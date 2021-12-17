Укол инклюзив: спрос на вакцинные туры может вырасти втрое

Спрос на вакцинные туры за рубеж в ближайшее время может вырасти втрое — с 3–5 тыс. до 10 тыс. поездок в месяц, уверены в Российском союзе туриндустрии. Это связано с планами российских властей выдавать QR-коды обладателям антител, полученных и после укола зарубежными препаратами. Рост продаж может начаться после новогодних праздников, когда в Европе вновь откроются пункты вакцинации, прогнозируют туроператоры. Самые популярные страны для туров за прививкой — Хорватия, Сербия и Греция.

Вакцинный бум

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 13 декабря сообщила, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела.

Это важное решение для активизации выездного туризма, поскольку в России фактически легализуются антитела, приобретенные после укола зарубежной вакциной. Таким образом, привитые в Европе граждане смогут получить два работающих QR-кода — зарубежный и российский , подчеркнул в беседе с «Известиями» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он напомнил, что без QR-кода, подтверждающего вакцинацию, в России нельзя заселиться в отели Краснодарского края и некоторых других регионов. Кроме того, с 1 февраля это требование с высокой долей вероятности будет введено для посещения большинства общественных мест.

— Таким образом, привившиеся за границей россияне получат возможность не только путешествовать за рубеж, но и полноценно жить у себя в стране. Пока нет решения о взаимном признании вакцин между РФ и ЕС, это отличный компромисс, — отметил эксперт.

Укол инклюзив Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Вакцинироваться иностранным препаратом сейчас можно только за границей . Некоторые государства готовы прививать туристов. С момента старта продаж вакцинных туров в сентябре спрос на них вырос втрое, а на новостях о признании «зарубежных» антител он увеличится еще на столько же , сказал Дмитрий Горин. Так, если в сентябре у среднестатистического туроператора было по 10–15 таких заявок в неделю, то в ноябре спрос вырос до 50–60 заявок, а сейчас их уже 100–150, добавил Дмитрий Горин.

— Сейчас ежемесячно в России продается примерно по 3–5 тыс. таких поездок. А в ближайшее время продажи могут вырасти уже до 10 тыс. в месяц , — уверен эксперт.

На данный момент крупные туроператоры реализацией вакцинных туров не занимаются. Их продают те компании, которые до пандемии специализировались на поездках в страны Европы , отметил вице-президент РСТ. Речь о туроператорах «Русский Экспресс», «ПАКС», «Pac Group», «Веди Групп» и некоторых других.

Спрос на вакцинные туры после новостей о возможности получения сертификата в России для привитых иностранной вакциной, увеличится на 30–50% , сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Русский Экспресс».

Укол инклюзив Фото: Global Look Press/dpa/Angelos Tzortzinis

— На данный момент спрос стабильный. Мы связываем это с тем, что все ожидают признания «Спутника V» в Европе, а также с новогодними праздниками, когда пункты вакцинации за границей или не работают на полную мощность, или закрыты. Но после 10 января предполагаем увеличение спроса на такие заезды, — добавили там.

Куда едут за прививкой

Главная сложность при организации таких поездок — отсутствие в странах единого протокола по въезду и вакцинации иностранцев, заметил Дмитрий Горин.

— Например, во Франции можно зайти с загранпаспортом в любую аптеку и получить прививку. Но чтобы попасть в эту страну, нужно либо медицинское, либо бизнес-приглашение, для обычных туристов она закрыта. В свою очередь, Италия и Австрия на фоне распространения штамма «Омикрон» ввели пятидневный карантин по въезду для непривитых (по сути, для всех россиян, поскольку российские вакцины там не признаны. — «Известия»), — сказал он.

Самые популярные страны для поездки за прививкой — Хорватия, Сербия и Греция, сообщили в «Русском Экспрессе». В них россиянам доступен выбор вакцины и полный спектр услуг.

— В Хорватии вакцинация проводится без предварительной записи препаратами однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson или двухкомпонентными Pfizer, Moderna, AstraZeneca. В Сербии необходимо официальное подтверждение записи на прививку, а среди прочих доступна вакцина Sinopharm. Растет спрос и на вакцинные туры в Грецию: посольство этой страны лояльно к выдаче шенгенских мультивиз россиянам, — рассказали в пресс-службе туроператора.

Укол инклюзив Фото: Global Look Press/dpa/Wolfgang Kumm

По словам Дмитрия Горина, самые популярные у российских туристов вакцины — это Johnson & Johnson (ее нельзя использовать для «бустера») и Pfizer . При этом список доступных для вакцинных туров стран всё время расширяется — например, в последнее время добавились Болгария и Германия.

— Что касается Греции, то с декабря при наличии прививки «Спутником» достаточно одной дозы препарата Pfizer, чтобы получить европейский QR-код. Но для этого нужно предварительно подать документы. Заниматься этим хотят не все, поэтому и обращаются к туроператорам, — отметил эксперт.

В вакцинных турах наиболее заинтересованы те, кто часто путешествует за границу ради встречи с семьей или по делам бизнеса , добавил вице-президент РСТ. В ряде европейских стран без QR-кода о прививке или справки о перенесенной болезни на английском языке закрыт доступ во все общественные места, напомнил он.

Кроме того, впереди горнолыжный сезон, многие захотят покататься в австрийских Альпах, уверен Дмитрий Горин. Эта страна открыта для туризма, но чтобы избежать пятидневного карантина, нужна прививка признанным в Европе препаратом.