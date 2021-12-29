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Всё, исключено: сдающих жилье туристам обяжут платить налоги

С какими замечаниями ФАС поддержала вывод из тени арендодателей квартир и домов на короткий срок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Всё, исключено: сдающих жилье туристам обяжут платить налоги
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2021-12-28 14:12:40
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Россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги. ФАС поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья. Об этом говорится в письме службы в «Опору России», которая попросила рассмотреть законопроект депутата Госдумы Вячеслава Фетисова (ответ ФАС есть в распоряжении «Известий»). По словам парламентария, документ может быть принят уже в весеннюю сессию.

«Зеленый свет»

Законопроект о легализации туристского жилья, то есть квартир, апартаментов, домов и иных средств размещения, которые сдаются путешественникам на короткий срок, был разработан еще в 2019 году. Согласно документу, собственники жилья получат на муниципальном уровне индивидуальный регистрационный номер, который будет занесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду. Одновременно владельцев такой недвижимости зарегистрируют как операторов туристического сбора, и они будут платить налог в размере 4%.

Всё, исключено
крым пейзаж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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ФАС концептуально поддерживает идею об установлении понятия «туристского жилья», а также урегулирования правил и условий его предоставления, которые лежат в основе законопроекта, говорится в письме службы в «Опору России». При этом целесообразно учесть следующие моменты:

— определение «туристского жилья» должно быть прописано таким образом, чтобы под него не попала недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду;

— правила формирования и ведения единого федерального реестра туристского жилья (а именно, объем и состав вносимых сведений, условия включения и исключения данных) должны быть определены заранее;

— при дальнейшей доработке законопроекта целесообразно установить так называемый переходный период, в течение которого собственники туристского жилья будут вправе осуществлять деятельность без включения в реестр, так как он еще не создан и не введен в эксплуатацию.

Ранее законопроект получил поддержку Роспотребнадзора. В письме к «Опоре России» (есть в распоряжении «Известий») глава службы Анна Попова заявила, что концептуально согласна с идеей документа и предложила добавить в КоАП новый состав административного правонарушения, предполагающий предоставление туристического жилья без идентификационного номера.

Позитивно оценили законопроект и в Ростуризме. Глава агентства Зарина Догузова в отзыве, направленном в «Опору России» (также есть у «Известий») сообщила, что Ростуризм поддерживает документ, но с замечаниями. В частности, надо доработать законопроект таким образом, чтобы он не давал возможность обойти действующий запрет на гостиничный бизнес в многоквартирных домах.

Всё, исключено
деньги улючи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

О том, что концептуально поддерживают документ, бизнес-объединению заявляли и в Минэкономразвития.

«Известия» направили запрос в ФАС, Ростуризм и Минэк, а также в крупнейшие сервисы бронирования туристического жилья (Booking, Airbnb, Ostrovok.ru) с просьбой актуализировать свою позицию. В пресс-службе сервиса Ostrovok.ru заявили, что работают только с юридическими лицами и зарегистрированными ИП и объекты размещения в частном секторе у них не представлены.

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Сегодня огромное количество предложений по краткосрочной аренде жилья (квартиры, аппараменты, гостевые дома) находятся вне правового поля, заявил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Это значит, что они не платят налоги, не гарантируют гостям безопасность, к ним не приходят проверяющие, у них ниже коммунальные тарифы и так далее. По экспертным оценкам, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани за 2020 год более 30% забронированного туристами жилья пришлось на квартиры и апартаменты.

Если мы хотим, чтобы туротрасль стала безопасной, конкурентной и приносящей деньги в федеральный и региональные бюджеты, то необходимо принять подобный законопроект, как это уже сделали все европейские страны, где туризм дает 10% ВВП и выше, — отметил Алексей Кожевников.

«Деловая Россия» поддерживает введение доступного для владельцев туристических объектов механизма легализации — единого федерального реестра с присвоением каждому из них уникального идентификационного номера, заявил председатель свердловского регионального отделения организации Леонид Гункевич. Целесообразным там признали и запрет на любое публичное предложение без указания номера объекта.

Всё, исключено
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Такая система позволит контролировать правовое поле через сервисы онлайн-бронирования, — уверен Леонид Гункевич.

Попытка легализовать коллективные средства размещения, предпринятая в законопроекте, безусловно позитивна, однако дьявол в деталях, отметила руководитель комитета РСТ по гостиничной деятельности Виктория Шамликашвили.

— Принципиально важно, как именно эта идея будет реализована, потому что в России, к сожалению, строгость закона зачастую компенсируется необязательностью его исполнения, — отметила она.

При этом доля «серого» рынка средств размещения, по оценкам эксперта, велика: до пандемии она составляла около 60%, а в настоящий момент может доходить до 70–75%. По ее словам, это сильно зависит от региона, причем наиболее проблемные в этом смысле — Крым и Краснодарский край. При сопоставлении туристических потоков и налоговых поступлений становится очевидно, что большинство гостевого жилья там работает нелегально, констатировала Виктория Шамликашвили.

Загадка, почему законопроект не был принят с 2019 года, заявил его автор, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Однако сегодня, учитывая поддержку от министерств и ведомств, есть надежда, что документ может быть одобрен парламентом в весеннюю сессию, заявил он.

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