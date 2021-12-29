Негорящие туры: компенсации туристам вырастут до 40 тыс. рублей

Новый закон о туризме внесен в Госдуму 29 декабря . Согласно ему, отрасль ждут существенные изменения. В частности, туристы смогут вернуть всю стоимость несостоявшихся туров в пределах 40 тыс. рублей, что защитит малоимущие семьи, пояснил Ростуризм. В рамках существующего механизма компенсаций туристы нередко остаются без отдыха и денег: возвраты не превышают 5% . Есть и другие новшества: отели больше не смогут «рисовать» себе звезды на сайтах туристических агрегаторов. Гостевые дома, пляжи, санатории и кемпинги попадут под добровольную, а горнолыжные трассы — под обязательную классификацию наравне с отелями.

Гарантии — каждому

Проект нового закона о туризме внесен в Госдуму Ростуризмом 29 декабря. Он будет серьезно модифицирован впервые с 1996 года. Всех участников рынка ждут важные изменения: ряд туристических объектов выведут из тени, а путешественники получат новые финансовые гарантии, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ведомство предлагает полностью пересмотреть систему финансовых гарантий туроператоров. Существующая схема фондов персональной ответственности и резервного фонда «Турпомощь» показала свою неэффективность, отметил Ростуризм. Сейчас в ряде случаев компенсации туристам не превышают 5% от стоимости несостоявшейся поездки, напомнили там. Из последних примеров — банкротство туроператора Mouzenidis Travel, задолжавшего путешественникам 1,2 млрд рублей.

Вместо существующих фондов Ростуризм предлагает создать единый коллективный фонд, в который туроператор будет делать взнос за каждого путешественника — по 250 рублей в случае заграничной поездки, 125 рублей — внутрироссийской. Это не приведет к удорожанию туров, отмечают там.

Негорящие туры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Мы хотим создать такую систему финансовых гарантий, которая бы обеспечила туристу в случае банкротства туроператора не только вывоз из другой страны, но и гарантированную выплату. Сейчас средняя стоимость пакетного тура на пляжном направлении составляет около 40 тыс. рублей — такой мы и предлагаем сделать предельную компенсацию. Это стартовая сумма, она может меняться в рамках обсуждения закона, — отмечает Ростуризм.

Причем, речь идет о выплате на каждого туриста. То есть, если семья из трех человек приобретет тур за 120 тыс. рублей — по 40 тыс. рублей вернется каждому путешественнику. Это нововведение поможет поддержать малоимущие семьи, для которых траты на отдых особенно чувствительны, уверены в Ростуризме.

В Ростуризме исходят из того, что механизм начнет работать с момента вступления в силу закона.

— Мы рассчитываем, что он будет принят до конца 2022 года. Поэтому ориентировочно закладываем срок вступления новых правил в силу с 1 января 2023 года. Но, конечно, это очень прогнозные даты, на деле может выйти иначе, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ростуризма.

Стоимость тура не всегда укладывается в 40 тыс. рублей на человека, бывают и эксклюзивные поездки, которые стоят сотни тысяч и даже миллионов рублей. В этом случае предусмотрен второй механизм финансовой защиты — эскроу-счета, добавляют в Ростуризме. Туроператор внесет полную сумму такого турпродукта на счет уполномоченного банка. Если путешествие не состоится, турист в течение трех дней вернет деньги целиком. Перед покупкой тура путешественник сможет уточнить у туроператора, с которой системой фингарантий тот работает, чтобы выбрать оптимальный вариант для себя, добавили в пресс-службе.

Негорящие туры Фото: Global Look Press/dpa/Carola Frentzen

Помощь без «Турпомощи»

Вероятно, ассоциация «Турпомощь» после вступления в силу нового закона о туризме будет трансформирована, отметили в пресс-службе Ростуризма. Именно эта организация сейчас заведует средствами, которые идут на компенсации туристам в случае банкротства туроператора. Средства нового коллективного фонда Ростуризм предлагает хранить в казначействе. При этом деньги будут использованы исключительно для возмещений и вывоза туристов.

— Единый резервный фонд, который сейчас существует, будет в полном объеме передан в новый коллективный фонд. Что касается фондов персональной ответственности, их туроператоры смогут забрать и дальше решить сами, как распорядиться средствами. Сейчас в резервном фонде 439 млн рублей, в ФПО совокупно 1,989 млрд, — рассказали «Известиям» в ведомстве.

Основной функционал «Турпомощи» — это эвакуация туристов из-за рубежа, и он полностью и эффективно исполняется, сказал «Известиям» глава этой организации Александр Осауленко.

— Что касается дополнительных функций [фингарантий для туристов — «Известия»] — здесь оценки [деятельности «Турпомощи» — «Известия»] могут быть разные. Я пока не готов их озвучить, — отметил он.

Не все заявления можно реализовать на практике, уверен Александр Осауленко, комментируя возможность компенсации туристам до 40 тыс. рублей.

Не во всем согласны с предложениями Ростуризма и другие участники рынка.

Негорящие туры Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Во многих случаях существующий механизм финансовых гарантий работает эффективно. Не все туристы получили компенсации за несостоявшиеся поездки в размере 5% от стоимости тура, многие вернули от 88 до 100% своих денег, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, с 2017 года обанкротились 17 туристических компаний — в основном, это средние туроператоры. Но проблемы действительно были у клиентов крупных компаний — «Натали Турс» и Mouzenidis Travel.

— На мой взгляд, следует модернизировать существующую схему фингарантий, а не придумывать новую, которая ставит игроков рынка в неравное положение. Предполагается создать единый фонд из взносов туроператоров по выездному и внутреннему туризму. Но общими средствами в случае ЧП будут пользоваться только операторы по выезду — ведь в поездках по России такой проблемы нет, и банкротств внутренних операторов тоже почти не бывает. Кроме того, встречаются недобросовестные участники рынка, которые переводят деньги за границу неведомо куда — выходит, что за них тоже будут отвечать внутренние туроператоры, — сказал Юрий Барзыкин.

Из тени к звездам

Помимо пересмотра системы фингарантий новый закон о туризме предполагает «вывод из тени» ряда туристических объектов. В частности, впервые в правовое поле введут понятие туристических агрегаторов (Booking.com, «Островок» и другие — «Известия»). Они будут обязаны указывать реальное количество «звезд» у отеля, а не то, которое отель себе «нарисовал» сам , отметила Зарина Догузова.

Негорящие туры Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Между тем, сами отели смогут официально вводить невозвратные тарифы по аналогии с авиабилетами — в результате турист сможет разбронировать проживание по максимально низкой стоимости , добавляют в Ростуризме.

Предлагается обратить внимание и на качество оказываемых услуг. Контролировать его можно с помощью добровольной и обязательной классификации туристических объектов, отметили в ведомстве.