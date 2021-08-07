Предполетное задание: самолеты «России» в Египет заполнены на 100%

Росавиация выдала девяти российским авиакомпаниям свыше 200 допусков на выполнение регулярных рейсов в неделю из четырех десятков регионов России на курорты Египта. Но воспользоваться ими перевозчики пока не смогут, так как не получили разрешение на полеты . Оно будет предоставлено только после решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Увеличить квоту рейсов в Египет или ее вовсе отменить оперштаб может уже на следующей неделе , сказал «Известиям» источник в крупном перевозчике. До этого времени из российских авиакомпаний на курорты Египта повезет туристов из Москвы только «Россия» . Ее представитель рассказал «Известиям» об ажиотажном спросе на пока единственные прямые рейсы — загрузка первых из них составляет 100%. В случае отмены квот за оставшиеся четыре месяца до конца года на курорты Египта могут оправиться 500-800 тыс. россиян, для их перевозки достаточно 100-150 рейсов в неделю, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

800 полетов в неделю

Росавиация выдала девяти российским авиакомпаниям 212 допусков на выполнение 786 регулярных рейсов в неделю из 42 регионов России в Хургаду (384 рейсов в неделю) и Шарм-эш-Шейх (402 р/н) . Это следует из приказа ведомства, размещенного на сайте регулятора в пятницу, 6 августа.

Больше всего рейсов получила чартерная авиакомпания AZUR Air — 245 р/н из 41 города страны, Nordwind — 213 р/н из 20 городов, S7 — 96 р/н из 16 регионов, «Уральские авиалинии» — 95 р/н из 14 городов, «Россия» — 90 р/н из 15 городов, Smartavia — по три рейса в неделю на каждый курорт из Самары и Калининграда.

Предполетное задание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«НордСтар» выдали допуск на семь рейсов из аэропорта Жуковского. «Аэрофлоту» допуск на выполнение по одному ежедневному рейсу на два курорта Египта из Москвы будет выдан после получения административного разрешения авиавластей Египта, говорится в приказе Росавиации. «Аэрофлот» его уже получил, сказал «Известиям» источник в одной крупной авиакомпании. Лоукостеру «Победа» выдан допуск на такое же число рейсов по тем же маршрутам только на период действия административного разрешения египетской стороны.

Как пояснил источник «Известий» в крупной авиакомпании, административный допуск выдается только на один сезон.

Среди регионов наибольшее число еженедельных рейсов у Москвы — 68, из них 37 из аэропорта Жуковского, у Самары — 44, Воронежа — 42 р/н, Уфы — 40, Нижнего Новгорода — 39, Ростова-на-Дону — 38, Перми — 36, Екатеринбурга — 35, Тюмени — 34, Минеральных Вод — 33, Омска — 30, Челябинска — 28 и т.д.

— S7 Airlines приветствует решение по распределению допусков к полетам в Египет и ожидает дальнейших согласований властей России и Египта по возобновлению авиасообщения на египетские курорты, — сказал «Известиям» представитель перевозчика.

Не могут полететь

Воспользоваться выданными Росавиацией допусками авиакомпании пока не смогут, так как разрешение для полетов им российские авиавласти не выдали. Оно будет предоставлено только после решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией об увеличении числа рейсов.

— Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации . Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, — говорится на сайте Росавиации.

Оперативный штаб будет принимать решение, увеличивать число рейсов на курорты Египта или нет, через неделю, скорее всего, в пятницу, 13 августа, сказал «Известиям» источник в крупной российской авиакомпании.

Предполетное задание Авиадиспетчер за работой в командно-диспетчерском пункте (КДП) аэропорта "Домодедово" Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

До этого времени полеты на курорты Египта с российской стороны будет осуществлять только «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия» . В тот момент, когда оперштаб разрешил осуществлять с 9 августа по пять рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шэйх из Москвы, «Россия» была единственным назначенным перевозчиком со стороны РФ, поэтому все частоты получила она, объяснил журналистам в пятницу, 6 августа, министр транспорта Виталий Савельев.

— Почему полетела «Россия»? Только потому что у нее сегодня есть регулярные рейсы, которые она выполняла, — объяснил он.

Министр так же заявил, что надеется на увеличение оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией числа рейсов на курорты Египта.

— Комиссия (Роспотребнадзора и Ростуризма. — «Известия») уже была там. Решение принято. С 9 августа будет осуществляться по пять полетов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Будет ли больше, это решит оперативный штаб Татьяны Алексеевны Голиковой по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Потенциально авиация готова лететь. Как только сейчас добавят рейсы, я надеюсь это произойдет, то разрешения получат и другие перевозчики, которые также будут летать, — подчеркнул Виталий Савельев.

23 июля оперштаб разрешил авиаперевозчикам начать напрямую летать на курорты Египта из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Это значит, что на курорты Египта суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов , 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской. Если со стороны РФ полетит только «Россия», то с египетской — сразу две авиакомпании: EgyptAir и Fly Egypt. Первая может запустить по три рейса в неделю в Шарм-эль-Шэйх и по четыре — в Хургаду. Именно с такой частотой перевозки анонсировал туры оператор Tui. Fly Egypt планирует выполнять с 20 августа по одному еженедельному рейсу из Внуково на каждый курорт Египта, говорил «Известиям» представитель аэропорта.

Ажиотажный спрос

На первых рейсах загрузка уже 100%, несмотря на большую вместимость самолетов — Boeing 747 с 522 креслами, которые начиная с 9 августа полетят из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, рассказал «Известиям» представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков , объяснив, что это связанно с отложенным спросом.

— Глубину бронирований видим в том числе и по датам детских осенних каникул, — пояснил он.

В этом году детские школьные каникулы пройдут с 4 по 10 октября при учебе по триместрам. Таким образом, глубина продаж сейчас достигает восьми недель.

Предполетное задание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам источника «Известий» в одной крупной авиакомпании, туроператор «Библио-Глобус», который выступает стратегическим партнером «России», выкупил все места в самолетах перевозчика на египетских рейсах и продает их все в составе турпакетов. Их продажа была запущена 29 июля, за 11 дней до начала полетной программы.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин положительно оценил выдачу другим российским перевозчикам допусков на регулярные рейсы на курорты Египта. По его словам, объем выданных допусков авиакомпания внушает оптимизм.

— В перспективе, когда будет решение оперштаба, это позволит существенно увеличить число полетов и предложение турпакетов. Мы очень надеемся, с учетом того, что Росавиация выдала допуски на рейсы из более чем 40 регионов, что помимо Москвы будет разрешена именно региональная программа полетов, — сказал он.

Если будут отменены квоты, за оставшиеся четыре месяца до конца года на курорты Египта могут оправиться 500-800 тыс. туристов, считает Дмитрий Горин. По его словам, такого количества рейсов, на которые выданы допуски Росавиацией, не требуется. Для того, чтобы удовлетворить спрос этой осенью, достаточно 100-150 рейсов в неделю, добавил он.