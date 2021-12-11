Счастливый остров: зачем россияне едут на Шри-Ланку

Россияне давно уже убедились в том, что нет лучшего лекарства от зимней хандры, долгих холодов и малого количества солнца, чем путешествие, пусть и совсем небольшое, в теплые страны. Сначала наши соотечественники открыли для себя Египет, затем Таиланд, Вьетнам, Доминикану, Мальдивы и ОАЭ. Теперь же к этому списку добавилась Шри-Ланка. Зачем ехать на край света и что искать на тропическом острове посреди Индийского океана — в материале «Известий».

Альфа и омега

Всякое путешествие на Шри-Ланку начинается и заканчивается в Колобмо, поскольку международный аэропорт на острове есть только в этой неофициальной столице страны (официальной — с парламентом и верховным судом — считается крохотный городок Шри Джаяварденепура Котте в пригороде Коломбо). Это настоящий мегаполис со всеми присущими ему атрибутами — могучими высотками, роскошными пятизвездочными отелями, приличным университетом, нескончаемым потоком людей на улицах, жутким трафиком и нескончаемыми пробками. Здесь, как в Дубае, даже имеется свой искусственный остров. В недалеком будущем на нем планируется возвести престижный городской квартал.

Счастливый остров Фото: Getty Images/Allison Joyce

Колобмо трудно смотреть ногами — запредельное количество автомобилей, тропическая жара и солидные расстояния не располагают к пешим прогулкам. Но исторический центр с многочисленными постройками времен британского колониального владычества вполне заслуживает беглого осмотра. По нему можно прокатиться, арендовав за сотню-другую местных рупий трехколесный тук-тук, и выйти там, где захочется задержаться подольше.

Счастливый остров Фото: Getty Images/Bloomberg/ Kuni Takahashi

Стоит повнимательнее рассмотреть, например, мечеть Джами Уль Альфар, буддийский храмовый комплекс Гангарамайя Вихарайя, здание Национального музея (внутри, кстати, отличная экспозиция) и мемориальный Зал независимости, прогуляться вдоль набережной Галле Фейс Грин, заглянуть в парк Виктория. Еще одна колоритная местная достопримечательность — гигантский рынок, эдакий город в городе, со своими улицами и кварталами, где продают примерно всё — от свежевыловленного тунца до электроники.

Строго говоря, одного дня для знакомства с Коломбо более чем достаточно. Но чтобы почувствовать настоящую Шри-Ланку, нужно ехать вглубь страны .

Заветные слова

На Шри-Ланке совсем нередко можно услышать русскую речь из уст местных жителей — в аэропорту, отелях, ресторанах, магазинах, торговых лавках, на сафари и еще во множестве других мест. Самые обыкновенные торговцы и на бескрайнем рынке в Коломбо, и в какой-нибудь отдаленной деревушке, бесшабашные водители вездесущих тук-туков, охранники в слоновьих питомниках, служители при буддийских храмах и еще много кто почти наверняка скажут вам несколько слов по-русски, а то и вполне сносно смогут поддержать беседу.

Счастливый остров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Кто-то учился в Советском Союзе, кто-то раньше работал с русскими в разных компаниях, кто-то постоянно встречает туристов из России — настолько часто, что невольно запоминает расхожие слова и фразы. Вроде ничего особенного, но это как-то сразу располагает — всегда приятно, что в чужой стране, особенно такой экзотической, тебя пытаются понять на твоем языке. И не важно, что дальше разговор обычно продолжается по-английски, которым ланкийцы в массе своей владеют довольно неплохо. Первое впечатление, как известно, всегда самое важное.

Благословенная земля

От Москвы до Коломбо примерно восемь с половиной часов лета. Самые удобные по времени прямые рейсы осуществляет авиакомпания Sri Lanka Airlines. Регулярно по вторникам и субботам в обе стороны отправляются дальнемагистральные самолеты А330-200 и А330-300. Вылет из российской столицы в 20:00, прилет в Коломбо в 6:40 по местному времени (разница с Москвой +2,5 часа). Отправление из Коломбо в 12:05, прибытие в Москву в 18:30 по местному времени. На борту предусмотрено обязательное двухразовое питание, а обширная кинопрограмма и отличный сервис делают путешествие максимально комфортным.

Уже на подлете замечаешь, что большая часть острова надежно укрыта лесами. Но только на земле понимаешь, насколько плотный ковер создают переплетенные лианами кусты и деревья. Людям до сих пор приходится тратить немало сил, чтоб отвоевать у буйной растительности пространство для жизни. В покинутые места джунгли возвращаются стремительно.

Шри-Ланка на санскрите означает «благословенная земля». И это действительно так. На острове несколько климатических зон. На побережье жарко и влажно, но чем дальше вглубь острова — поближе к горам, тем становится прохладнее и суше. Это объясняет, почему здесь растут одновременно и самые экзотические фрукты, и рис, и ценные породы деревьев, и специи, и чай. И почему европейцы в свое время так плотно здесь обосновались — на небольшом клочке земли посреди океана можно было добывать изрядное количество самых дорогостоящих «колониальных товаров».

