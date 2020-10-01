Пленники огня: в США используют заключенных для тушения лесных пожаров

В штате Орегон, США, вот уже почти 70 лет действует программа по трудовому перевоспитанию осужденных к тюремному заключению. Кроме работы в мастерских заключенных привлекают и к тушению частых в этом штате лесных пожаров. Подробности — в фотогалерее «Известий»