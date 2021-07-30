Горящая точка: пожар продолжают тушить в 21 провинции в Турции

Леса в Турции горят сразу в 21 провинции страны, погибли уже четыре человека, еще 183 человека получили ожоги . Распространению огня способствует и сильный ветер — ночью его порывы достигали 19 м/с. Пожары затронули популярные у россиян курорты — Бодрум, Манавгат и Мармарис. «Известия» побывали в горящих точках Турции, оказались в полностью уничтоженном лесу и выяснили почему россияне едут на турецкие курорты, несмотря на пожары .

Лысые горы

За десять минут до посадки практически все пассажиры самолета Стамбул-Даламан наклоняются к иллюминаторам по правому борту — у горизонта видно три крупных столба дыма, сливающихся в одну большую грязно-серую тучу. Горы, от которых тянется дым, больше не зеленые — вместо сосен на склонах стоят их черные силуэты . Сизый столб поднимается до самых облаков, из-за чего местные вершины принимаешь за вулканы.

На пляже курортного Мармариса все отдыхающие как зачарованные смотрят на дымящую гору в бухте . Вижу мужчину и женщину в годах, стоящих по колено в воде, руки в бока — они смотрят на вертолет российских ВВС, опускающий в море красный водосбросный ковш. Вертолет зачерпывает воду буквально в 60-70 м от берега. Чтобы случайно не зачерпнуть таким ковшом отдыхающих, в море протянута ограничительная линия и буйки. Вертолетов несколько, они подлетают раз в две минуты.

На набережной периодически отключают электричество . Это замечаешь при желании расплатиться карточкой — извините, говорит продавец люксовых очков по 30 лир — терминал не работает. То же «извините» произносит и его сосед, продавец кахраманмараша — тягучего сорта турецкого мороженого — из-за отсутствия электричества его холодильник растаял.

Но такие отключения происходят не везде — в двух кварталах от первой линии у моря есть и свет, и мороженое. В отелях так же есть электричество, они никак не пострадали.

Горящая точка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роберт Ланский

— Вчера огонь очень близко к городу подошел, электричество у нас пропало буквально минут на 10, это, видимо, было переключением системы , — рассказали «Известиям» Светлана с Украины и Евгения из Москвы.

— Запах гари не ощущается ни на первой, ни даже на третьей линии. Вот вчера, когда это все только началось, был небольшой запах. Но быстро прошел. Нам повезло же очень, пожар прошел направо, минуя Мармарис, дальше в сторону Ичмелера,— отметили мои собеседницы.

Их больше всего поразило то, как быстро к месту пожара приехала техника — по словам женщин, это произошло за 10 минут. Тогда же в центре города развернули палатки с едой и водой для пострадавших жителей.

Григорий прилетел из Минска вместе с семьей — женой и семилетней дочкой. По его словам, на его отпуске пожары никак не сказались, белорусы успели отдохнуть .

— Больше всего жалко природу, местные леса — мы приезжали, это все такое зеленое стояло. А сейчас вот это , — семья торопит Григория «еще успеть надо в дельфинарий».

Горящая точка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роберт Ланский

Туристов из РФ все происходящее отпугнуло несильно. Ассоциация туроператоров России сообщила 30 июля, что фиксирует единичные случаи аннуляции туров в Турцию из-за ситуации с лесными пожарами .

Еще 29 июля на центральной площади Мармариса около памятника Ататюрка стояли палатки с водой и едой для отдыхающих, которых выселяли из отелей в Ичмелере, рассказала мне моя коллега из «Известий» Мария Васильева. В Мармарисе она проводила свой отпуск.

— В палатках на площади оставались те, кого эвакуировали из Ичмелера, они там видимо ждали, когда освободится место в других отелях. Но не было никакой паники , скорая дежурила тут же. А на соседней улице баров была активная жизнь , все как обычно, — рассказала Мария.

Как сообщили ранее в посольстве России в республике, в опасных районах туристов сразу же эвакуировали. В целом по стране российских граждан среди пострадавших нет.

Отдыхавшая в Ичмелере россиянка Лиза рассказала, что к вечеру 28 июля в отеле действительно пропало электричество и даже вода.

