Воздушный Шарм: на курорты Египта может полететь только «дочка» «Аэрофлота»

На египетские курорты с российской стороны сможет полететь только компания «Россия» — дочерняя структура «Аэрофлота». Об этом «Известиям» рассказали источники в двух перевозчиках и в одном московском аэропорту. «Россия» действительно имеет больше шансов получить все новые рейсы, добавил собеседник «Известий», близкий к Минтрансу. Оперштаб разрешил выполнять из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх только по 20 еженедельных рейсов суммарно, 10 из которых может совершать российская сторона и 10 — египетская. В августе перевозчики обеих стран при такой квоте смогут перевезти в одном направлении максимум 28,5 тыс. туристов, подсчитали «Известия». При этом потенциал курортов Египта сейчас составляет 100–150 тыс. путешественников в месяц, и до конца этого года туда могли бы полететь до 1 млн человек, если бы не было ограничительных квот и оказались разрешены чартерные рейсы, оценил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Распределить квоту

В пятницу, 23 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил авиаперевозчикам начать напрямую летать на курорты Египта из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх . Об этом же Росавиация уведомила авиакомпании телеграммой во вторник, 27 июля (есть у «Известий»). Из нее следует, что рейсы на курорты будут регулярными, а не чартерными.

Эти квоты в полном объеме будут отданы «дочке» «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия» . Об этом «Известиям» рассказали источники в двух перевозчиках и в одном московском аэропорту. Один из собеседников утверждает, что решение о том, кому достанутся все частоты на полеты в Египет, уже принято. По его словам, осталось дождаться только формальных процедур — заседания межведомственной комиссии при Минтрансе по допуску перевозчиков к выполнению международных рейсов. На нем установленная оперштабом квота и будет распределена. В состав комиссии входят представители Минтранса, Росавиации, ФАС, Ространснадзора, Ростуризма и Минэкономразвития.

Воздушный Шарм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Однако представитель авиакомпании «Россия» заявил «Известиям», что говорить о получении разрешений Росавиации преждевременно.

— В то же время, как неоднократно заявляла компания, мы, «Россия», и наш партнер, туроператор «Библио-Глобус», технически и инфраструктурно готовы к выполнению рейсов в туристические города Египта, — добавил он.

В Росавиации и Минтрансе отказались от комментариев.

Большие шансы

Заседание межведомственной комиссии может состояться уже на этой неделе, но точная дата пока не выбрана , сказал «Известиям» источник, близкий к Минтрансу. После комиссии Росавиация и авиационные власти Египта должны будут выдать разрешения авиакомпаниям на слоты в аэропортах прилетов и вылетов . Только после этого будет официально открыта продажа туров и авиабилетов на эти квотируемые 20 рейсов в неделю — по пять частот для российских и египетских перевозчиков на двух маршрутах из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, пояснил собеседник «Известий» в туристической отрасли.

По словам собеседника «Известий», близкого к Минтрансу, «Россия» действительно имеет больше шансов получить все частоты. Эта компания — единственный российский перевозчик, назначенный для выполнения регулярных рейсов из Москвы на египетские курорты, у других есть допуски для выполнения только чартерных рейсов, заявил он.

Воздушный Шарм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С египетской стороны назначена не одна, а две компании — Egiptair и Fly Egipt, следует из материалов о двустороннем сотрудничестве с Египтом, размещенных на официальном сайте Росавиации. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, не исключил, что к концу недели может быть назначен второй российский перевозчик, но не назвал авиакомпанию.

Источник «Известий» в Шереметьево сказал, что если «Россия» начнет летать на курорты Египта, то рейсы авиакомпании будут обслуживаться в терминале D.

Конкурентное преимущество

Авиакомпания «Россия» выступает стратегическим партером туроператора «Библио-Глобус», который и будет продавать авиаперевозку на курорты Египта в рамках пакетных туров, уверен собеседник «Известий» в туротрасли. С получением «Россией» частот для полетов в Египет туроператор «Библио-Глобус» получит прямую, а не транзитную перевозку туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шэйх, отметил он.

Воздушный Шарм Фото: Global Look Press/Andrey Nekrasov/imagebroker

Египет — бюджетное направление, его нельзя сравнивать с ОАЭ, где билеты можно было продавать и по 150 тыс. рублей, добавил собеседник издания. По его словам, средний чек за неделю отдыха на двоих по системе «всё включено» на курортах Египта составляет 60 тыс. рублей в отеле с тремя звездами, 80 тыс. рублей — в «четверке», 100–120 тыс. — в «пятерке».

В компании «Библио-Глобус» на запрос «Известий» не ответили.

Исполнить обязательства

С учетом того, что границы закрыты, а туроператорам нужно до конца этого года успеть выполнить перенесенные обязательства перед туристами, Египет стал бы хорошим вариантом для этого, сказал собеседник «Известий», близкий к крупному туроператору.

— Однако если частоты достанутся только одной авиакомпании, то сократить обязательства перед туристами за счет их переноса с закрытых стран на египетские курорты сможет только один туроператор — тот, для которого данная авиакомпания является стратегическим партнером, — отметил он.

Воздушный Шарм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

21 июля глава Ростуризма Зарина Догузова сказала, что общий размер обязательств по турам за прошлый год перед туристами составлял 44 млрд рублей, но сейчас он сократился до 7 млрд рублей . При этом обязательства этого года, образовавшиеся в основном из-за закрытия авиасообщения с Турцией на три месяца, будут исполнены до конца года только на 70%.

Если бы частоты распределили, например, только авиакомпании «Аэрофлот», то кресла на курорты Египта оказались бы в свободной продаже и туроператоры смогли бы их выкупить, кто сколько успеет, сказал собеседник, близкий к крупному турператору.

Потенциал турпотока

«Россия» повезет туристов на своих самых вместительных самолетах — двухпалубных Boeing 747 (девять машин в парке), в которых 522 пассажирских кресла, в том числе 12 — в бизнес-классе, уверен собеседник «Известий» в туротрасли . По его словам, благодаря этим самолетам больше туристов смогут полететь на курорты Египта при ограниченном числе частот. Никаких ограничений по типу эксплуатируемых самолетов на маршрутах в страну у «России» нет, уточнил источник, близкий к Минтрансу.

Среди назначенных египетских перевозчиков самые вместительные самолеты эксплуатирует Egiptair — Boeing 777 (шесть машин) с 346 пассажирскими креслами, из них 49 — в бизнес-классе. Таким образом, авиакомпаниями «Россия» и Egiptair в августе смогут улететь на курорты Египта максимум 28,5 тыс. туристов (из них 17,2 тыс. — «Россией»), а в сентябре — 37,2 тыс. (из них 22,4 тыс. — российским перевозчиком).

Воздушный Шарм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Похожие цифры ранее озвучивал и вице-президент АТОР Дмитрий Горин , который говорил, что до 30 тыс. российских туристов в месяц смогут летать на курорты Египта. По его оценке, в лучшие годы страну посещали 3 млн человек в год. При этом потенциал курортов Египта сейчас, даже в несезон, составляет 100–150 тыс. туристов в месяц, сказал эксперт. До конца этого года могли бы полететь до 1 млн туристов, если бы не было ограничительных квот и были бы разрешены чартерные рейсы , сказал Дмитрий Горин «Известиям».