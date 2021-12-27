 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на острове Крит
Мир
Президент Чехии указал на последствия от прихода к власти талибов
Общество
Момент инцидента в ТЦ «Метрополис» в Москве попал на видео
Спорт
Аршавин прокомментировал сообщения о возможном уходе Дзюбы из «Зенита»
Общество
Глава СПЧ заявил о готовности обсудить обучение девятилетней студентки МГУ
Политика
Пушков оценил шансы на успех предстоящего совета Россия–НАТО
Общество
Девушка Хованского высказалась о возможном изменении ему меры пресечения
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Пытавшегося попасть с арбалетом в Виндзорский замок проверят психиатры
Происшествия
В ТЦ «Метрополис» прошла эвакуация после сообщения о вооруженном мужчине
/

Дорого живется: в отрасли оценили рост цен на аренду из-за новой системы Минстроя

Бизнес призвал сохранить альтернативу создаваемой ведомством ГИС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Главный слайд
Начало статьи
Дорого живется: в отрасли оценили рост цен на аренду из-за новой системы Минстроя
2021-12-24 17:08:46">
2021-12-24 17:08:46
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бизнес призвал сохранить альтернативу создаваемой Минстроем Государственной информационной системе (ГИС) на рынке найма недвижимости. Об этом «Известиям» сообщили в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Согласно текущей версии законопроекта об обелении рынка арендного жилья, ГИС должна стать единственным регистратором всех сделок в этом сегменте. Если проект будет принят в нынешнем виде, цены на найм жилья могут вырасти на 15–20%, говорится в письме организации в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко (есть у «Известий»). Эксперты отмечают, что вопрос с серым рынком аренды в любом случае необходимо решать. В Минстрое «Известиям» сказали, что получили предложения участников отрасли и примут их во внимание при доработке документа.

Где уж найм: в России резко сократился объем предложения арендного жилья
Подорожали ли из-за этого квартиры и чего ждать рынку

Кто больше

Использование единственной ГИС для регистрации договоров найма жилья и прочей недвижимости на предлагаемых Минстроем сегодня условиях может создать проблемы арендаторам, арендодателям, бизнесу и государству. Об этом вице-премьера Дмитрия Чернышенко в своем письме предупредила РАЭК. После запуска системы ставки аренды могут вырасти на 15–20%, говорится в письме.

В аппарате Дмитрия Чернышенко «Известиям» сообщили, что письмо пока не получили.

В законопроекте, который Минстрой согласовывает с другими ведомствами, говорится, что оператор ГИС станет налоговым агентом, но не упоминаются самозанятые граждане, сдающие квартиры, следует из обращения ассоциации.

Дорого живется
аренда квартира дом
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Это может значить, что оператор ГИС будет взимать с арендодателей обычный НДФЛ в 13%, а самозанятые граждане, сдающие квартиры, не смогут воспользоваться льготной ставкой 4%, — полагает главный аналитик РАЭК Карен Казарян.

Ни снять, ни взять: арендное жилье в России за год подорожало на 31%
Насколько еще могут взлететь в цене такие квартиры случае принятия законопроекта Минстроя о выводе рынка из тени

В Минстрое «Известиям» пояснили, что планируется возможность выбора режима самозанятого в приложении «Мой налог» и указание этого факта в ГИС, и тогда платформа будет удерживать 4% с дохода автоматически.

Ранее участники рынка прогнозировали «Известиям», что запуск новой ГИС может способствовать росту ставок аренды в размере НДФЛ или чуть менее — на 10–13%. Но повышение может оказаться больше, поскольку помимо НДФЛ пользователям ГИС придется платить комиссию оператору системы, указал Карен Казарян. Кроме того, проект подразумевает проведение только безналичных платежей, а это предполагает также отчисление банку и платежной системе — еще примерно 3% от арендной ставки, добавил он.

Спровоцировать рост цен может и то, что оператор ГИС превратится в монополиста — конкуренция в сегменте исчезнет, опасаются в РАЭК. В частности, проект не предусматривает прием платежей такими игроками, как «Авито» или «Циан», — он «будет являться нарушением порядка расчетов, что автоматически ставит под угрозу их деятельность», говорится в письме.

— Цель обращения в правительство — донести до государства, что ГИС не должна быть единственным инструментом на рынке цифрового найма недвижимости, у нее должны быть альтернативы, — сказал Карен Казарян.

Дорого живется
деньги аренда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Это, по его словам, создание инструментов налогового администрирования для коммерческих платформ, которое повысит прозрачность рынка и заключение сделок. Для тех, кто не хочет использовать цифровую среду, должна сохраниться возможность оформления договоров на бумаге и их регистрации через МФЦ, считает он. Должна быть предусмотрена оплата не только по безналичному расчету, также говорят в РАЭК.

