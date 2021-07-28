Всё включено: может ли на курортах появиться суперштамм коронавируса

В странах, где есть крупные мировые курорты, начала расти заболеваемость COVID-19 , следует из данных ВОЗ. За последние две недели в Греции количество инфицированных коронавирусом выросло на 107%, в Турции — на 66%, в Хорватии — на 54%, на Кипре — на 42%, в Испании — на 24%. Учитывая большое число туристов из разных стран и рост случаев инфицирования, на курортах может сформироваться новый штамм SARS-CoV-2, допускают вирусологи. Впрочем, по заразности и тяжести инфекции он вряд ли превзойдет индийский вариант «Дельта».

Режим «микс»

Греция, Кипр, Хорватия, Испания и Турция активно принимают туристов этим летом. В результате перемешивания потоков инфекции, несмотря на все меры предосторожности, уже наблюдается рост заболеваемости в этих регионах. По данным ВОЗ, в Греции за последние две недели количество инфицированных COVID-19 выросло на 107%, в Турции — на 66%, в Хорватии — на 54%, на Кипре — на 42%, в Испании — на 24%.

Греция открыта для всех путешественников из стран Евросоюза и Шенгенской зоны, а также из России, Украины, США, Китая, Японии, Таиланда и других государств. Для въезда необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа. Россиянам тест ПЦР сейчас предоставлять обязательно вне зависимости от наличия прививки. По данным платформы Nextstrain (общемировая база генетических ветвей коронавируса), в Греции сейчас превалирует коронавирус ветки «Альфа» . Этот штамм примерно у 75% заболевших COVID-19 в стране. «Альфа»-вариант — разновидность коронавируса, которая появилась в Великобритании в конце осени 2020 года . По последним данным американских биологов, он лучше других штаммов передается аэрозольным путем.

Хорватия также принимает туристов с сертификатами вакцинации или ПЦР-тестами. На днях страна ужесточила требования для путешественников из России, Великобритании и Кипра — им понадобится тест ПЦР, даже если они привиты. Эпидемиологическая обстановка в Хорватии стабильная. Там также превалирует ветка «Альфа» (согласно Nextstrain, примерно 90%).

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Кипр открыт для туристов, прошедших полный курс вакцинации — на въезде в страну не нужно предъявлять ПЦР-тест. Беспрепятственно в страну могут въезжать привитые путешественники из России, Белоруссии, Украины, всех стран ЕС, США, государств Ближнего Востока. Заболеваемость коронавирусом на острове резко пошла в рост с 20-х чисел июня .

Испания открыта для путешественников из стран Евросоюза, которые разделены на три категории в зависимости от эпидемиологической обстановки. Прибывающим из «зеленых» государств въезд открыт без ограничений, остальным нужны сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Также прибывать на отдых в Испанию разрешено из США, Китая, некоторых стран СНГ и Азии. Российским туристам въезд в страну сейчас запрещен. Заболеваемость коронавирусом в Испании растет с июля . По состоянию на 26 июля Университет Джона Хопкинса зарегистрировал 61,6 тыс. новых случаев. В эпидемилогическую картину Испании с превалирующим «Альфа»-вариантом резко ворвались штаммы «Дельта» и «Гамма».

Берег турецкий

Турция также широко открыла свои границы. Сейчас республика принимает туристов из всех стран, кроме Бангладеша, Бразилии, Южной Африки, Индии, Непала и Шри-Ланки, следует из памятки национальной авиакомпании Turkish Airlines. При въезде нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации (в последнем случае анализ не нужен). Исключения сделаны для граждан Ирана, Великобритании и некоторых других стран: тест ПЦР обязателен во всех случаях. Путешественники из Афганистана и Пакистана должны находиться на карантине в течение 10 дней.

