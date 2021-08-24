Красный выбор: рейсы в Египет планируют отправлять из 23 городов

Спрос на отдых в Египте взрывной: все рейсы вылетают со стопроцентной загрузкой, а номера в отелях забронированы до сентября, сообщили «Известиям» туроператоры. Отдых обходится в среднем на 30% дороже, чем до закрытия направления в 2015 году, но с запуском новых рейсов 27 августа стоит ждать снижения цен, уверены в Ассоциации туроператоров России. Компании уже готовят полётные программы из 22-23 городов, добавили в организации. В перспективе оперштаб может разрешить и чартеры, но решения раньше пятницы ждать не стоит, считают в туротрасли.

Больше рейсов

Оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 принял решение о существенном расширении полетных квот: с 27 августа из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх можно выполнять до 60 рейсов в неделю (на взаимной основе); также есть отдельная квота для аэропорта «Жуковский», который не относится к столице. Кроме того, из 46 региональных аэропортов разрешено выполнять по четыре рейса в неделю. Таким образом, гипотетически можно приплюсовать еще примерно 200 рейсов.

С 9 августа оперштаб разрешил выполнять на египетские курорты по 20 рейсов в неделю, и все они сейчас летают со стопроцентной загрузкой, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Аналогичную информацию предоставил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

С 27 августа рейсов станет больше.

— Но из всех городов самолеты не полетят. Сейчас туроператоры готовят полётные программы из 22-23 региональных аэропортов. Кроме того, египетские авиакомпании, которым принадлежит половина квот, из многих регионов России летать не готовы. Хотя, например, перевозчик FlyEgypt запрашивал Самару и Санкт-Петербург, — отметил Дмитрий Горин.

По его мнению, снижения цен на туры в Египет следует ждать с 27 августа — после того, как компании разберут квоты на рейсы и поймут, насколько они востребованы. Если предложение по Египту будет опережать спрос, то цены снизятся, как это произошло ранее с Турцией.

Стоимость туров на двоих упадет на 5-15 тыс. рублей, если на направлении появятся чартеры, добавил Дмитрий Горин. Сейчас не у всех перевозчиков есть допуски на регулярные рейсы, поэтому конкуренция невысока.

По сообщению источника «Известий» в туротрасли, решения по чартерам раньше 27 августа не будет. Оперштаб собирается раз в две недели, поэтому об изменениях могут объявить в пятницу или в следующий понедельник.

— Мы видим тенденцию на увеличение перевозки в Египет не только из Москвы, но и из регионов, и она будет продолжаться. В прошлую пятницу было одобрено более 200 заявок на полеты на курорты. Некоторые сомневались, что цены на туры будут падать, но, на мой взгляд, это произойдет уже в ближайшее время, — отметил Юрий Барзыкин.

Сколько стоит

Спрос на туры в Египет взрывной, отели до начала сентября плотно загружены, хотя на более отдаленные даты бронировать можно свободно, сообщили «Известиям» в компании TUI Россия. В Anex Tour добавили, что заявки от туристов поступают на осенние даты и на Новый год.

Из-за пандемии максимальная загрузка гостиниц в Египте сейчас ограничена 70%, напомнил Дмитрий Горин. При этом в страну еще не вернулись европейские туристы. На Красном море сейчас отдыхают путешественники из России, Украины, Казахстана, Белоруссии. А отельная база Египта в разы скромнее, чем в Турции — в среднем в предложениях туроператоров фигурируют от 160 до 200 гостиниц.

Нынешняя стоимость отдыха в Египте выше, чем в Турции, но заоблачной ее назвать нельзя, отметил вице-президент АТОР.

— У нас сейчас «регулярка» летает по цене чартеров. Недельные турпакеты в среднем продаются по цене 80 тыс. рублей на двоих в отель «четыре звезды» с питанием «всё включено». А «три звезды» стоят еще дешевле — от 70 тыс. «Пятерки» же есть за 100-120 тыс. Билеты на регулярные рейсы в свободную продажу фактически не поступали, их блоками выкупили туроператоры — «Библио-Глобус», Anex Tour, «Интурист», TUI Россия. Плюс некоторые компании по-прежнему продают рейсы через Каир, — сказал он.

Снижению цен будет способствовать появление большого объема бюджетной перевозки, уверены в туркомпаниях Anex Tour и «Интурист».

Красный выбор-1 Фото: РИА Новости/Ахмед Махмуд

— Пока рейсов на египетском направлении хватает, но осенью в стране наступит высокий сезон, поэтому ждем увеличения квот на рейсы, — отметили в Anex Tour. — Сейчас стоимость недельного тура в отель «четыре звезды» с питанием «все включено» стартует от 69,9 тыс. рублей на двоих.

В «Интуристе» сообщили, что с появлением массовых предложений туроператоров стоимость отдыха в Египте снизится на 20-30%. На данный момент неделя в сентябре в отеле «четыре звезды» на курорте Шарм-эш-Шейх с питанием «все включено» обойдется от 77,6 тыс. на двоих.

А вот возвращения цен к тому уровню, что был до закрытия направления, ждать не стоит.

— Цены на уровень 2015 года не вернулись и вряд ли вернутся. Курс валют с тех пор вырос на 30%, поэтому покупая туры в рублях, мы ощущаем эту разницу. В долларах стоимость не менялась, — сказал Дмитрий Горин.

С ним согласились в компании «Интурист», а также в РСТ.

— Заметного снижения цен на туры в Египет мы не увидим год-полтора, поскольку сначала должен восстановиться турпоток. До закрытия Египет принимал 3 млн россиян в год, а сейчас не увидит даже 1 млн, — уверен Юрий Барзыкин.

По мнению эксперта, когда прежние объемы восстановятся, отдых в Египте снова станет дешевле, чем в Турции — а для многих российских туристов это главный аргумент в пользу курорта на Красном море.