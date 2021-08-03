К погоде у моря: где за границей можно недорого отдохнуть в августе

В последний месяц лета еще не поздно спланировать поездку и на море, и в Европу — например, привитых россиян теперь ждет Венгрия. Рекордной по дешевизне для туристов можно назвать Абхазию: тур на неделю с перелетом через Сочи обойдется в сумму от 15 тыс. рублей на человека на базе отдыха «две звезды» без питания. Самые доступные по ценам среди популярных направлений сейчас Турция и Греция: отправиться туда на неделю можно за 20–25 тыс. рублей на двоих, рассказали «Известиям» туроператоры. Лесные пожары вблизи курортных зон Турции не представляют опасности для туристов, отмены броней из-за них нет, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Аналогичная ситуация и в Греции. Спланировать отдых еще не поздно на Кипре и в Хорватии: поездка обойдется в сумму от 34–36 тыс. рублей.

Ценность моря

Самые популярные туры в августе — в Турцию (более 70% от общего объема продаж), Грецию (15%) и на Кипр (9%), сообщили «Известиям» в пресс-службе Tez Tour. Остальные заявки приходятся преимущественно на Египет и Мальдивы, в меньшей степени — на ОАЭ и Сейшелы, добавили там.

В «Tui Россия» больше половины всех продаж туров в августе приходится на Турцию, далее идет Кипр и потом уже остальные страны примерно в равных долях, сказали в компании.

— Турция — самое популярное, массовое и выгодное по цене направление для отдыха, в том числе с детьми. Тур на неделю в августе в отель «три звезды» с питанием «всё включено» обойдется в сумму от 25 тыс. рублей при двухместном размещении. В цену входит перелет , — отметили в пресс-службе туроператора.

Столько же будет стоить недельный отдых в Греции — но уже в трехзвездочных апартаментах без питания , добавили там.

К погоде у моря Фото: ТАСС/dpa/Socrates Baltagiannis

По данным Tez Tour, минимальная цена за отдых в Турции в августе — 20,6 тыс. рублей на человека. Во столько обойдется проживание в отеле «четыре звезды» с питанием «всё включено». В трехзвездочном отеле Греции с завтраками можно на неделю остановиться за 39,8 тыс. рублей.

— В августе отдохнуть в Турции можно дешевле, чем в июле. В прошлом месяце средний чек за тур составил 64,8 тыс. рублей с человека, или 130 тыс. за двоих. Так произошло из-за празднования в середине месяца Курбан-байрама, в результате чего в период с 16 по 26 июля цены на размещение были существенно выше, — отметили в компании.

Немного дороже, чем в Турции и Греции, можно отдохнуть на Кипре или в Хорватии.

— Цена за неделю в отель «три звезды» с завтраками на Кипре составит 34 тыс. рублей, за аналогичные апартаменты в Хорватии, но без питания — 36 тыс. В Албанию можно съездить за 43 тыс. рублей , — рассказали в «Tui Россия».

В Tez Tour минимальная цена за поездку на Кипр в отель «три звезды» с питанием «полупансион» — 35,5 тыс. рублей.

К погоде у моря Фото: ТАСС/PA Images/Srecko Niketic

Почти все перечисленные страны принимают российских туристов с отрицательными тестами ПЦР на COVID-19 (в Албании он не нужен) . На Кипре до 31 августа действует правило о еще одном подобном анализе на седьмой день пребывания на острове. Привитые путешественники освобождены от тестов ПЦР в Турции и на Кипре.

Рекордной по дешевизне для туристов можно назвать Абхазию: тур на неделю с перелетом через Сочи обойдется в сумму от 15 тыс. рублей на человека на базе отдыха «две звезды» без питания , добавили в «Tui Россия». Эту страну можно посетить по российскому паспорту без тестов ПЦР.

Незатухающий спрос

На прошлой неделе вблизи курортных зон Турции бушевали лесные пожары. Часть очагов возгорания сохраняется до сих пор, но опасности для туристов на данный момент нет , сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

— По нашей сводке, из 125 лесных пожаров 117 потушено. Очаги возгорания есть в горах, в некоторых районах присутствует задымление. Но в десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация сейчас нормальная, — сказал он «Известиям».