Западный ветер

Первые торговые фактории еще в начале XVI века основали португальцы, во второй половине XVII столетия им на смену пришли голландцы, а на излете XVIII века тех, в свою очередь, сменили британцы . Следы былого европейского присутствия встречаются практически повсюду — в виде характерной барочной и классической архитектуры, каналов, дорог, мостов. О колониальном прошлом сегодня напоминают католическая религия (ее исповедуют примерно 5% населения), протестантские колледжи, невероятно популярный на острове крикет, а еще характерные фамилии (Сильва, Перейра и др.) и более светлый цвет кожи у части местных жителей, именуемых берге.

Всё это невероятное наслоение эпох и культур можно воочию увидеть, например, в Галле — небольшом городе на юго-западном побережье . Он был крупным торговым центром еще в глубокой древности, а по мнению некоторых историков, и вовсе мог являться легендарным Фарсисом, откуда согласно Ветхому Завету поставляли слоновую кость и драгоценные камни ко двору царя Соломона. Однако своим нынешним обликом Галле обязан европейским колонизаторам. Его историческая часть с крепостными стенами, могучими бастионами, бывшими казармами, церквями, жилыми кварталами и маяком напоминает о временах голландского и британского владычества. Она отлично сохранилась и пользуется огромной популярностью у туристов со всего мира.

На заметку: в 17 км от Галле расположен город Хиккадува, окрестности которого считаются едва ли не главной курортной зоной острова . Вдоль песчаного побережья на много километров тянется вереница отелей на любой вкус и кошелек. К северу от Хиккадувы в сторону Коломбо расположена Бентота — вторая по популярности, стремительно развивающаяся курортная зона. В целом здесь можно найти очень хорошие варианты для пляжного отдыха по соотношению цены и качества. Один из лучших отелей на побережье — Heritance Ahungalla, с качественным сервисом, прекрасным шведским столом, просторными номерами sea view, спортзалом и несколькими бассейнами. В Бентоте относительно спокойный океан, поэтому купаться можно не только в бассейнах, но и на открытой воде, что для русских туристов важно. Южнее гораздо более ветрено, зато там настоящая Мекка для поклонников серфинга.

Припасть к корням

За собственно ланкийским наследием придется отправиться вглубь страны. В Канди — одной из древних столиц — сохранился величественный королевский дворец, ныне превращенный в огромный буддийский храмовый комплекс, где, как утверждают, хранится зуб самого Будды , попавший на остров в 371 году. В свое время внутри дворца построили специальный храм, который так и называется — Шри Далада Малигава (Храм Зуба Будды). В 1998 году тамильские террористы взорвали в нем бомбу, изрядно повредили постройку и едва не уничтожили святыню. По счастью, всё обошлось. Зуб и ныне там — в специальной золотой ступе, открытой взору посетителей, которые идут сюда нескончаемым потоком. Но сам зуб мало кто видел, его показывают лишь в исключительных случаях и лишь немногим избранным. Дворцовый комплекс вместе с прилегающим к нему искусственным озером внесены в список наследия ЮНЕСКО.

Неподалеку от Канди есть еще по крайней мере два выдающихся исторических памятника. Первый — буддийский пещерный монастырь Дамбулла, основанный в I веке до н.э. и на протяжении веков остававшийся важнейшим духовным центром . Он представляет собой комплекс из нескольких вырубленных в скале храмов, пещер и ниш, щедро украшен статуями Будды (более 70 из них покрыты золотом), скульптурами некоторых богов и местных правителей, а также фресками, многим из которых около 2 тыс. лет.

На заметку: в окрестностях Канди, в горах, посреди чайной плантации расположен крохотный СПА-отель Santani. К услугам гостей только бунгало с условной звукоизоляцией, чтобы можно было с максимальной полнотой наслаждаться звуками окружающей природы. Цены высокие, но лучшего места для медитации и совершенно уединенного отдыха вдали от цивилизации на острове, пожалуй, не найти.

Второй памятник — крепость Сигирия. В конце V века ее возвел на неприступной скале король Кашьяпа (477–495 годы). Археологи начали изучать этот памятник только в 1907 году, и работы здесь еще непочатый край. Сложнейший комплекс с отделанными мрамором полами, ступенями и дорожками некогда включал в себя королевские покои, жилые и хозяйственные постройки, помещения для официальных церемоний. В нескольких бассейнах спасались от изнуряющей жары члены королевской семьи и многочисленные наложницы государя — довольно откровенные изображения некоторых красавиц по сей день сохранились на стенах так называемой Зеркальной залы. Вход во дворец пролегал через Львиные ворота. Сегодня от гигантской фигуры льва остались только огромные когтистые лапы, по размеру которых можно судить о масштабе былой постройки. У подножия скалы по приказу Кашьяпы был разбит регулярный сад с каналами, водоемами и даже фонтанами, которые работают и по сей день. Ныне он восстановлен лишь частично, но даже в таком виде впечатляет.

