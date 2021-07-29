«Огонь охватывает горизонт»

Пылающие в Турции леса стали катастрофой не только для местного населения, но и для туристов , в том числе и российских: 28 июля едкий дым накрыл курорты провинции Анталья, а на следующий день заполыхала и провинция Мугла . Некоторые СМИ сообщили об эвакуации отелей в Мармарисе. Позже генконсульство России в Анталье заявило об угрозе туристическим объектам и в курортной зоне Бодрума . Однако в большинстве своем российские туристы готовы продолжить отдых — массовых жалоб от них не поступает, рассказали «Известиям» туроператоры. Желающих отменить запланированные туры единицы, утверждает АТОР . Заменить отель или отказаться от поездки без потерь и не получится — пока власти Турции не объявили ЧС, путешественники не могут претендовать на такую возможность, сообщили в ассоциации «Турпомощь».

Эвакуации в Анталье нет

Мощный лесной пожар возник в районе Манавгат провинции Анталья в среду, 28 июля, около полудня. Из-за сильного ветра и жары пламя быстро распространилось на соседние территории — в частности, на популярный у российских туристов курорт Сиде.

За прошедшие сутки турецким властям удалось взять под контроль основные очаги возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей, сообщили «Известиям» в генконсульстве России в Анталье. Днем в четверг, 29 июля, пожары продолжали тушить в горных районах уезда Аксеки. Т ушить леса помогает российская авиация — три специальных самолета Бе-200 .

— По данным правоохранительных органов, в результате стихийного бедствия погибли три, пострадали 122 человека, из них 58 находятся под наблюдением врачей. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень. Информация о пострадавших россиянах не поступала , — добавили в генконсульстве.

Позже турецкие власти сообщили, что число пострадавших увеличилось до 183 .

В дипмиссии отметили, что основные туристические объекты и отели находятся на значительном удалении от зоны риска и, по заверениям местных властей, им ничего не угрожает. Вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался . При этом на телефон экстренной связи генконсульства поступают одиночные обращения российских туристов, которые жалуются на гарь, задымление и перебои в электроснабжении.

— Рекомендуем россиянам, находящимся в курортных районах Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы, не покидать отели и при возникновении внештатных или чрезвычайных ситуаций строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля, — подчеркнули в дипмиссии.

Несмотря на усилия турецких властей, в четверг днем огонь и дым охватили уже чуть ли не половину побережья. Сначала стало известно о пожаре в Мармарисе и на Эгейском побережье — началась эвакуация отелей. Затем выяснилось, что огонь дошел до Бодрума .

«Вертолеты набирали воду на пляже нашего отеля»

Российская туристка Елена вместе с мужем и трехлетней дочкой отдыхает в районе Эвренсеки недалеко от курортов Сиде и Манавгат. По ее словам, дочь постоянно говорит про пожар, тревожится, все трое кашляют.

Огонь охватывает Фото: Getty Images/Mustafa Ciftci/Anadolu Agency

— Мы живем в отеле Barut B Suites. Вчера с 12:30 наблюдали, как огонь охватывает горизонт. Пожар тушили весь день при помощи вертолетов и самолета, которые набирали воду в море буквально на пляже нашего отеля , — рассказала она «Известиям».

По ее словам, ночью еще были всполохи пламени, а сейчас горизонт лишь дымится. Но появился новый очаг возгорания к востоку от отеля.

— С пожаром ситуация стала лучше, а с дымом — хуже. Если вчера дым уносило высоко и в море, то сегодня он оседает над нами. Дышать тяжело , небо в гари. Кроме того, со вчерашнего дня, часов с трех, в отелях электричество добывается из генераторов, вся округа тарахтит. Интернета тоже не было с 22:00 до 11:00 сегодня, — сообщила Елена.

К 14:30 четверга туристы начали отмечать очаги возгорания и за пределами провинции Анталья, уже на Эгейском побережье.

«Всё не очень хорошо. Между Ичмелером и Мармарисом уже горит», — написал в закрытой туристической группе в Facebook один из турагентов, приложив фото столба дыма в незначительном удалении от жилых домов.

В 15:20 СМИ сообщили об эвакуации некоторых отелей в Анталье и Мармарисе. Позже турецкая Федерация отельеров опровергла эту информацию . «Известия» направили запрос в Ростуризм и посольство России в Турции.

В генконсульстве РФ в Анталье в 17:50 «Известиям» сообщили, что серьезная угроза туристическим объектам возникла и в курортной зоне Бодрума, где в течение суток произошли пожары в нескольких местах недалеко от гостиниц .

Огонь охватывает Фото: Getty Images/Mustafa Ciftci/Anadolu Agency

— В местечке Гюверджинлик огонь подступил близко к одному из местных отелей. В этой связи туристы временно переселены в безопасный корпус на территории этой же гостиницы . Речи о полной эвакуации пока не идет, — рассказали «Известиям» в дипмиссии.

Турагенты сообщают о жалобах туристов на дым в Манавгате, районах Сиде Нена и Алибей, на курорте Белек. При этом непосредственно в городе Анталья, где расположен международный аэропорт, никаких признаков огня и дыма нет, рассказала «Известиям» еще одна путешественница Елена.

Сменить отель без доплат

Хотя соцсети пестрят любительскими снимками россиян на фоне турецких пожаров, путешественники не спешат активно жаловаться на испорченный отдых. Отмены туров в Турцию на данный момент тоже нет, как и снижения спроса, сообщили «Известиям» в пресс-службе Tez Tour . Звонки от обеспокоенных россиян не поступали.

— Жизни и здоровью наших туристов в Турции ничто не угрожает. Пожар до зоны, где в основном расположены отели, не доходит. Запросов на переселение и жалоб со стороны клиентов мы не фиксируем , — сказали в компании. — Экскурсии по охваченной пожарами области в ближайшее время проводиться не будут, деньги за них туристам вернут.

Между тем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе вечером 29 июля сообщила о том, что туристы всё же начали аннулировать путевки в Сиде. Хотя отказы не массовые .

Огонь охватывает Фото: Global Look Press/Cevin Dettlaff/dpa

Некоторые путешественники, попавшие в центр задымления, всё же попросили своих гидов сменить отель — например, переехать захотела Елена из Эвренсеки.

— Гид в ответ сообщил, что сделать это можно за дополнительную плату, ссылаясь на то, что пожар локализован и купирован , «ведутся мелкие работы», «опасности для туристов нет», — рассказала она.

Даже если турист лишился комфортного отдыха из-за дыма, в другой отель бесплатно его не переселят, рассказал «Известиям» директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Переселиться в другой отель или отказаться от тура без штрафов можно, в случае если турецкая сторона объявит ЧС. На сегодня власти об этом не заявляют, юридических оснований нет, и мы пока не получили ни одной жалобы от российских путешественников , — сообщил он, добавив, что если у туроператора есть доступные отели и свободные номера в них, он может пойти навстречу путешественнику. — С другой стороны, сейчас пик сезона, всё везде забито, поэтому вероятность решения проблемы резко снижается.

По его словам, повысить свои шансы на смену отеля турист может, если будет ссылаться на какое-то официальное заключение: допустим, санитарные службы Турции объявят, что превышена норма содержания вредных веществ в воздухе. Тогда запрос будет обоснован. Но лучше обращаться не к туроператору напрямую, а к его местным представителям — они больше владеют ситуацией, порекомендовал эксперт.