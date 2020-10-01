Пленники огня: в США используют заключенных для тушения лесных пожаров

В штате Орегон, США, вот уже почти 70 лет действует программа по трудовому перевоспитанию осужденных к тюремному заключению. Кроме работы в мастерских заключенных привлекают и к тушению частых в этом штате лесных пожаров. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
В этом году лесные пожары в Орегоне бушуют почти на 400 тыс. га и уже унесли жизни девяти человек
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
Среди заключенных-пожарных большинство получили срок за разбойные нападения или грабежи
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
Борьба с огнем предполагает возможность общения с гражданским населением, поэтому среди пожарных нет осужденных за убийства или преступления против половой неприкосновенности
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
Заключенным выдают топоры и прочее оборудование для тушения огня. Они воспринимают это как знак доверия
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
В этом году огонь подошел опасно близко к лесному заказнику «Фремонт»
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
Многие пожарные отбывают уже не первый срок, но уверены, что теперь точно встали на путь исправления
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
За свою опасную работу заключенные получают плату в размере $6 в день
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
Бригадир, 36-летний Эдди Корейа, уже отбыл половину шестилетнего срока за вооруженное нападение. После освобождения он собирается продолжить работать пожарным
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
«Это как пробежать 100 кругов по стадиону с грузом в 20 кило» — так описывает свой день один из пожарных
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
24-летний Армандо Гомес-Закариас отбывает срок за грабеж, ему осталось еще три года тюрьмы. «Эта работа дает мне нужный адреналин», — признается он
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
Нехитрые пожитки одного из заключенных
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
Большинство пожарных считают, что эта опасная работа дает им то же чувство риска и азарта, из-за которого они когда-то шли на преступления
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
«Эта работа поможет мне выйти на свободу с чистой совестью, — говорит Коррейа. — Или хотя бы избавиться от моих демонов»
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