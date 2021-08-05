Рейс, два, три: в отрасли ожидают увеличения авиаперелетов на курорты Египта

Число рейсов на курорты Египта может быть увеличено за счет расширения столичной квоты, а также запуска полетов из регионов , говорят источники «Известий» в туротрасли. Кроме того, есть вероятность, что до конца августа будут открыты чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В отрасли ожидают, что решение о пересмотре египетской квоты оперштаб примет на ближайшем заседании. Ранее заявлялось, что вопрос обсудят после оценки эпидемиологической обстановки в Египте. Российская делегация осталась удовлетворена мерами предосторожности, утверждали СМИ республики.

Столичная квота

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 23 июля разрешил авиаперевозчикам выполнять прямые рейсы на курорты Египта из Москвы. С 9 августа планируется по пять вылетов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

« Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов на курорты Египта будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки », — говорилось в сообщении оперштаба.

Губа не тура Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Спустя неделю, 30 июля, комиссия Роспотребнадзора и Ростуризма вернулась из арабской республики. Египетские СМИ со ссылкой на представителей местных органов здравоохранения писали, что делегация из РФ удовлетворена мерами предосторожности . Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что оперштаб получит отчет об инспекции, добавив, что после этого может быть принято решение об увеличении количества рейсов на курорты Египта.

«Известия» направили запрос в оперштаб.

В тот же день, 30 июля, состоялось заседание межведомственной комиссии при Минтрансе по допуску авиакомпаний к выполнению международных перелетов . На нем в том числе рассматривали поданные российскими авиакомпаниями заявки для полетов из Москвы на курорты Египта, сказано на сайте Росавиации. Согласно оценочным листам, на маршруты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх заявлялись S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», Azur Air и «Уральские авиалинии». Представитель Минтранса сказал «Известиям», что решения комиссии традиционно публикуются на сайте Росавиации . Представитель агентства уточнил, что это произойдет «в установленные положением о комиссии сроки». Согласно документу, решение публикуют не позднее пяти рабочих дней с даты проведения комиссии, то есть крайний срок публикации приказа — 6 августа.

Этим документом будет обозначен второй отечественный перевозчик для выполнения регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта . Сейчас с российской стороны их может совершать только одна авиакомпания — «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), которой Росавиация распределила все разрешенные частоты в Хургаду и Шарм-эш-Шэйх. С египетской же стороны назначены два перевозчика: EgyptAir и Fly Egypt. Первая компания может запустить по три рейса в неделю в Шарм-эш-Шэйх и по четыре — в Хургаду. Именно с такой частотой перевозки анонсировал туры туроператор Tui, писали СМИ. По словам источника «Известий», близкого к одному крупному туроператору, Tui могла выкупить все места на самолетах EgyptAir на несколько недель полетов. Fly Egypt планирует выполнять по одному еженедельному рейсу из Внуково на каждый курорт Египта, ранее говорил «Известиям» представитель аэропорта.



Оперштаб может принять решение об увеличении квоты под второго перевозчика с российской стороны, так как практики передачи выданных частот от одной компании другой еще не было , считает источник «Известий» в туротрасли. По его словам, назначение второго российского регулярного перевозчика может совпасть с принятием оперштабом решения об увеличении квоты. Он напомнил, что шаг между решениями оперштаба составляет, как правило, две недели. Последние решения принимались 23 июля.

Чартеры из регионов

Оперштаб на постоянной основе два раза в месяц проводит корректировку квот по большинству открытых стран как по количеству рейсов, так и по пунктам прилета. Так уже было с Кипром, Болгарией, Хорватией, Грецией, Каиром, напомнил собеседник на туристическом рынке. По его словам, кроме увеличения квот из Москвы на курорты Египта оперштаб может принять разрешить и региональную квоту , как это было с Каиром — по два рейса в неделю из международных аэропортов России. В этот раз основной уклон должен быть сделан на вылеты из субъектов, согласен собеседник «Известий», близкий к одному крупному туоператору.

Имеющаяся сейчас квота на Каир — это потенциальный объем рынка, который может быть перенаправлен на Хургаду и Шарм-эш-Шейх , аффилированные с туроператорами авиакомпании готовы незамедлительно это сделать, заверил источник «Известий» в туротрасли.

Губа не тура Электронное табло с расписанием рейсов в аэропорту Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Участники туристического рынка очень ждут разрешения на запуск хотя бы одного-двух рейсов из международных аэропортов России на курорты Египта , так как сейчас фактически они и так выполняются, но только в Каир, откуда потом туристам приходится добираться на автобусах по 6-9 часов, — сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Высока вероятность, что чартеры на египетские курорты будут разрешены до конца августа , сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он добавил, что РСТ ранее обратился к премьер-министру с просьбой ускорить их открытие.

— Комиссия закончила работу, отзывы положительные — поэтому практически ничего уже не мешает открытию чартеров в Египет. Именно это — следующий этап, а не увеличение числа регулярных рейсов из России. И ситуация тут будет зависеть уже не от COVID-19, а от спроса и готовности авиакомпаний и туроператоров генерировать поток в Египет. Все-таки, август — жаркий месяц, и большинство туристов предпочтут поездки в сентябре-октябре-ноябре, — сказал он.

По словам Юрия Барзыкина, загрузке регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет способствовать тот факт, что туроператоры будут предлагать туристам замены несостоявшихся из-за пандемии туров на Египет.

Впрочем, в Tez Tour «Известиям» сообщили о снижении спроса на направлении. В ассортименте туроператора не представлены туры с прямым перелетом в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

— Стоимость пакетных туров с прилетом в Каир и непосредственно в курортные аэропорты отличается приблизительно на стоимость более продолжительного трансфера из столицы страны до отелей. Это говорит о том, что объема авиаперевозки в Египет, доступного нашим соотечественникам в настоящий период, недостаточно, ввиду чего сохраняется высокая цена на отдых, — сказала директор по маркетингу Tez Tour Елена Якимова.

Губа не тура Отдых на пляже египетского города Мерса-Матрух Фото: TASS/EPA

С учетом транзитных перелетов через Каир и разрешенных регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шэйх Египет смогут посещать около 50-60 тыс. россиян в месяц , заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

— Это крайне мало, потому что с наступлением сезона, который начинается с сентября, спрос оценивается в 100-150 тыс. человек в месяц . А после окончания бархатного сезона на Средиземноморье спрос на Египет будет только возрастать, так как все массовые рынки закрыты (Таиланд, Вьетнам, Индия, Индонезия) или квотированы (Доминикана, Куба, Мексика), а рынок ОАЭ совершенно другого ценового сегмента, — пояснил он.