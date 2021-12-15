Борт побери: возврат долгов туристам могут отложить еще на год

Туроператоры с высокой долей вероятности могут получить отсрочку по возврату денег клиентам за несостоявшиеся из-за пандемии туры еще на год — до 31 декабря 2022 года, сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии. Соответствующий законопроект Госдума, вероятно, примет во втором чтении 16 декабря. Сейчас сумма долгов компаний перед туристами составляет 28 млрд рублей, вернуть столько туроператоры не смогут, отметили в туротрасли. Между тем, обсуждаются и другие сценарии: частичную отсрочку обязательств или вовсе отказ от нее. В последнем случае с рынка могут уйти около сотни операторов и 3 тыс. турагентств, оценил информированный источник.

Почти решено

Решение принято: поправки об отсрочке обязательств для туроператоров будут одобрены, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— 16 декабря во втором чтении будет принят законопроект о внесении изменений в ст. 19.4 федерального закона №98 от 01.04.2020. Слова «2020 и 2021 годы» в нем заменены на «2020–2022 годы». Иными словами, обязательства по возврату денег туристам за несостоявшиеся из-за пандемии поездки будут отсрочены для туроператоров еще на год. Сейчас постановление №1073 гласит, что дедлайн по возврату средств — 31 декабря 2021 года, — сказал он.

Информацию также подтвердил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

По словам Юрия Барзыкина, 17 декабря законопроект планируют обсудить на экспертном совете в Госдуме. Следом документ ждет третье чтение. Затем, на основании принятого закона, предполагается продление постановления №1073, пояснил он.

— По нашей информации, речи о каких-либо других изменениях не идет. Хотя и обсуждались частичные варианты по продлению отсрочки — на полгода, либо только для тех компаний, которые продавали туры в ныне закрытые страны , — рассказал Юрий Барзыкин.

Продлевать постановление на полгода нецелесообразно, поскольку высокий сезон начинается с июня, и туроператоры просто не смогут достаточно заработать для того, чтобы расплатиться по долгам, уверен эксперт.

Он добавил, что принятие законопроекта в нынешнем виде — лучший вариант для туротрасли. В этом случае удастся избежать банкротств туристических компаний, которые были бы неминуемы без отсрочки обязательств , считает Юрий Барзыкин. В РСТ уже поступили заявления о прекращении деятельности от шести компаний. По мнению вице-президента союза, после объявления об отсрочке по долгам они заберут их назад.

— И все же, законопроект еще не принят — могут быть изменения, хотя и вероятность их небольшая. Вопрос очень сложный, — отметил эксперт.

«Известия» направили запросы в правительство и Ростуризм.

Три сценария

Вполне возможно, что отсрочка для туроператоров по выплате долгов будет принята на полгода, а не год , рассказал «Известиям» еще один источник в туротрасли.

— Она может заработать не с января, а с февраля — чтобы часть туристов за месяц попыталась вернуть свои деньги . Кроме того, отсрочку могут получить только те компании, которые работали с полностью закрытыми для туризма странами — Европой, Китаем, Юго-Восточной Азией, а также с круизами, — сообщил собеседник.

По его мнению, такой «частичный» сценарий приведет к банкротству туроператоров, но не моментальному, а ближе к осени: компании за полгода просто не смогут заработать достаточно денег до старта высокого сезона летом. Если же решение о продлении вступит в силу 1 февраля, то туристы за январь смогут попытаться вернуть у туроператоров примерно 1 млрд рублей — но это, вероятно, приведет к банкротству части компаний, считает источник.

По его данным, с умма задолженности перед туристами составляет около 28 млрд рублей . Если считать без «летней» Турции 2021 года — то 10 млрд.

— При этом в декабре весь крупный бизнес принял решение вернуть деньги туристам . Среди таких компаний — Pegas Touristik и Tui Россия. Проблемы — у средних и малых, нишевых и приграничных туроператоров. На них проходится 10 млрд рублей общего долга, и этих денег для возврата туристам у них просто нет, — сказал собеседник «Известий».

Есть и третий сценарий: вовсе не продлевать отсрочку по обязательствам . В этом случае в ближайшее время произойдет волна банкротств: уйдут с рынка около ста туроператоров, а вслед за ними — порядка 3 тыс. турагентств, уверен собеседник «Известий». При этом туристы смогут получить не более 5% от стоимости тура, добавил он.

— Поэтому лучший вариант — первый, если отсрочку туроператорам продлевают на год. Тогда компании смогут заработать достаточно денег за год. Если банкротства и будут — то минимальные, — заметил он.

Возможны сюрпризы

Следующий год в туротрасли видят даже более позитивно, чем 2021-й, когда у туроператоров появилась возможность продавать туры фактически по всем популярным направлениям , сказал источник.

— Если падение выездного туризма в 2020-м было минус 85%, то в 2021-м — минус 50%. По итогам этого года россияне совершили около 6 млн выездов за границу, а в 2019 году — 14 млн. Это хороший показатель, отрасль восстанавливается, — сообщил он.

Между тем, еще один источник «Известий» подтвердил, что окончательного решения о продлении отсрочке по обязательствам туроператоров у властей еще нет. Сейчас этот вопрос еще обсуждают. При этом известно, что правительство против продления отсрочки, хотя туроператоры и туристические ассоциации аппелируют к этому, заявил источник.

— Сейчас можно рассматривать четыре варианта развития событий: при отсутствии какого-либо решения туристы подают на туроператора в суд, и происходит блокировка счетов последнего. В этом статусе компания должна доказать свое право на работу и не может быть признана банкротом, ведь деньги на ее счетах есть, — отметил собеседник.

Если же решение об отсрочке будет принято, но все документы не успеют принять до конца декабря, у туроператоров могут возникнуть проблемы с туристами: им нужно будет объяснить, что это пауза, чтобы они не подавали в суд, заключил собеседник.