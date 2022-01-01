Не Турцией единой: главные события года в российском туризме

Закрытие и открытие Турции, возвращение Египта, крах крупного туроператора, бум внутреннего туризма и начало полного пересмотра туристического законодательства — далеко не все события, которые путешественникам принес 2021 год . Позитива в целом больше, чем негатива: в отличие от 2020 года, для россиян открылись многие страны массового, а значит, недорогого туризма. А вот Лувр, Колизей и Биг-Бен всё еще недоступны: Россия и ЕС никак не договорятся о взаимном признании вакцин. Есть большая вероятность, что это произойдет в 2022 году, уверены в Российском союзе туриндустрии. В этом случае выездной туризм восстановится на 70–80% от уровня допандемийного 2019 года.

Полмиллиона без Турции

Настоящим шоком для туристов и бизнеса стало закрытие авиасообщения с Турцией более чем на два месяца — с 15 апреля по 22 июня . Такое решение оперштаб по борьбе с коронавирусом принял 12 апреля. В Турции наблюдался всплеск заболеваемости — более 50 тыс. новых случаев ежесуточно, в то время как в России было около 8 тыс.

Поездки в Турцию на эти даты запланировали свыше полумиллиона россиян. Им пришлось переносить или отменять туры. Кроме того, решение застало врасплох туристов, которые уже отдыхали в этой стране: турецкие авиакомпании аннулировали их обратные билеты, а места на доступные рейсы стали продаваться вдвое дороже из-за скачка спроса на фоне ЧП.

Не Турцией единой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но настоящим бенефициаром ситуации оказались курорты Краснодарского края и Крыма, которые подняли цены до 30% . Ситуация вызвала такой шквал недовольства, что пришлось вмешаться даже ФАС: следить за ценами в отелях на российских курортах антимонопольщиков попросила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Возвращение Египта

Событие, которого ждали шесть лет: 8 июля 2021 года Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, запрещавший чартерные рейсы на курорты Египта. Регулярные воздушные перевозки в Каир возобновились еще в январе 2018 года, но наземный трансфер до курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх оттуда занимал от шести до девяти часов. Первый с 2015 года прямой рейс в Хургаду из Москвы отправился 9 августа.

Не Турцией единой Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Российские туристы встретили новость о возвращении Египта с ликованием: несмотря на квотированную авиаперевозку и, как следствие, не самые дешевые авиабилеты, первые рейсы заполнялись на 100% . С 9 ноября квоты на чартеры отменили, и многие надеялись увидеть цены 2015 года, но этого не произошло. В долларах стоимость осталась прежней, в рублях же цены выросли на 25–30% — пропорционально падению курса национальной валюты.

Сейчас средняя стоимость отдыха в Египте примерно равна стоимости отдыха в Турции. Но североафриканская страна у россиян популярнее. Так, в новогодние праздники Египет оттянул на себя более половины путешественников — у опрошенных «Известиями» туроператоров на долю этого направления пришлось от 45% до 65% новогодних продаж.

Без Греции и денег

Крах крупного туроператора Mouzenidis Travel, отправляющего туристов в Грецию, произошел для многих внезапно . 12 ноября компания сообщила, что не может исполнить обязательства перед туристами. В тот же день Ростуризм исключил ее из реестра туроператоров. Всего Mouzenidis Travel задолжал 1,2 млрд рублей 27 тыс. туристов, имея совокупную страховку на 80 млн и еще 4 млн рублей в своем фонде персональной ответственности (ФПО). В итоге клиентам обещали компенсировать лишь от 5 до 13% стоимости их туров.

Почти идентичная история была с банкротством компании «Натали Турс» в 2018 году , напомнил «Известиям» глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Не Турцией единой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Тогда туристы вернули лишь 5% своих денег за несостоявшиеся туры. Общий ущерб составил 1,2 млрд рублей — и, само собой, такой суммы на выплаты пострадавшим ни у кого не было, — сказал он.

Mouzenidis Travel, как и многие другие туроператоры, старался минимизировать свои взносы в ФПО, продавая туры по серым схемам, добавил юрист. В результате сколько-нибудь значимых средств на компенсации в этом фонде не накопилось.

Пересмотр законодательства

Судя по всему, ситуация с Mouzenidis Travel стала последней каплей для государственного регулятора: 29 декабря Ростуризм внес в Госдуму проект нового закона о туризме, в котором прописал принципиально иной порядок возмещения путешественникам в случае банкротства туроператора . В частности, предельные компенсации туристам предлагают довести до 40 тыс. рублей. Причем речь идет о выплате на каждого туриста. То есть если семья из трех человек приобретет тур за 120 тыс. рублей — по 40 тыс. рублей вернется каждому путешественнику.

В законе есть и другие новшества: отели больше не смогут «рисовать» себе звезды на сайтах туристических агрегаторов. Гостевые дома, пляжи, санатории и кемпинги попадут под добровольную, а горнолыжные трассы — под обязательную классификацию наравне с отелями.

Не Турцией единой Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Обсуждение закона с бизнесом и общественными организациями пройдет в 2022 году, его положения могут быть изменены и доработаны, отмечает Ростуризм . Вступления закона в силу в ведомстве ожидают 1 января 2023 года.

Тренд на восстановление

Несмотря на продолжение пандемии и сохранение связанных с ней ограничений, 2021 год стал успешным для отрасли, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— Для международных путешествий в минувшем году открылось в четыре раза больше стран, чем было в 2020-м, — их стало 79. Правда, реально туристических из них 25. Для безлимитной чартерной перевозки стали доступны семь популярных у туристов государств — а в 2020 году была одна лишь Турция, — заметил он.

Восстановление выездного туризма в 2021 году достигло 50% от уровня 2019 года по сравнению с 15% в прошлом году , добавил эксперт. Прогноз на следующий год еще более благоприятный — вероятно, число путешествий за границу достигнет 70–80% от допандемийного уровня.

— В 2022 году мы в первую очередь ждем взаимного признания вакцин. Если ВОЗ зарегистрирует «Спутник V» в феврале-марте, это кардинально расширит возможности летнего туристического сезона, — уверен эксперт.

Не Турцией единой Фото: Global Look Press/Robert Michael

Также, по его словам, турбизнес ждет отмены квотирования авиаперевозки в Грецию, Кипр, Хорватию и другие страны. Сейчас из-за ограничений цена авиабилетов намного выше, чем может быть. Немаловажен для восстановления рынка и фактор наличия денег для путешествий: за годы пандемии благосостояние россиян снизилось.

При благоприятном развитии событий российским туристам в 2022 году станут доступны многие страны Европы . Более неопределенная ситуация — с государствами Юго-Восточной Азии, а вот Китай не пустит гостей еще как минимум год, рассказал Дмитрий Горин.

— Что касается внутреннего туризма, то в 2021 году он буквально пережил второе рождение и в 2022 году своих позиций не потеряет. Если не будет необоснованного повышения цен на авиабилеты и отели, число поездок вырастет. Не стоит забывать и о программе кешбэка — только благодаря ей в 2022 году по России отправятся путешествовать 1,5–2 млн человек, — заметил эксперт.

Кроме того, в следующем году туроператоры планируют новые чартерные программы по России — это поможет 70–100 тыс. российских путешественников открыть для себя места, в которые они не могли попасть, — Дальний Восток, Сибирь, Урал, Русский Север, заключил Дмитрий Горин.