Горящая точка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роберт Ланский

— Люди сидели в абсолютной темноте на улице, держали в руках сумки с документами, готовые эвакуироваться в любой момент, и все смотрели на пламя, надеясь, что оно не перекинется на гору , у подножия которой находится отель, — говорит она. — Особо недовольные туристы каким-то образом заставили сотрудников отеля найти электрогенератор, благодаря чему наконец появились электричество и вода, которых не было 8 часов. К 12 ночи большая часть леса на склонах уже сгорела, мы поняли, что этой ночью опасность нам не грозит, и все разошлись по комнатам .

На следующий день казалось, что пожар потушен, однако поднялся сильный ветер, появился смог, дышать стало невозможно, рассказала россиянка.

— Пепел сыпал с неба еще сильнее, это все, конечно, совершенно не мешало отдыхающим, которые продолжали наслаждаться жизнью, загорая, плавая в море и потягивая коктейли в баре у бассейна . Огонь тем временем никуда не делся, сейчас снова стемнело, дети в отели веселятся под анимацию, а за вершиной горы, стоящей рядом с ними, небо то и дело озаряется ярко-красным цветом, — Лиза, пожалуй, точно никогда не забудет эту поездку.

«Ты что здесь делаешь, поджигаешь?»

«Вы до сгоревших лесов так просто не пройдете, там полиция вас не пропустит», — настаивали собеседницы Светлана и Евгения.

Однако попасть в выгоревший участок леса оказалось проще, чем они и я предполагали : от отеля «Лабранта» в конце набережной Мармариса в гору поднимается лестница. Согласно указателям, она должна вести к теннисному корту, но ведет к площадке с трубами и пожарной техникой.

Горящая точка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роберт Ланский

Первое, что отмечаю: из пожарных гидрантов торчат шланги и ведут наверх, а там уже начинается дикий лес. Точнее, его остатки — обугленные стволы, некоторые вырваны с корнем. Между отелем и деревьями выкопан ров, пожарные специально выкорчевали и вырубили часть стволов, чтобы огонь не перекинулся на жилые постройки под горой .

Перехожу через рукотворный овраг и попадаю в пепельный лес. Солнце уже близится к закату, потому черную сетку обугленных веток видно особенно четко. Что-то здесь не так, успеваю подумать я, и сам себе отвечаю: здесь неестественно тихо. Нет привычного для Мармариса стрекота цикад и птиц.

Дальше вижу дома, подходящие вплотную к горе. У одного из них расплавилась черепица, крыша местами провалилась . У здания почернели окна.

Несмотря на это, на первых этажах дома продолжают жить люди . У подъездов стоят обычные белые ведра из-под краски, заполненные водой. Рядом с подъездами — сильно объеденные пламенем пальмы, их листья выгорели так, будто кто-то аккуратно вырезал ножницами.

«Ты что здесь делаешь? Поджигаешь?» — таким вопросом меня встретили жители окраины Мармариса — женщина и пожилой мужчина. У обоих в руках полные ведра воды. Судя по тону вопроса и переходу сразу на «ты» я понял, что они относятся ко мне не по-доброму. Этого я боялся больше всего. Пытаюсь объяснить им, что я журналист, они недоверчиво проходят дальше — идут поливать дымящийся участок их сада.

Горящая точка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роберт Ланский

30 июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предостерег граждан от самосуда над предполагаемыми поджигателями лесов . На другом популярном курорте — Манавгате — только вмешательство полиции остановило местных жителей от расправы над возможными виновниками пожара.

— Конечно, и у граждан, и у нас есть подозрения — как могло произойти в один день столько возгораний. Вчера в Манавгате три человека были задержаны — у них была проблема с документами. Граждане, заранее приняв их за поджигателей, потребовали у жандармов выдать им этих людей. Им объяснили, что это недопустимо. Если эти люди виноваты, они будут наказаны по закону после расследования, — отметил министр.

30 июля министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что пожарные локализовали 74 из 85 очагов возгорания в лесах . По его оценке, пожары зафиксированы в 21 провинции Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу.

Вечером над Мармарисом стоит гул вертолетов — спасатели продолжают черпать воду из моря даже в ночное время. Гора уже не выглядит как вулкан — большая часть открытых участков возгорания уже потушена.

Роберт Ланский, Мармарис, Ичмелер