На заметку: неподалеку от Сигирии на берегу рукотворного озера, сооруженного еще в Средневековье, расположен отель Kandalama, максимально аккуратно встроенный в окружающее природное пространство, — отвесную скалу и джунгли, с одной стороны, побережье озера — с другой. Гостям настоятельно советуют не оставлять номера с открытыми окнами — в джунглях много обезьян, и при первой же возможности они непременно наведаются в гости.

Ближе к природе

Впечатления от Шри-Ланки будут неполными без соприкосновения с местной природой — именно за ней на остров едут десятки тысяч туристов из Европы и Юго-Восточной Азии. Идеальный вариант — сафари , но на побережье он почти невозможен из-за слишком плотных джунглей. Зато в центральной части страны есть несколько парков. Например, в экопарке Habarana, одном из главных мест миграции ланкийских слонов, можно вдоволь налюбоваться этими великанами в естественной среде их обитания. А еще увидеть павлинов, черных обезьян и много всякой другой живности.

Счастливый остров Фото: Getty Images/GeographyPhotos/Universal Images Group

Вообще островитяне очень пекутся о слонах. С недавних пор животных запрещено использовать для сельскохозяйственных работ и перевозки грузов. Изрядно сократившуюся популяцию постепенно восстанавливают. Этой цели служат многочисленные питомники, где заботятся о больных и изувеченных браконьерами особях, а также выращивают оставшихся без родителей слонят, чтобы в свой срок выпустить их в джунгли . Питомники, такие как Pinnawala Elephant Orphanage, очень популярны у туристов, ведь здесь ничто не мешает сколько угодно наблюдать за слонами с совсем небольшого расстояния, за их купанием, прогулками, трапезой и даже собственноручно покормить их.

Счастливый остров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Еще одно важное направление в области охраны дикой природы — черепашьи фермы , их довольно много вдоль побережья. Они располагаются в местах, где черепахи традиционно откладывают яйца. Сотрудники и волонтеры оберегают кладку от хищников, собирают едва вылупившихся черепашек в инкубаторы, немного подращивают и выпускают в океан . Так на ферме Kosgoda, основанной в 1978 году, за всё время ее существования было спасено и выпущено на волю более 4 млн особей. Еще одним направлением ее работы является забота о раненых и больных животных — слепых, лишившихся конечностей, имеющих генетические мутации и т.д. В дикой природе они бы непременно погибли, а здесь им продлевают жизнь на десятки лет и вместе с тем проводят научные исследования. На ферме охотно принимают туристов, а среди волонтеров из числа местных жителей есть те, кто вполне прилично говорит по-русски.

Острые ощущения

Ланкийская кухня представлена широко и повсеместно. В любом отеле она занимает почетное место, а про заведения вне туристических зон и говорить нечего, там привычную европейскую еду едва ли удастся найти. Выбор блюд достаточно разнообразен, почти все они за редким исключением острые и пряные, хотя для туристов, как правило, существуют более гуманные версии национальных гастрономических хитов .

Счастливый остров Фото: Александр Сидоров

Прежде всего стоит обратить внимание на многочисленные разновидности карри — овощные, рыбные, мясные, куриные, бобовые, фруктовые, которые обычно подают с рисом. Как правило, это основная еда на обед и ужин. Но при желании можно найти ланкийский завтрак — с рыбным или чечевичным (дхал) карри, который едят, макая в него хопперс или аппу, — чашевидные лепешки из рисовой муки и кокосового молока. По краям они тонкие и хрустящие, а серединка у них толстая и мягкая. Эти же лепешки, приправленные чили или какой-нибудь другой острой начинкой, — популярный фастфуд. Кроме того, в аппе частенько запекают яйцо, получается что-то вроде яичницы в рисовом мешочке, просто и очень вкусно.

Хопперс вполне можно заменить лепешкой роти из рисовой муки с кокосовой стружкой (туда иногда добавляют лук) или чапати — из смешанной муки грубого помола. Они плотные, сытные и в принципе вполне сгодятся в качестве полноценного гарнира.

Счастливый остров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

По утрам местные жители также едят кэнде — рисовую кашу с травами, солью и чесноком, куракан — тоже соленую кашу на кокосовом молоке, но из перемолотого африканского проса, либо кирибат — просто рис, отваренный в подсоленном кокосовом молоке, его сервируют с приправами и перцем, а иногда и с пальмовым медом.

На десерт обычно подают ваталаппан — пудинг из кокосового молока с яйцом, кешью, пальмовым сахаром и пряностями. Еще один местный специалитет — мункавум, конвертик, который начиняют перемолотым зеленым горохом, смешанным с рисовой мукой.

Счастливый остров Фото: Getty Images/The San Francisco Chronicle/Liz Hafalia

Запивают всё это чаем с молоком . Пожалуй, это лучший выбор, ибо местный кофе являет собой совершенно безвольную жидкость грязновато-бурого цвета. Разумеется, практически в любом населенном пункте можно найти кокосы и тут же, не отходя от прилавка, отведать свежего кокосового молока. Главное — не увлекаться, ибо с непривычки организм не простит вам таких вольностей.

Что нужно знать