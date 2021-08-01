Отпуск с дымком: спрос на Турцию вырос на 15% несмотря на пожары

Пожары на турецком побережье не отпугнули россиян — спрос на курорты Турции в последнее время увеличился на 15%. Об этом «Известиям» заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Количество рейсов в Анталью и Даламан находится на прежнем уровне, о сокращении пассажиропотока речи не идет, отметили там. В Анкаре уже объявили пострадавшие регионы зоной стихийного бедствия, жителям которых обеспечат выплаты от государства. А вот российским туристам в зоне пожаров никакой компенсации не положено, поскольку их отели стихия обошла стороной, заявили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Там уточнили, что запросов на отмену или перенос туров в последние дни практически не поступало — август традиционно считается самым высоким сезоном отдыха, потому и отказываться от Турции россияне не торопятся. «Известия» побывали в Мармарисе и Ичмелере, где уже пятые сутки бушуют лесные пожары, и узнали, как россияне переживают эвакуацию из своих отелей.

Горящие туры

В Турции ликвидировали 107 из 112 очагов возгорания, заявил 1 августа министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. Мощный лесной пожар в Бодруме также удалось локализовать, ведутся работы по охлаждению территории, уточнил политик. В генконсульстве РФ в Анталье заявили, что порядка 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, временно размещены в других отелях, дальше от зоны пожара.

Оставшиеся пять очагов активного возгорания приходятся на провинции Анталья и Мугла, где расположены наиболее популярные у наших соотечественников курорты. Однако пожары, как выяснилось, не повлияли на желание россиян отдохнуть в Турции.

— Спрос на турецкие курорты вырос на 15%, судя по последним данным, — заявил «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин. — Это связано со стабилизацией ситуации, а также пониманием, что пожары не затрагивают туробъекты.

Отпуск с дымком2 Дым от пожаров в турецком курортном районе Анталии Фото: Global Look Press/Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa

По его словам, в августе в Турции начинается самый высокий сезон, потому сокращения турпотока из России не наблюдается. Обычно в Анталью летает 105 самолетов в сутки, но за последние два дня число рейсов даже превышает эту норму — в день выполняется 112 полетов, подчеркнул Дмитрий Горин.

Эксперт также отметил, что от граждан РФ были лишь единичные случаи обращения к туроператорам с просьбой перебронировать отель. В целом места, где отдыхают организованные российские туристы, от огня не пострадали.

— В Бодруме было временное выселение на период тушения, но в тот же день постояльцы вернулись. В Мармарисе пострадали в основном трехзвездочные гостиницы, где не было россиян. Некоторые туристы переселялись в другие гостиницы из-за задымления, — заявил Дмитрий Горин.

Но говорить, что существует угроза безопасности россиян в Турции, нельзя, уточнил представитель АТОР. Пока ни от каких российских ведомств — МИДа, Роспотребнадзора, Ростуризма — соответствующих уведомлений и ограничений на поездки не было.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин также подтвердил «Известиям», что пожары в Анталье и Мугле на спрос не повлияли.

— В принципе, сейчас самая горячая пора. Тем более, все покупали путевки заранее. Именно поэтому нельзя сказать, что туры дешевеют, стоимость стабильная, никакого завышения или снижения нет, — отметил представитель отрасли.

31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия пять районов, наиболее пострадавших от пожаров — среди них южные Анталья, Адана, Мерсин, Мугла и Османие. Президент пообещал, что «каждый пострадавший получит помощь от государства».

— Ущерб будет возмещен в полном объеме, выплаты налогов отложены. Уже в течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки, — заверил турецкий лидер.

Отпуск с дымком1 Сгоревший дом в городе Манавгат Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

На помощь пострадавшим районам выделено свыше 50 млн лир (около 490 млн рублей). При этом слова турецкого лидера не означают, что российские туристы, оказавшиеся в зоне бедствия, могут претендовать на компенсацию, уточнил Юрий Барзыкин.

— Для российских туроператоров политику возвратов и компенсаций определяет не турецкий президент. Но от Ростуризма поступила рекомендация идти навстречу туристам, если они запросят перебронировать отели. Отказов от туров или тех, кто требует, чтобы его тур перенесли или отменили, нет, — пояснил вице-президент РСТ.

По его оценке, пик пожаров в туристических регионах уже пройден, ситуация под контролем.

Вечером 31 июля президент заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса на юге страны. В этот же день газета Yeni Şafak сообщила, что ответственность за организацию пожаров взяла на себя признанная в Турции террористической организация "Дети огня". Издание утверждает, что она связана с признанной экстремистской Рабочей партией Курдистана.