В последнее время количество новых зараженных COVID-19 в Турции растет. За последние сутки выявлено 16 809 случаев инфицирования коронавирусом, указано в сообщении на странице министерства здравоохранения страны, выпущенном вечером 27 июля. Это самый высокий суточный показатель с 8 мая. В Турции широко распространен индийский штамм «Дельта», около 15% составляет «Бета» (южноафриканский).

Недавно в Турции завершилось трехдневное празднование Курбан-байрама. В эти в отелях массово отдыхали местные жители. По словам путешественников, противоэпидемические требования на курортах не соблюдали. В ресторанах отелей, на экскурсиях и в аквапарках были очереди, в которых люди стояли без масок, не соблюдая социальную дистанцию, отметила российская туристка, только что вернувшаяся из Антальи .

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— Там на протяжении трех дней праздников количество приехавших турецких семей зашкаливало. В парке развлечений Антальи The Land of Legends невозможно прокатиться на горках, не отстояв перед этим 30-45-минутную очередь. Тысячи людей стоят «змейкой», без масок, практически соприкасаясь друг с другом. В столовой отеля невозможно найти свободный стол, так как все они заняты. При этом маски не носит никто: ни российские, ни турецкие отдыхающие, — рассказала «Известиям» российская туристка Злата Овчаренко.

По ее словам, на вечерних шоу отеля, куда приезжают гастролировать артисты из Бразилии, Колумбии, Кубы, все места в зрительном зале заняты. В бассейнах также в эти три дня количество туристов зашкаливало. При этом в крупные торговые центры Антальи впускают исключительно в масках и с HES-кодами.

Судя по всему, противоэпидемическими мерами пренебрегают не во всех регионах Турции.

— В провинции Мугла масочный режим соблюдается очень строго , — рассказала «Известиям» туристка Дарья, которая сейчас отдыхает в Олюденизе (Фетхие). — Тут все, в том числе туристы, ходят в масках, даже на улице. Без этого не пустят в ресторан, также перед входом измеряют температуру. Кроме того, персонал отеля следит за расстоянием между лежаками — оно должно быть 1,5 м. Туристов, которые сдвигают лежаки ближе, там не ругают, но после их ухода лежаки вновь расставляют на расстоянии.

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На днях в связи с ухудшением эпидситуации глава Ассоциации инфекционных болезней Турции Мехмет Джейхан на своей странице в «Твиттере» призвал ужесточить требования к путешественникам из России. Но власти страны не собираются ограничивать или ужесточать санитарно-эпидемические меры для россиян, собирающихся отдохнуть в республике, позже сообщили журналистам в посольстве Турции в Москве.

Новая угроза

Вирусологи предполагают, что увеличение турпотоков может способствовать появлению нового варианта коронавируса. Но эта ситуация вряд ли спровоцирует образование суперштамма, так как в абсолютных цифрах количество людей на курортах всё равно меньше, чем в Индии или Бразилии, где зародились легендарные «Дельта» или «Лямбда».

— Неизбежно из-за перемешивания потоков людей коронавирус мутирует , — объяснил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Тут логика простая: где много зараженных, там много мутаций. Недавно всплеск заболеваемости демонстрировали Индия, Бразилия, США. Но сейчас ситуация меняется. Вполне возможно, что летний туризм может поспособствовать рождению какого-то нового штамма. Но вряд ли по заразности он сможет обойти «Дельту».

По словам Павла Волчкова, чтобы «улучшить» свои качества, вирусу нужно отбираться на тысячах людей. Поэтому можно ждать новых мутаций, но не усиления заразности патогена.

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С ним согласен эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.

— В любой стране мира может появиться новый штамм, однако большое количество туристов в регионе никак не будет способствовать возникновению новых мутаций , — считает эксперт. — Новые варианты появляются там, где среди инфицированных есть много людей со сниженной функцией иммунной защиты. Они становятся хроническими носителями вируса. Часто это люди, которые получают химиотерапию или перенесли трансплантацию органов, с хроническими заболеваниями, с поражением иммунной системы. За счет того что вирус долго находится внутри их организма, он эволюционирует и набирает мутации.