), и сумму мы разделили на два этапа: зимне-весенний и осенне-зимний. Поэтому количество «кешбэков» ограничено.

— В прошлом году туристы вернули кешбэком 6,7 млрд рублей — на 1,7 млрд больше, чем выделено денег сейчас. Хватит ли всем 5 млрд, и что будет, когда деньги закончатся?

— Мы не смотрим на эту ситуацию с точки зрения «хватит — не хватит». Есть предельная сумма, которую мы согласовали с министерством финансов — 5 млрд. Не стоит забывать, что в этом году кешбэк будет впервые работать так, как задумывался изначально, — четко в межсезонье. На предыдущих этапах программы мы захватывали пиковые даты майских и новогодних праздников. Поэтому мы посмотрим, как отработает кешбэк в этом году, и только по итогам года будем принимать решение о корректировках основных параметров, включая финансовые.

Не стоит откладывать покупку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— В конце прошлого года Ростуризм представил в правительство новый закон «О туризме». Ряд его положений вызвал серьезную критику туристического сообщества — в частности, предельную сумму компенсаций в 40 тыс. рублей за несостоявшийся тур назвали недостаточной. Ростуризм уже внес какие-либо правки в проект закона?

— Все конструктивные предложения мы обязательно учтем, сейчас идет диалог с регионами, федеральными органами исполнительной власти и экспертами. Важнейшая задача — сохранность средств туристов. Рассчитывая сумму компенсаций в 40 тыс. рублей на человека, мы брали среднюю стоимость тура на неделю — она составляет как раз 35– 40 тыс. Кто-то говорит, что этого мало, но давайте посмотрим: что происходит сейчас? Сегодня в случае банкротства туроператора клиенты, как правило, не получают практически ничего — менее 5%. Туристам «Музенидиса» (крупный туроператор по Греции, обанкротившийся в 2021 году. — «Известия») сейчас выплачивают по 3–4 тыс. рублей. Так о чем мы говорим?

Есть и критика в адрес того, что взносы в коллективный фонд для компенсаций туристам будут платить не только туроператоры по выезду, но и внутренние — а с ними якобы нет проблем. Но это не так: буквально на днях из реестра за серьезные нарушения мы исключили двух туроператоров по внутреннему туризму. То, что проблема пока не массовая, не означает, что ее нет.

— Ждать ли нам в 2022 году банкротств крупных туроператоров?

— Не ждать. Мы делаем для этого всё возможное.