«Бежал и рыдал»

Курортный город Ичмелер расположен в десяти минутах езды от Мармариса на юго-западе Турции. Буквально через 50 км по морю — греческий остров Родос. Три из четырех гор, окружающих Ичмелер, за четыре дня пожаров полностью выгорели и превратились в угольно-черные. Над ними по-прежнему висит дым.

Четвертая гора загорелась только вчера ночью, огонь подошел практически вплотную к отелю «Мираж» на западной окраине Ичмелер, рассказал «Известиям» местный парикмахер Саид.

— Моя мастерская прямо здесь, у горы, ночью все потушили, но вот утром снова вспыхнуло. Огонь подошел прямо к гостинице, потом туда прилетели вертолеты и довольно быстро все потушили. Я снял видео и выложил в свой ТикТок, там уже 1 млн просмотров, — хвастается Саид и показывает экран телефона.

Фото: ТАСС/Арсен Хасанов Пожар виден из города Ичмелер

Отель «Мираж» стал прифронтовым, если можно так сказать: его корпуса примыкают к лесистой скале, из которой вверх идут несколько струек дыма. Во дворе гостиницы стоят пять пожарных машин, везде протянуты шланги. В то же время в бассейне как ни в чем не бывало отдыхают туристы, а на стойке бара играют клубные хиты.

Через минуту гора, к которой прижимается «Мираж», вспыхивает — красные языки пламени быстро уходят вверх, и вот уже весь лес на этом выступе горит. От линии огня до отеля по прямой — меньше двухсот метров. Пожарные включают сирены и спешат с брандспойтами в гору, отдыхающие продолжают плавать в бассейне.

В самом городе гарь не чувствуется — местная роза ветров устроена таким образом, что потоки воздуха восходят в горы. Именно поэтому основную массу отдыхающих пожары не затронули — пляжи города так же заполнены отдыхающими.

Замечаю группу из 20-30 человек — мужчин и женщин — с чемоданами на колесиках, колясками и просто сумками в руках. Выясняется, что это турецкие туристы из отелей в соседнем городе Турунч.

— Мы приплыли в Ичмелер на пароме, на автобусах уехать было уже нельзя. Огонь подошел вплотную к нашему отелю, оставалось совсем немного. Постояльцы эвакуировались вчера утром и вот сегодня, в несколько заходов. Ночью сгорели несколько вилл по соседству с нашим отелем, и мы, все оставшиеся постояльцы, решили скорее уплыть оттуда, — пояснила «Известиям» Фатма, эвакуировавшаяся из города Турунч.

Были те, кто просто взял чемодан в руки, бежал и рыдал, — рассказала «Известиям» россиянка Софья Климова. Она оказалась в Ичмелер в самый разгар пожара в ночь с 30 на 31 июля.

— Были спокойные люди, которые взяли мопеды и просто поехали в другую сторону от огня. У нас в отеле были туристы, которые звонили и орали на свою туркомпанию. Туда даже хотели полицию вызвать, успокоить. В итоге их эвакуировали, ночевали они в другом отеле. У них ребенок маленький, их можно понять, — заключила Софья.

Отпуск с дымком3 Пожарные и волонтеры пытаются тушить лесной пожар недалеко от Мармариса Фото: REUTERS/Umit Bektas

В соседнем Мармарисе после полуночи ощутимо пахнет гарью — при отсутствии ветра с горящих вершин к морю спускается дым, в районе пляжа становится сложно дышать. Начинает першить в горле. Потому туристы спешат разойтись по отелям и не открывать окна.

В двух концах города развернули пункты помощи пострадавшим — в палатке волонтеры раздают воду, подушки, спальные мешки, а также крупы и другую еду.

— Это собирают и приносят сами местные жители, отправляют также отели, магазины. То есть это такая низовая инициатива, — пояснил «Известиям» представитель мэрии Мармариса Унал Мети.

Он отметил, что помощь также направляют пожарным, задействованным в ликвидации возгораний на окраине города, в районе Армуталан.

У лотков с едой замечаю двух парней в строительных касках.

— Мы работали в бытовках в лесу, здесь недалеко. Все сгорело, нам даже негде спать сейчас. Вот, волонтеры нам подушки дали, мешки, чтобы спать, — мои собеседники, несмотря на свои слова, не выглядят растерянными и даже улыбаются.

Волонтеры встают в цепочку и перебрасывают друг другу бутылки с водой. Горы вокруг Мармариса и Ичмелер затянуты синим дымом и похожи на большие тучи. Впрочем, туч этому району Турции ждать не приходится — ближайшую неделю на юге республики сохранится жара в 40-42 градуса. Осадки здесь возможны только в виде пепла.