2021-07-28T195950Z_855019298_RC2VTO9019TK_RTRMADP_3_TURKEY-WILDFIRE Турция охвачена лесными пожарами, подошедшими вплотную к Анталье и близлежащим курортным городам. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Kaan Soyturk 1-GettyImages-1234266971 Для тушения пожаров используются вертолеты Фото: Getty Images/Fatih Hepokur/Anadolu Agency 2021-07-28T144427Z_214508337_RC2QTO9Z35FX_RTRMADP_3_TURKEY-WILDFIRE Огонь подобрался уже близко к жилым домам и отелям Фото: REUTERS/TWITTER/@ONURBURAKCELIK GettyImages-1234266892 Число пострадавших от пожаров приближается к 200 человек Фото: Getty Images/Fatih Hepokur/Anadolu Agency GettyImages-1234263788 По имеющимся данным, власти объявили о начале эвакуации населения Фото: Getty Images/Mustafa Ciftci/Anadolu Agency GettyImages-1234267052 При тушении перевернулась пожарная машина, водитель тяжело ранен Фото: Getty Images/Fatih Hepokur/Anadolu Agency GettyImages-1234266731 Представитель президента Турции Эрдогана назвал пожары «национальной катастрофой» Фото: Getty Images/Fatih Hepokur/Anadolu Agency 1-2021-07-28T150302Z_1503383577_RC2RTO9160WK_RTRMADP_3_TURKEY-WILDFIRE Столбы дыма видны в небе над Манавгатом, популярным местом отдыха россиян Фото: REUTERS/TWITTER/@ONURBURAKCELIK GettyImages-1234263959 На борьбу с огнем брошены армия и силы безопасности Фото: Getty Images/Mustafa Ciftci/Anadolu Agency 2021-07-28T195951Z_1714755120_RC2VTO93JEFG_RTRMADP_3_TURKEY-WILDFIRE Но несколько домов уже пострадали от огня Фото: REUTERS/Kaan Soyturk 2021-07-28T214015Z_1186670820_RC2TTO938TDL_RTRMADP_3_TURKEY-WILDFIRE Во внутренних помещениях почти ничего не осталось после пожара Фото: REUTERS/Kaan Soyturk GettyImages-1234265743 Идет эвакуация туристов из отелей в Бодруме и Мармарисе Фото: Getty Images/Mustafa Ciftci/Anadolu Agency

По словам Дмитрия Горина, от туристов, которые находятся на курортах, туроператоры получают единичные запросы на перемещение в другие отели. Так, в Мармарисе в минувшие выходные было принято превентивное решение эвакуировать ряд гостиниц из-за того, что рядом началось задымление. Сейчас путешественники уже вернулись обратно.

К погоде у моря Фото: REUTERS/Umit Bektas

— Если об организованных туристах заботится туроператор, то самостоятельным в случае ЧС необходимо следовать указаниям местных властей. Если они живут в отелях, то о дальнейших действиях их предупредит администрация, если в частном секторе — нужно самим следить за новостями, например за соцсетями официальных ведомств, — посоветовал Дмитрий Горин.

Он добавил, что операторы не фиксируют отмен туров в Турцию. Наоборот, из-за того, что август — традиционно высокий сезон, полетные программы по сравнению с июлем расширены , уточнил эксперт. По его словам, новые бронирования идут как обычно.

— Статус опасности каких-либо территорий у нас определяет МИД, а Роспотребнадзор и Ростуризм это ретранслирует. По состоянию на 2 августа ни один регион Турции не был объявлен опасным. Таким образом, никаких рекомендаций, ограничений и запретов на полеты в страну сейчас нет. Поэтому если путешественник захочет отказаться от тура, то должен будет оплатить фактически понесенные расходы , — напомнил Дмитрий Горин.

Тревожные новости на днях приходили и из Греции. Но серьезного возгорания там не возникло.

К погоде у моря Фото: ТАСС/EPA/DAMIANIDIS LEFTERIS

— Небольшой пожар произошел ночью на острове Родос, к утру он был локализован. Возгорание случилось в ненаселенном пункте в районе Долины бабочек. Заповедник не пострадал, бабочки тоже. Никаких переселений и эвакуаций туристов не было, многие из них даже не слышали о пожаре. Отмен туров в Грецию у нас нет, — сообщили в пресс-службе Tez Tour со ссылкой на греческую принимающую компанию.

Новые направления

С 27 июля для привитых российских туристов открылась Венгрия . Въехать туда можно и по ПЦР, но в этом случае придется проходить десятидневный карантин. Прием документов на визы начался 2 августа.

— Направление только открылось, спрос пока небольшой, но он будет восстанавливаться. Недельный тур в Будапешт с перелетом на регулярном рейсе из Москвы обойдется в сумму от 36 тыс. рублей на человека в отель «три звезды» с завтраками , — рассказали в Tui.

Там добавили, что летом можно найти самые дешевые туры в ОАЭ: из-за жары местные отели привлекают туристов скидками. Недельные туры в Дубай в августе стоят от 39,5 тыс. рублей за человека. За эти деньги можно остановиться в городском отеле «три звезды» без питания. Чуть дешевле обойдется неделя в Египте — в 36,9 тыс. рублей с человека в отеле «четыре звезды» с питанием «всё включено», сообщили в Tez Tour.

Значительно дешевле, чем зимой, в августе можно отдохнуть на Мальдивах : цена за неделю в гестхаусе (частный гостевой дом) составит 85 тыс. рублей на человека, отметили в Tui Россия. В Tez Tour стоимость недели в пятизвездочном отеле с завтраками оценили в сумму от 99,7 тыс. рублей.

Доступна туристам и Куба. Неделя на курорте Варадеро в «трех звездах» с питанием «всё включено» обойдется в сумму от 65 тыс. рублей , сообщили в Tui.

Из перечисленных направлений россиян с прививками готовы принимать Венгрия и Египет. При въезде в остальные страны необходимо сдать тест ПЦР, а самостоятельным путешественникам на Кубе — еще и пройти пятидневный карантин.