Справка «Известий»

Как писали «Известия», Минстрой анонсировал планы по запуску цифровой платформы учета договоров найма, которая упростит уплату налогов для собственников и поможет вывести арендное жилье из серой зоны еще в начале 2021 года. 10 декабря стало известно, что эту платформу создадут в виде государственной информационной системы, в которой будет необходимо регистрировать все сделки. Для арендодателей, проигнорировавших правила, появятся штрафы — от 500 до 2,5 тыс. рублей для физических лиц, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для юридических.

Оценили потери

В пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий») говорится, что «низкая собираемость налогов на доходы физических лиц — наймодателей жилых помещений и апартаментов приводит к ежегодным потерям бюджета в размере около 162 млрд рублей». Создание ГИС позволит в 2023–2025 годах увеличить поступления в бюджет за счет налогов с наймодателей на 62,8 млрд рублей, отмечается в документе.

Правила съема: россиян оставят без налогового вычета за аренду квартир
Решение поможет сократить бюджетные потери регионов

Бенефициарами регистрации договора аренды в ГИС станут государство и ее оператор, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. С учетом появления дополнительных расходов арендатор не сможет стать выгодополучателем. А это прямо противоречит заявленным целям законопроекта, утверждает он.

Так, люди будут искать съемное жилье с помощью серых риелторов, количество легальных договоров может сократиться на 10–15% в среднеценовом сегменте и на 15–25% в бюджетном, считает Юрий Федюкин.

Также может снизиться число самозанятых, говорится в письме РАЭК. Это приведет к отказу от безналичных платежей и снижению налоговых поступлений в бюджет, считают в ассоциации.

— Введение дополнительной обязанности по регистрации договоров в ГИС может быть воспринято самозанятыми-арендодателями как дополнительный административный барьер, который снизит привлекательность такого статуса, как наиболее простого способа вести легальную деятельность, — согласен заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Дорого живется
новостройка дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Многолетний опыт показывает, что создание подобных ГИС не привело к решению поставленных задач, а затраченные на их создание средства были израсходованы впустую, подчеркнул Арсений Беленький. Один из примеров — ГИС ЖКХ, сказал он.

В съём попало: средние цены на аренду домов в Подмосковье достигли 150-300 тысяч
Почему в этом году жилье на новогодние праздники подорожало больше обычного

— Чтобы введение подобной системы отразилось на средних рыночных арендных ставках, нужно в первую очередь обеспечить вовлечение большинства арендодателей и потенциальных арендаторов в ГИС. Путь наложения штрафов и санкций обычно приводит к совершенно иному — уходу рынка еще в большую тень, — сказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Людям нужны преференции и гарантии, подчеркнул он. Арендатор хочет быть уверен, что квартира отвечает определенным стандартам, собственник не будет излишне вмешиваться в жизнь и не сможет выселить «по желанию». А собственнику важно, чтобы арендатор исправно платил, не портил имущество и не нарушал покой соседей, сказал Федор Выломов.

— Поэтому вовлечь людей можно будет только в случае, если государство станет гарантом. Но готово ли оно взять на себя такие обязательства?, — сказал он.

По мнению управляющего партнера Dombook, председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, крупному арендному бизнесу (коммерческих площадей, апартаменты под профессиональным управлением и так далее) ГИС не повредит — такие игроки и так платят налоги. Частная же аренда — пока просто пассивный доход с небольшого капитала в виде «лишнего» жилья, поэтому ГИС может превратить ее в бизнес, полагает эксперт.

Как отметил эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, в нынешнем виде законопроект действительно несет риски, о которых предупреждает РАЭК. Но, с другой стороны, аренда квартир не может оставаться в серой зоне, этот вопрос всё равно необходимо решать, уверен эксперт.

Метры помощи: в РФ могут появиться экономные арендные дома
При каких условиях застройщикам будет выгодно развивать этот сегмент

Для снятия противоречий можно, например, дополнительно к законопроекту разработать регламенты или законодательные акты по регулированию отношений между арендаторами и арендодателями, ввести переходный период, в течение которого действовали бы понижающие коэффициенты для налога с дохода от аренды, полагает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

— Нужны выгоды для арендаторов и арендодателей. Это, например, сервисы, которые будут полезны и интересны для арендатора. И то, что требуется для собственника, — стабильность, защита его имущества, различные возможности для регистрации. Это всё будет очень серьезными драйверами развития этого законопроекта и добросовестной агитацией всех участников рынка, — считает сопредседатель комитета по строительству «Деловой России» Михаил Викторов.

Дискуссия еще впереди и не стоит увлекаться пессимистичными прогнозами в самом ее начале, уверен он.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что ведомство провело совещания с участием представителей общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества, и агрегаторов аренды недвижимости. Полученные в ходе совещаний предложения и комментарии Минстрой примет во внимание при доработке законопроекта. После согласования единых подходов в рамках регламентных процедур законопроект будет представлен для общественного обсуждения, сообщили в министерстве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021