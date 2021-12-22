В съём попало: средние цены на аренду домов в Подмосковье достигли 150-300 тысяч

Средняя стоимость аренды частных домов в Подмосковье на Новый год на срок с 31 декабря по 2 января достигла 150–300 тыс. рублей, в Ленинградской области — 120 тыс. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Арендные ставки на новогодние праздники могут быть в 20 раз больше минимальных. По сравнению с прошлогодними праздниками цены на краткосрочный съем загородного жилья увеличились до 15%, квартир в Москве — на 17%, в Санкт-Петербурге — на 15%, в Краснодарском крае — на 10%, в Калининградской области — на 29%. В этом году спрос на аренду недвижимости в новогодние праздники заметно выше.

Зимняя сказка

В Подмосковье и Ленинградской области на загородном рынке краткосрочной аренды с 31 декабря по 2 января базовая ставка увеличивается в три-четыре раза , сказал «Известиям» руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. В Московской области реальная стоимость празднования Нового года за городом — 50–70 тыс. рублей в сутки. С учетом, что коттедж (на десять человек) обычно сдается минимум на три дня, стоит закладывать в бюджет 150-200 тыс. рублей, рассказал аналитик.

Впрочем, стоимость новогодней аренды сильно зависит от качества дома, указал Алексей Попов. Так, небольшой дачный домик в Подмосковье на три праздничных дня можно снять и за 50 тыс. рублей, отметил он.

В съём попало Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В Подмосковье спрос на новогоднюю аренду был в этом году очень велик, уже в октябре большинство предложений разбирали практически мгновенно . Наценка по сравнению с обычными месяцами составляет до 20 раз от минимальной ставки — так, есть много предложений и за 300 тыс., и за 600 тыс. рублей с 31 декабря по 2 января , — сообщила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Она добавила, что по сравнению с прошлыми новогодними праздниками средняя стоимость загородной новогодней аренды выросла до 15% .

В Ленинградской области, где также есть большой выбор загородных домов для встречи Нового года, стоимость аренды ниже: за три дня — 90–120 тыс. рублей , сказал Алексей Попов. По данным «Авито Недвижимости», цены на краткосрочную аренду за год в области выросли в среднем на 11%.

— В начале декабря спрос на посуточный съем загородного жилья в Подмосковье вырос на 37% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, в Ленобласти — на 9% , — рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, также пользуется популярностью аренда коттеджей в Краснодарском крае и Крыму. В Сочи дом на три дня (с 31 декабря по 2 января) можно снять в среднем за 40–100 тыс. рублей, в Геленджике и Анапе — за 20–80 тыс., в Крыму — за 20–100 тыс ., сказал он.

В съём попало Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

За год цены на съемные коттеджи в Сочи на праздники выросли на 25%, в Геленджике и Анапе — на 21%, в Крыму — на 19%, рассказал Павел Луценко. Спрос на частные дома в Подмосковье, Ленобласти, а также в Крыму и Краснодарском крае превышает прошлогодний на 22%, а доковидный — на 31%, добавил он.

— Мы отмечаем прямое влияние пандемии на повышение интереса к праздничной аренде квартир и коттеджей . Не все направления зарубежного туризма доступны в настоящий момент, и многие россияне переключились на отдых на родине, — сказал Павел Луценко.

Дела квартирные

Пользуется спросом и краткосрочная аренда квартир на новогодние праздники и в популярных среди туристов городах . Традиционно наши соотечественники выбирают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, а также места, где созданы условия для горнолыжного спорта: самыми популярными является Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области и другие, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

В съём попало Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— Непрогнозируемая ситуация с пандемией и новые обстоятельства путешествий, связанные с прививками, играют в пользу внутреннего туризма. Ставки традиционно вырастают в период каникул, — сказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

В этом году спрос на краткосрочную аренду жилья в Москве вырос на 15%, в Санкт-Петербурге — на 30%, в других городах на 5–30% , рассказал Алексей Попов. В 2020-м в столице и регионах действовали ограничения на работу развлекательных заведений, ресторанов, праздничных и культурных мероприятий, также в страну не пускали иностранных туристов, пояснил он.

Заметно более востребованными стали и те регионы, где расположены горнолыжные базы и комплексы, бальнеологические курорты, сказал Артем Кромочкин. Так, в Ставропольском крае спрос на посуточную аренду жилья в декабре вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Кабардино-Балкарии — на 21%, в Тюменской области — на 22%, в Свердловской — на 73%, рассказал эксперт.

— Средняя стоимость аренды жилья в данных регионах начинается от 2,5 тыс. рублей за сутки и доходит до 8 тыс. Учитывая востребованность у туристов и приближение праздников, финальные цены с высокой вероятностью будут существенно выше, — сказал Артем Кромочкин.

По данным аналитиков «Циан», стоимость посуточной на аренды квартир в Москве на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом выросла на 17%, в Петербурге — на 15%, в Краснодарском крае — на 10%, в Калининградской области — на 29%.

В съём попало Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Москве цены на Новый год увеличивают в три-десять раз по сравнению со «стандартными» месяцами, если квартира или апартаменты отличаются хорошим видом и расположены близко к центру, отметила Юлия Дымова. На жилье в спальных районах цены часто остаются неизменными, добавила она.

Например, квартира в районе метро «Таганская» на двух взрослых с 31 декабря по 2 января сдается за 52 тыс. рублей, а через месяц — уже за 13 тыс. Площадь таких апартаментов — 54 кв. м, максимум пять спальных мест, рассказала риелтор.