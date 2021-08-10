Москвичи прилетели: как на курортах Египта встретили первых туристов из России

В понедельник, 9 августа, спустя почти шесть лет Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта . В первый день полетов из Москвы вылетело три рейса: два в Хургаду и один в Шарм-эш-Шейх. Загрузка всех самолетов достигала 100%. Еженедельно пока могут выполняться по 20 рейсов. Египетская сторона ожидает увеличения числа полетов из России, сказал посол РФ в республике. По его словам, страна готова принимать как можно больше иностранных туристов.

Вопрос безопасности

В понедельник, 9 августа, Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта. Оно было прервано почти шесть лет назад после террористического акта против российского самолета, который вылетел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

— С тех пор в Египте побывало множество российских специалистов, которые проинспектировали египетские аэропорты и дали рекомендации, как необходимо повысить уровень безопасности. Египетские специальные службы проделали большую работу, и уровень безопасности в аэропортах Египта действительно вырос значительно, в чем неоднократно убедились наши специалисты . Поэтому мы рассчитываем, что отдых российских туристов, которые теперь снова вылетают напрямую в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, будет безопасным и комфортным, — отметил посол России в Египте Георгий Борисенко, выступая в аэропорту курорта.

Дипломат добавил, что авиагавани страны приобрели и установили большое количество новой техники, досмотрового оборудования для контроля вещей пассажиров и внедрили новые технологии по обеспечению безопасности .

моквичи прилетели Встреча в аэропорту Шарм-эш-Шейха первого рейса с российскими туристами после возобновления авиасообщения между Россией и Египтом Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ксения Ульянова

— Были повышены меры безопасности для контроля за персоналом аэропорта, поскольку это обычно бывает самым слабым звеном в безопасности аэропортов, — заверил Георгий Борисенко.

По его словам, специалисты российских профильных ведомств оценивают нынешний уровень безопасности в египетских аэропортах как высокий.

— Они убедились в том, что те рекомендации, которые они давали своим египетским партнерам, выполняются. В целом уровень надежности египетской системы безопасности стал гораздо выше. Это и позволило возобновить рейсы, о чем договорились президенты РФ и Египта в телефонном разговоре 23 апреля, — заключил посол.

До того как авиасообщение было прервано в 2015 году, в Египет ежегодно прилетало более 3 млн российских граждан , продолжил дипломат.

— Египет, как страна, зависящая от иностранных туристов и активно развивающая свою туристическую отрасль, готов принимать как можно больше иностранных туристов. Наши египетские друзья ожидают, что количество рейсов из России будет возрастать, — добавил он.

Для республики прямые полеты из России на курорты важны, поскольку туристическая отрасль играет решающую роль в экономике страны, заметил Георгий Борисенко.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Египте на данный момент достаточно спокойная, указал посол. По его словам, недавно побывавшая на курортах страны делегация специалистов Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма констатировала, что в целом египетские власти приняли надлежащие меры для того, чтобы обезопасить туристов от возможности заражения.

Полетели первыми

В первый день полетов на курорты Египта смогли отправиться около 1,3 тыс. туристов , подсчитали «Известия». В Хургаду было выполнено два рейса: один — египетской авиакомпанией EgyptAir совместно с туроператором Tui, другой — перевозчиком «Россия» («дочка» «Аэрофлота») совместно с туроператором «Библио-Глобус», который выполнил рейс в Шарм-эш-Шейх.

В самолетах пустых кресел практически не было . Например, в Шарм-эш-Шейх улетело 517 пассажиров, из них 69 детей до 18 лет, притом что предельная вместимость самолета составляет 522 кресла, рассказал «Известиям» представитель перевозчика. В полете «Россия» угощала пассажиров шоколадками и шампанским. При посадке в курортных аэропортах Египта самолеты встречали водной аркой, а пассажиров в здании аэропорта — концертом и прохладительными напитками. Автобусы, следующие от самолета до аэровокзала, заполняли пассажирами только на одну треть.

Любовь из Москвы полетела в Шарм-эш-Шейх впервые и одна. Она купила за 120 тыс. рублей тур на восемь дней по системе «всё включено» в отель «пять звезд» за несколько дней до вылета, рассказала она «Известиям».

— Первый самолет за шесть лет. Хотелось быть первыми, это как космонавты практически. Египет — такая древняя страна, это мечта там побывать. Красное море необыкновенной чистоты с ее фауной. Очень хочется это всё увидеть своими глазами, — объяснила девушка свой выбор полететь в Египет в августе.

