Отели как лучше: цены на российских курортах сравнялись с Альпами

Российские горнолыжные курорты становятся менее доступны: на Новый год бюджетные гостиницы Красной Поляны подорожали на 30–50% по сравнению с 2019 годом, а высококлассные — на 100% , сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии. Всему виной пандемия и невозможность попасть в Альпы, куда предпочитали ездить многие горнолыжники. Из-за высокого спроса стоимость отдыха в Красной Поляне достигла, а в некоторых случаях и превысила «альпийскую» на 15–20%, отмечают в туротрасли.

Дорогой праздник

Сейчас для абсолютного большинства российских горнолыжников Альпы недоступны — Франция, Италия, Швейцария, Германия не пускают российских туристов, сказал в беседе с «Известиями» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Открыта для туризма Австрия, но для въезда нужна прививка одобренной в Евросоюзе вакциной, добавил он.

— Ситуация с зимним отдыхом напоминает ту, что сложилась летом с пляжным, когда для россиян была закрыта Турция. Отели Красной Поляны и менее популярных горнолыжных курортов в отсутствие конкуренции подняли цены . Причем, по сравнению с 2019 годом, они выросли в полтора-два раза в зависимости от уровня объекта размещения , — сообщил эксперт.

Для сравнения, сутки в отеле «четыре звезды» в Красной Поляне в новогодний сезон – 2019/20 стоили 8 тыс. рублей, а сейчас — 15–17 тыс., отметил он.

Пошли в гору_1 Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— Выходит, что за 10 дней туристы должны заплатить уже 170 тыс. рублей — и это притом что питание не включено. С завтраками неделя на двоих в «пятерке» обойдется в 200 тыс. рублей. И добавьте сюда ски-пассы по 4 тыс. рублей в сутки. Они, кстати, тоже подорожали, — сказал Алексан Мкртчян.

С его оценками согласились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

— Качественные брендированные отели категории «четыре-пять звезд» в Красной Поляне на Новый год действительно подорожали до 100% по сравнению с 2019 годом. Причина тому — ежегодная инфляция, рост цен на энергоносители и продукты питания, а также высокий спрос из-за недоступности наиболее популярного зарубежного горнолыжного направления — Альп, — сообщил «Известиям» вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Бюджетные средства размещения уровня «три звезды» тоже выросли в цене на 30–50% , добавил он.

— Не стоит забывать и про частный сектор, доля которого в Краснодарском крае близка к 70%. Там в некоторых случаях стоимость тоже выросла вдвое — с 5 тыс. до 10 тыс. рублей за сутки, — отметил Дмитрий Горин.

Пошли в гору_2 Фото: РИА Новости/Александр Патрин

В ФАС «Известиям» сообщили, что по действующему законодательству государство не может регулировать цены в гостиницах и санаториях, они вправе самостоятельно устанавливать их в зависимости от конъюнктуры рынка.

— Рынки предоставления гостиничных и санаторно-курортных услуг характеризуются большим количеством участников и являются конкурентными: хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на этих рынках, отсутствуют, — пояснили в ФАС.

«Известия» направили запрос в Ростуризм.

Сочи по цене Альп

Стоимость размещения в отелях Красной Поляны на новогодние праздники 2021/2022 сравнялась с Альпами , отметили Дмитрий Горин и Алексан Мкртчян.

— Сейчас на новогодние даты в Красной Поляне можно найти скромные апартаменты площадью 25 кв. м за 77 тыс. рублей на двоих. В австрийских Альпах стоимость будет примерно такая же в пересчете на евро, — отметил Дмитрий Горин.

В отелях «четыре/пять звезд» в Красной Поляне стоимость иногда даже выше, чем в Альпах, если сравнивать с бюджетными курортами, которые расположены в основном в Италии и Австрии , добавил Алексан Мкртчян. Разница достигает 15–20%.

Пошли в гору_3 Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— Безусловно, в Альпах есть высококлассные отели, новогодняя неделя в которых обходится в 250, 500 и даже 700 тыс. рублей на двоих, что дороже, чем в Красной Поляне. Но тенденция налицо: в России не хватает качественных средств размещения на горнолыжных курортах. Еще и поэтому сейчас такой высокий спрос и, как следствие, высокие цены, — считает Дмитрий Горин.

Красная Поляна — единственная реальная альтернатива Альпам в России, а остальные курорты — Домбай, Архыз, Шерегеш — к сожалению, не обеспечивают такого же уровня катания и инфраструктуры, заметил Алексан Мкртчян. Цены на этих курортах, в особенности в Архызе, тоже выросли, но не так сильно, добавил он.

Если попытаться забронировать новогодний отдых в Красной Поляне прямо сейчас, неделя в объекте размещения «четыре звезды» обойдется в сумму от 83,4 тыс. до 720 тыс. рублей на двоих, следует из данных портала Booking.com. Свободные места остались в основном в апартаментах, коттеджах и виллах.

Пошли в гору_4 Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

В объектах уровня «три звезды» стоимость недели стартует от 42 тыс., есть также варианты по 60–80 тыс. и дороже 100 тыс. Но в некоторых случаях цены не поддаются никакой логике: один из отелей-«трешек» со скромным советским интерьером без ремонта предлагает провести шесть ночей в апартаментах площадью 35 кв. м за 1,8 млн рублей.