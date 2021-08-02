Огонь да медные трубы: пожары и авария с автобусом в Турции

Российским туристам в Турции рекомендовано по возможности не покидать территорию отелей. При этом основные места расселения путешественников остаются вне зоны риска, заявили «Известиям» в генконсульстве РФ в Анталье . Там также уточнили, что в стране до конца августа действует запрет на посещение лесов, за нарушение грозит штраф, а за неумышленный поджог — вплоть до семи лет лишения свободы. 2 августа произошла еще одна трагедия — в аварию попал автобус, перевозивший россиян в аэропорт, четверо из них погибли . Несмотря на тяжелую обстановку в Турции, снижения спроса на авиабилеты или их стоимости не фиксируется, уточнили «Известиям» в Aviasales. «Известия» побывали в Турунче, откуда из-за приближающихся пожаров эвакуировали всех иностранных туристов, и узнали почему некоторые россияне отказались покидать свои отели .

Отелям ничего не грозит

Пожарами охвачено больше 30 провинций, при этом 137 из 150 очагов возгорания находятся под контролем , сообщил вечером 2 августа министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. Оставшиеся точки огня зафиксированы в провинциях Анталья, Мугла, Испарта и Денизли.

Как заявили «Известиям» в генконсульстве РФ в Анталье, в этой провинции сохраняется напряженная обстановка в труднодоступных горных районах Манавгат, Аксеки и Гюндогмуш. Пожары тушат круглосуточно. В провинции Мугла сложная ситуация сохраняется в окрестностях Бодрума и пригородах Мармариса. Одиночные возгорания фиксируются в уездах Миляс и Фетхийе.

Огонь да медные Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Depo Photos

— Основные места расселения туристов остаются на удалении от очагов пожара, вне зоны риска. По периметру массовых мест отдыха властями усиливаются меры пожарной безопасности , — заявили в диппредставительстве. — По информации, подтвержденной генконсульству в губернаторствах и местных администрациях, среди пострадавших российских граждан нет.

В связи с сохраняющейся пожароопасной обстановкой в ряде мест массового отдыха генконсульство призывает россиян «быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий, по возможности, не покидать территорию отелей» .

31 июля в лесах провинции Анталья полиция задержала двух граждан РФ . Их заподозрили в поджигании леса. В генконсульстве «Известиям» заявили, что на данный момент россияне «в связи с данным инцидентом или по факту задержания полицией в загранучреждение не обращались».

— Что касается инцидента с задержанием 31 июля двух российских граждан в горном районе Тюнектепе (пригород Антальи), то данная информация перепроверяется сотрудниками генконсульства по линии правоохранительных органов. Направлен официальный запрос, — пояснили в генконсульстве.

Там также предупредили россиян, что в провинциях Анталья и Мугла с 30 июля по 31 августа в целях противопожарной безопасности введен запрет на посещение лесных массивов , проведение в этих зонах пикников, разведение костров, сжигание хвороста, в том числе на полях и сельхозугодьях. В случае нарушения предусматривается административное наказание в виде штрафа. При этом поджог леса по неосторожности может грозить нарушителям лишением свободы на срок до семи лет .

Огонь да медные Ситуация в городе Турунч в Турции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роберт Ланский

Несмотря на стабильно тяжелую ситуацию с пожарами, россияне продолжают бронировать билеты в Турцию в прежнем объеме, заявили «Известиям» в сервисе поиска билетов Aviasales.

— Количество поисков практически не меняется. Улететь из Москвы туда-обратно можно за 12 тыс. рублей, этот чек тоже стабилен. Возвратов особенных не видим , — отметили в пресс-службе сервиса.

Между тем вечером 2 августа стало известно еще об одно трагедии: автобус, перевозивший пассажиров из Алании в аэропорт Анталии, перевернулся в районе Манавгата . Водитель не справился с управлением. Как сообщили в «Интуристе» — туроператоре, отвечавшем за поездку группы россиян, в автобусе были 22 гражданина РФ все они из Самарской области. На месте происшествия погибли четыре человека, пять получили ранения . «Интурист» готов предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших в ДТП в Анталье россиян.

