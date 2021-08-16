Пляжи к делу: в отрасли ожидают снижения цен на отдых в Египте на 30%

Расширение полетной программы на курорты Египта должно привести к снижению стоимости туров в эту страну до 30% , считают опрошенные «Известиями» участники туристического рынка. Оперштаб по борьбе с коронавирусом 16 августа сообщил о решении увеличить втрое число рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы, а также разрешил полеты из регионов. Российские авиакомпании ранее уже получили допуски на выполнение около 800 еженедельных рейсов на египетские курорты из 42 городов России, но не могли ими воспользоваться без увеличения квоты. Как рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, через некоторое время стоит ожидать еще одного решения опештаба по увеличению числа рейсов на египетские курорты. По словам источника «Известий» в крупной авиакомпании, большая часть новых частот в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы будет отдана компаниям группы «Аэрофлот».

Утроить квоту

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ на заседании 13 августа рассмотрел вопрос увеличения числа рейсов на курорты Египта, писали «Известия». По итогам решено с 27 августа увеличить количество рейсов Москва–Хургада и Москва–Шарм-эш-Шейх с пяти до 15 в неделю на каждом маршруте. Также открыты полеты на курорты Египта из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте, следует из сообщения оперштаба.

Сейчас в России 79 аэропортов, открытых для выполнения международных перелетов. В 15 из них пункт пропуска через государственную границу РФ работает на нерегулярной основе, сказано на сайте Росавиации. Российским авиакомпаниям выданы допуски к выполнению регулярных рейсов на курорты Египта по меньшей мере из 46 аэропортов страны, из них три — московские Шереметьево, Домодедово, Внуково. Таким образом, российские авиакомпании смогут выполнять на египетские курорты с 27 августа около 120 рейсов в неделю , подсчитали «Известия».

Пляжи к делу Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

При этом Росавиация 6 августа выдала девяти перевозчикам допуски на выполнение около 800 рейсов в неделю . У некоторых компаний также осталось несколько действующих назначений, сохранившихся с 2015 года, с момента закрытия воздушного сообщения с этой арабской страной. Например, у «Уральских авиалиний» есть допуск на выполнение трех рейсов в неделю из Санкт-Петербурга в Хургаду.

В зоне ожидания

Большая часть новых частот из Москвы на курорты Египта будет отдана авиакомпаниям группы «Аэрофлот» , считает источник «Известий» в крупной авиакомпании. На маршруты из столицы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с российской стороны сейчас назначены только четыре перевозчика, три из которых входят в эту группу. У «дочки» «Аэрофлота», авиакомпании «Россия», есть допуски на 14 регулярных рейсов в неделю на каждый курорт Египта, у лоукостера «Победа» и самой головной компании — по семь назначений на каждый маршрут. Допуски на один рейс в Хургаду и два в Шарм-эш-Шейх из Москвы есть и у S7 Airlines. При этом число разрешенных частот составляет только 15 рейсов в неделю по каждому маршруту, из них пять уже используется «Россией» с 9 августа.

О том, что «Аэрофлот» и «Победа» рассматривают возможность запуска рейсов на курорты Египта после решения оперштаба о расширении авиасообщения, на прошлой неделе говорил гендиректор национального перевозчика Михаил Полубояринов.

— «Аэрофлот» ждет, все авиакомпании ждут. Мы предполагаем летать по этим направлениям регулярными рейсами. Наша «Победа» тоже ждет, — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос, будут ли расширены квоты на полеты в Египет.

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«Россия», несмотря на уже использующиеся пять частот, запросит разрешения на выполнение полетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в рамках ранее выданных разрешений на 14 рейсов в неделю в каждый из городов , сказал «Известиям» представитель перевозчика Сергей Стариков. По его словам, также будут запрошены разрешения на выполнение рейсов на курорты Египта из крупнейших аэропортов страны.

В S7 Airlines сказали, что ожидают публикации официальных документов в соответствии с процедурами.



— Авиакомпания заинтересована в полетах в Египет и может начать их ориентировочно в сентябре этого года , — добавил представитель перевозчика.

«Уральские авиалинии» также планируют открыть рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с начала сентября в случае получения разрешения.

— Не факт, что сможем получить разрешения, так как есть ограничение по одной частоте из каждого пункта, — отметили в авиакомпании.

Пляжи к делу Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ксения Ульянова

В Росавиации и других авиакомпаниях на запросы «Известий» не ответили.

Цены ниже

Увеличение предложения приведет к снижению цен на туры на курорты Египта , уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

— Сейчас из Москвы максимально возможные провозные емкости увеличиваются с 28 тыс. до 90 тыс. кресел в месяц. К тому же есть небольшая квота из аэропорта Жуковского. Всё будет зависеть от спроса, если баланс между спросом и предложением будет, то можно предположить, что стоимость турпакетов будет ниже, — пояснил эксперт «Известиям».

По его словам, аффилированные с туроператорами авиакомпании Azur Air и Nordwind с появлением региональной квоты могут перенаправить свои рейсы, которые летали в Каир из регионов, на Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Средний чек туров может сократиться на 5–10 тыс. рублей , так как не будет наземного трансфера из Каира на курорты, указал Дмитрий Горин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин полагает, что стоимость туров на курорты Египта может снизиться на 10–30%.

Пляжи к делу Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ксения Ульянова

— Решение оперштаба — это очередной этап по увеличению количества рейсов. Стоимость туров от этого будет снижаться от 10 до 30%. Сегодня Египет — не бюджетное направление, дороже даже Турции. С ростом числа рейсов к сентябрю-октябрю цены на туры должны выровняться, стать более доступными и бюджетными, — спрогнозировал он.