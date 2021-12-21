А море мио: Египет ожидает 3 млн туристов из России

Власти Египта рассчитывают, что поток российских туристов в этом сезоне достигнет показателей 2015 года и превысит 3 млн человек. Об этом «Известиям» заявили в посольстве арабской республики . Там также подчеркнули: эпидемическая обстановка в стране остается стабильной — «Омикрон» не угрожает российским туристам. Свыше 80% жителей курортного региона и все работники туротрасли вакцинированы, уточнили в дипмиссии. В АТОР «Известиям» признались, что не видят предпосылок для закрытия авиасообщения с Египтом, но не рассчитывают на восстановление активности на уровне 2015 года — слишком мало времени прошло со снятия ограничений. В Ростуризме «Известия» заверили, что египетская сторона полностью решила проблему с очередями: в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха россиян теперь обслуживает восемь гейтов вместо двух, как это было ранее .

Египетская сила

Оперштаб РФ разрешил выполнение регулярных рейсов в курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа. Ровно через три месяца, 9 ноября, возобновились и чартерные рейсы. Как заявили «Известиям» в посольстве Египта в Москве, с тех пор в стране наблюдают повышенный спрос на бронирования со стороны россиян, особенно в сфере люксового туризма и пятизвездочных гостиниц .

Власти арабской республики рассчитывают, что поток российских путешественников в этом сезоне-2021/22 достигнет показателей 2015 года и превысит 3,1 млн человек, уточнили в диппредставительстве.

— На наши курорты наблюдается большой приток российских туристов, но было бы неправильно проводить численные сравнения с периодом до пандемии. Потому как добавилась новая очень важная переменная — возвращение прямых рейсов на египетские курорты, а также чартеров, — уточнили в посольстве. — В этом сезоне Египет надеется и рассчитывает, что число российских туристов превысит показатели 2015 года — тогда страну посетило 3,1 млн человек .

А море мио Фото: Global Look Press/Xinhua/Sui Xiankai

Статистика Ростуризма приводит иные цифры: по данным ведомства, число выездных туристских поездок российских граждан в Египет в 2015 году составило 2,2 млн человек. В 2014 году Египет входил в тройку наиболее популярных направлений у россиян: страну посетили 2,8 млн путешественников — больше поездок наши сограждане совершили только в Турцию (3,4 млн).

Россия запретила полеты в Египет в ноябре 2015 года — после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. После закрытия авиасообщения турпоток сократился в тысячи раз: в 2016 году страну посетили лишь 269 россиян.

В январе 2018 года РФ возобновила прямые рейсы в Каир. Это сказалось на турпотоке: в Египет съездили 13,6 тыс. туристов. Аэропорты курортов инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. В апреле 2021 года президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения.

После запуска чартерных рейсов 9 ноября стоимость авиабилетов в Египет снизилась на 50% , заявили «Известиям» в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

— Средняя цена билета в Каир, приобретенного в период с 9 октября по 9 ноября, составляет 14 200 рублей, в Хургаду ― 19 000 рублей, а в Шарм-эш-Шейх ― 21 000 рублей. Билеты, оформленные с 9 ноября по 9 декабря, значительно дешевле: 12 900 рублей, 12 300 рублей и 10 700 рублей соответственно. Таким образом, снижение средней стоимости билета составило от 9% до 50% , — отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

А море мио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как пояснил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, турсезон в стране длится круглый год, однако у россиян наибольшей популярностью пользуется период с середины октября по апрель: в это время температура воды в Красном море, где расположены Шарм эш-Шейх и Хургада, достигает 20–24 градусов, температура воздуха — 25–27 градусов.

В декабре-январе в Египте нередки дожди и песчаные бури, однако россиян это не останавливает — в этом году на новогодние праздники наблюдается повышенный спрос, констатируют представители туротрасли.

Несмотря на положительную динамику, российская туротрасль оптимистичный настрой египтян не разделяет. Председатель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что желание восстановить турпоток на уровне 2015 года в текущем сезоне нереализуемо .

— Это физически невозможно с учетом даты запуска рейсов вообще и чартерных в частности , — уточнила специалист.

Юрий Барзыкин также полагает, что поток вряд ли достигнет и миллиона человек — поскольку Египет открывался слишком постепенно и с ограничениями.

А море мио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Поток идет неровно: ранней осенью, пока не запустили чартеры, было дороговато летать. К тому же не сразу дали региональные вылеты. Да и Турция с ОАЭ «оттяпывали» свою долю рынка , — пояснил эксперт. — Российский потребитель ждет бюджетный Египет. Хотя даже с запуском чартеров возник целый комплекс вопросов: проблемы с вылетом, очереди по 6–7 часов. Это всё отладка механизма. Но ждать восстановления спроса на уровне 2015 года я бы пока не стал .

По данным АТОР, с начала 2021 года по сентябрь на египетских курортах отдохнули 240–250 тыс. российских туристов, статистика за период после открытия сообщения пока неизвестна.

Страсти по «Омикрону»

После запуска чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в начале ноября в аэропортах курортов образовались очереди . Россияне жаловались, что Египет ввел дополнительные процедуры досмотра туристов из нашей страны перед посадкой на обратные рейсы. Как сообщали туроператоры и сами туристы, россиян обслуживало только два гейта.

24 ноября глава Ростуризма Зарина Догузова провела переговоры с министром туризма и древностей Египта Халедом аль-Анани и попросила его взять под контроль ситуацию с очередями . Как заявили «Известиям» в Ростуризме, египетская сторона выполнила эту просьбу.

— Заработали дополнительные гейты, теперь их стало восемь. Никаких очередей нет. Время прохождения процедур существенно сократилось, вылетающие рейсы развели по времени , — подчеркнули в Ростуризме.

А море мио Фото: Global Look Press/Xinhua/Sui Xiankai

В посольстве Египта также подчеркнули: эпидемическая обстановка в стране остается стабильной — новый штамм коронавируса «Омикрон» никак не угрожает отдыхающим.

— Свыше 80% жителей курортных регионов и весь персонал туристической сферы были вакцинированы от COVID-19. По свидетельству самих российских властей, не зафиксировано ни одного случая возвращения туристов из Египта , зараженных новым штаммом, — констатировали в диппредставительстве.

18 декабря в стране выявили первые три случая заражения «Омикроном». В минздраве Египта уточнили, что у двоих граждан никак не проявляются симптомы заболевания, у третьего болезнь протекает в легкой форме.

Сразу после этого министерство гражданской авиации страны постановило усилить меры санитарной безопасности — ужесточить масочный режим и чаще дезинфицировать аэропорты, а также салоны самолетов национального авиаперевозчика EgyptAir.

Еще 27 ноября Египет приостановил авиасообщение с ЮАР и другими странами юга Африки, где зафиксирована вспышка нового штамма .

— Маловероятно, что РФ остановит рейсы в Египет из-за выявления там «Омикрона». Во всяком случае на данный момент не видим предпосылок, — подчеркнула в беседе с «Известиями» Майя Ломидзе.

А море мио Фото: Global Look Press/CTK/Okla Michal

«Известия» направили запрос в оперштаб по борьбе с коронавирусом.