москвичи прилетели Сотрудница проверяет документы пассажира на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Другая пассажирка рейса Москва – Шарм-эш-Шейх Наталья полетела с дочкой на неделю, купив тур за три дня до вылета в пятизвездочный отель по системе «всё включено». Он стоил 156 тыс. рублей, рассказала «Известиям» девушка. До закрытия прямого авиасообщения с Египтом Наталья регулярно летала туда. В понедельник, 9 августа, Наталья прилетела в Египет в 16-й раз. В последний раз она посещала страну до закрытия прямого авиасообщения с курортами.

— Тогда, по-моему, это было доступно. Сейчас уже не совсем, — говорит она.

Еще один пассажир рейса Алексей 11 лет мечтал попробовать дайвинг в Шарм-эш-Шейхе, поделился он с «Известиями» в самолете. Тур на неделю в четырехзвездочный отель с «всё включено» он и его девушка покупали три дня назад за 95 тыс. рублей. Оба полетели в Египет первый раз. Его пара выбрала, потому что «эта страна была одна из самых интересных сейчас».

Тимур с двумя младшими братьями и отцом полетели в Египет на 10 дней. Покупали тур в отель «пять звезд» по системе «всё включено» неделю назад за более чем 300 тыс. рублей, рассказал «Известиям» юноша. Его девятилетние братья-близнецы полетели в Египет впервые, сам Тимур последний раз летал в эту арабскую страну семь лет назад.

Сейчас недельный отдых на курорте Хургады при двухместном размещении полным пакетным туром стоит от 60 тыс. рублей, на курорте Шарм-эш-Шейха — от 75 тыс. рублей , сказала «Известиям» управляющий директор туроператора «Библио-Глобус» Ирина Костенко. По ее словам, сегодня глубина продаж туров на курорты Египта составляет три месяца.

— До остановки авиасообщения Египет был одним из самых популярных направлений среди российских туристов. В 2013–2014 годах его посещали ежегодного порядка миллиона туристов от «Библио-Глобуса». Сейчас мы фиксируем большой спрос на полеты в курортные города этой арабской страны, стабильный до конца осенних детских каникул . Египет всегда считался зимним направлением для отдыха. Мы ожидаем еще больший всплеск бронирований к зиме. Уже сейчас мы видим бронирования туров на новогодние праздники», — добавила она.

Нарастить полеты

23 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил авиаперевозчикам начать напрямую летать на курорты Египта из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю . Это значит, что в Хургаду и Шарм-эш-Шейх суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной, 10 — египетской. Со стороны РФ для выполнения регулярных рейсов назначена компания «Россия», которой Росавиация распределила все частоты. С египетской стороны назначены EgyptAir и FlyEgypt. Первая будет выполнять по три рейса в неделю в Шарм-эш-Шейх и по четыре в Хургаду, сообщила компания. FlyEgypt планирует выполнять с 20 августа по одному еженедельному рейсу из Внуково на каждый курорт Египта, говорил «Известиям» представитель аэропорта.

Спустя две недели Росавиация выдала девяти российским авиакомпаниям 214 допусков на выполнение почти 800 регулярных рейсов в неделю из 42 городов России . Но воспользоваться ими перевозчики пока не смогут, так как не получили разрешения на полеты. Оно будет предоставлено только после решения оперштаба. Он может принять решение об увеличении числа рейсов на курорты Египта в пятницу, 13 августа, говорил «Известиям» источник в крупной российской авиакомпании.

москвичи прилетели Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Если оперштаб отменит квоты, за оставшиеся четыре месяца до конца года на курорты Египта могут отправиться 500–800 тыс. туристов , считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, чтобы удовлетворить спрос этой осенью, достаточно 100–150 рейсов в неделю.

Вице-президент АТОР уже говорил «Известиям», что с наступлением сезона, который начинается с сентября, спрос оценивается в 100–150 тыс. человек в месяц. А после окончания бархатного сезона на Средиземноморье спрос на Египет будет только возрастать, так как все массовые рынки закрыты (Таиланд, Вьетнам, Индия, Индонезия) или квотированы (Доминикана, Куба, Мексика), а рынок ОАЭ — совершенно другого ценового сегмента, заключил эксперт.