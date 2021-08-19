 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Минобороны сообщило о гибели летчика в результате падения МиГ-29 под Астраханью
Мир
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами
Политика
США перестали считать президента Гани политической фигурой в Афганистане
Мир
Цены на газ в Европе частично отыграли падение на 10%
Мир
Патрушев раскрыл тактику РФ при урегулировании ситуации в Афганистане
Общество
Синоптик рассказал о «пыльном дьяволе» над Коммунаркой
Мир
США за последние сутки эвакуировали из Кабула две тысячи человек
Мир
Представитель «Талибана» заявил об отказе от демократии в Афганистане
Мир
В Пентагоне подтвердили гибель людей при эвакуации из аэропорта Кабула
/

Метры помощи: в РФ могут появиться экономные арендные дома

При каких условиях застройщикам будет выгодно развивать этот сегмент
Главный слайд
Начало статьи
Метры помощи: в РФ могут появиться экономные арендные дома
2021-08-18 18:47:32">
2021-08-18 18:47:32
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России может появиться арендное жилье для малоимущих семей. Идея предполагает, что квартиры будут сдавать нуждающимся по субсидируемой ставке. Пилотный проект предложено запустить в Москве. Такую инициативу мэру столицы Сергею Собянину направила член Общественной палаты РФ, гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева. Затем программу стоит распространить и на другие регионы страны, считает она. Проект может решить жилищные проблемы социально незащищенных граждан, но без господдержки вряд ли заинтересует девелоперов, говорят эксперты.

Сплошное надувательство: случится ли в России «ипотечный пузырь»
Аудиторы Счетной палаты предупредили о возможном кризисе

Комфортная аренда

Сегодня основной инструмент помощи гражданам в решении жилищного вопроса — ипотека. Однако делать ставку исключительно на кредиты неверно — даже в Москве далеко не всем доступна покупка жилья, так же как и в других мегаполисах мира, сказала «Известиям» член Общественной палаты РФ, гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева.

— Создание семьи, рождение детей невозможно без доступного жилья. Несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, стоимость московского квадратного метра продолжает расти. От 35 до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой, — сказано в письме Светланы Разворотневой в адрес мэра столицы Сергея Собянина. С копией документа ознакомились «Известия».

Жилищный запрос
Жилищный запрос: в РФ могут появиться экономные арендные дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сдавать готовые к проживанию квартиры в арендных домах по субсидированной ставке целесообразно семьям, которые стоят на жилищном учете, пояснила Светлана Разворотнева. Пилотный проект можно запустить в столице, а затем распространить практику на другие регионы страны, считает она.

Доля очередника: в России появится новый механизм обеспечения жильем
Квартиры на социальные нужды предлагают выделять за счет недобросовестных застройщиков

Сегодня в России созданием арендных домов уже занимается «Дом.РФ». Сейчас в портфеле госкомпании 13 проектов в Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях. Большинство находится в столице. Квартиры с мебелью сдают по рыночным ценам. По данным «Авито Недвижимость», сейчас средняя ставка аренды в Москве составляет 45 тыс. рублей в месяц, а наемные квартиры от «Дом.РФ» сдаются по ставкам от 43,4 тыс. рублей. В Воронеже был запущен первый объект компании, где льготникам предоставляется государственное субсидирование — в размере 80% от месячной стоимости. Аналогичный механизм можно применить в арендных домах для малоимущих семей, сказала Светлана Разворотнева.

По данным официального сайта мэра столицы, сейчас почти 12 тыс. семей состоят на учете как нуждающиеся в жилье.

По расчетам руководителя отдела стратегического консалтинга компании JLL Юлии Никуличевой, себестоимость строительства коммерческих арендных домов составляет 120–130 тыс. рублей за кв. м, еще до 40 тыс. рублей на «квадрат» закладывается на отделку и меблировку. По оценкам «Дом.РФ», с учетом отделки стоимость строительства одного «квадрата» стандартного здания сегодня составляет около 75 тыс. рублей за кв. м.

Жилищный запрос
Жилищный запрос: в РФ могут появиться экономные арендные дома
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Создание арендного жилищного фонда для предоставления нуждающимся гражданам на доступных условиях — весьма актуальная задача. На первом этапе, до 2030 года, было бы большим прорывом создание 45 млн кв. м в крупных городах. На это потребуется порядка 2,7 трлн рублей, — оценила руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.

Было, стало, будет

По ставке смирно: арендное жилье в России подешевело на 15%
Заметнее всего снизились цены на двух- и трехкомнатные квартиры

Общий объем арендного жилья в РФ оценивается в 239 млн кв. м. Порядка 10% российских семей арендуют жилье, в развитых странах этот показатель достигает 30–40%, а в крупнейших мировых городах — 80%, рассказали в пресс-службе «Дом.РФ». Если консервативно оценивать потенциал российского рынка в 20%, половина, то есть 120 млн кв. м жилья, может быть использована для формирования фонда доступного наемного жилья, считают там.

— В европейских странах процент владения собственным жильем ниже, чем в России. Такой подход к жизни во многом объясняется европейским менталитетом и отсутствием стереотипа во что бы то ни стало иметь собственную недвижимость, — сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Поэтому на Западе при участии государства развит институт социальной аренды. Доля такого жилья в крупных городах может достигать 20% от жилого фонда, отметил он. Чаще всего квартиры в арендных домах в развитых странах сдаются без мебели — люди переезжают со своими вещами, добавил Андрей Колочинский. Снять соцжилье в Европе в два–три раза дешевле, чем квартиру на открытом рынке, отметила партнер Q1 Group Екатерина Ньюман.

В СССР до 1991 года государство играло активную роль в решении жилищного вопроса, предоставляя людям квартиры в бесплатное и пожизненное личное пользование с правом обмена и передачи в наследство прописанным родственникам, напомнил Андрей Колочинский. В качестве временной меры по улучшению жилищных условий предоставлялись коммуналки, добавил он.

Жилищный запрос
Жилищный запрос: в РФ могут появиться экономные арендные дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов

— Несомненно, арендное жилье стране необходимо. Можно будет решить многие социальные вопросы, выделяя незащищенным категориям граждан жилье не для покупки, а на условиях аренды. Но сегодня основные сомнения заключается в том, что инвесторам невыгодно строить арендное жилье, — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

Желаем у дачи: цены на аренду загородных домов выросли на 50%
Сколько теперь стоит снять коттедж с бассейном

Хотя арендный дом ничем не отличается от простого жилого, срок его окупаемости составляет 25–30 лет, тогда как обычного девелоперского проекта — три–четыре года, пояснил Андрей Колочинский. Доходность арендного жилого бизнеса в Москве составляет 4–5%, уточнила Юлия Никуличева. Это менее привлекательно в сравнении со сдачей в аренду, например, офисов, отметила она.

Строительство арендных домов предполагает наличие инвестора, которому интересна гарантированная доходность в течение 10–15 лет, полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Государство должно создавать условия, чтобы заинтересовать инвесторов в строительстве подобного жилья, уверен Аркадий Чернецкий.

— Строительство и управление арендными домами — отдельный бизнес, которым могут заинтересоваться компании, недозагруженные собственными проектами. Государство может финансировать строительство, а девелопер после сдачи проекта будет получать утвержденное вознаграждение, например, в размере 10–15% от реализации, — отметил коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко.

Участие в строительстве может быть интересно инвесторам при частичном субсидировании проектов со стороны города и государства, считает партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021