«Требуем поддержку с воздуха»

Вечером 1 августа в курортном городе Ичмелер загорелась последняя ранее нетронутая огнем гора на юго-западе города. Он вспыхнул одновременно в нескольких точках, что косвенно подтверждает версию о поджогах . Сосновый лес на горе выгорел полностью менее чем за десять минут.

Географические особенности Ичмелера и Мармариса в том, что ночью ветер начинает дуть не в гору, а с гор, потому на города опускается раскаленный чад. Местные жители спешат скорее уйти с пляжа — на улице становится трудно дышать, кружится голова.

— На посуду в баре опускался пепел, представляете. И в море тоже. Как Везувий , — рассказали «Известиям» российские туристы из Москвы Валерий и Людмила.

Мы беседуем с ними на пустом пляже соседнего города Турунч — он с трех сторон зажат лесистыми горами, а с четвертой ограничен бухтой. 31 июля и 1 августа огонь отрезал все выезды из города, окраины загорелись. Дорога из Ичмелера в Турунч идет по горному серпантину, с обеих сторон от трассы — грязно-серый погибший лес, все дорожные знаки обуглились. На остановках стоят большие ведра с водой и огнетушители. Но открытого огня здесь больше не наблюдается.

Огонь да медные Город Турунч Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роберт Ланский

— Нет, нам не страшно здесь быть. Наш туроператор сказала нам про Турунч, что мы будем единственными постояльцами отеля и хозяевами на пляже. Так, собственно, и есть . Уезжать не будем, нам здесь хорошо, воздух какой хороший. А главное никого нет, — улыбаются Валерий и Людмила.

Всех иностранных туристов вывезли за эти два дня, в Турунче теперь только «тюрк кардешлери» (турецкие граждане), пояснил «Известиям» бармен в кафе Yali на набережной. Все шезлонги на ней — пустые, равно как и столики в барах.

— Россияне уезжали с чемоданами, всех грузили на катера и отвезли в Мармарис, там их разместили в двух гостиницах — Candag и Greenwich. Все происходило без паники, им пояснили, что как только опасность минует, их отвезут обратно, — уточнила «Известиям» Лейла, хостесс отеля Mavi Bayrak.

— Пожары еще не закончились, мы здесь в режиме ожидания, — констатирует невысокий бармен в пустом отеле «Дипломат». — Видите, на горе снова дымок. Ночью поднимется ветер, и снова может полыхнуть.

Огонь да медные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роберт Ланский

В турецких соцсетях на первое место вышел хэштег #havadandestekistiyoruz (требуем поддержку с воздуха) . Его запустили жители Фетхийе, жалуясь, что в их район пожаров не присылают вертолеты для тушения огня.

Этот же хэштег взяли на вооружение оппозиционные политики, в частности, из Республиканской народной партии (CHP), для критики власти.

« У Эрдогана 13 самолетов. На деньги от продажи только одного такого джета можно купить 50 самолетов для тушения пожаров. И у него останется еще 12 самолетов . Разве этого не достаточно?», — заявил на пресс-конференции в Мармарисе заместитель председателя CHP Энгин Озкоч.

По мнению турецкого политолога Керима Хаса, возможно, именно для того, чтобы избежать критики своих действий по борьбе с пожарами турецкие власти говорят о поджигателях из числа «Рабочей партии Курдистана» (РПК, признана экстремистской в Турции).

— Найти сейчас общего врага не так трудно. Назначить РПК, которые и так признаны террористами, в поджогах легко . Вполне возможно, что это делается, чтобы скрыть недостатки, изменить направление критики с себя на других. Это может стать поводом для нападок на курс партии, которая заседает в парламенте, — предположил политолог в беседе с «Известиями».

Автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев пояснил «Известиям», что за поджогами действительно могут стоять РПК, потому что и ранее подобные инциденты были .

Огонь да медные Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Depo Photos

— Однако нужно понимать: это не значит, что за всеми пожарами стояли они. К примеру, в прошлом году из 2000 пожаров, 1500 были от руки человека и лишь 10 из них были от руки РПК, согласно официальным данным , — уточнил эксперт. — Если же спрашивать зачем это РПК, то эта группировка в Турции запрещена и считается террористической. Поэтому любые диверсии для них в порядке вещей, устрашение — их главная цель.