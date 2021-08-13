В рамках приличий: в аэропортах курортов Египта туристов из РФ ждут 15 досмотров

В курортных аэропортах Египта туристов, направляющихся в Россию, ждут 15 пунктов досмотра и контроля, выяснили «Известия». Для граждан РФ создан отдельный коридор для прохождения предполетных процедур, а также обнесенная стеклянной стеной зона ожидания посадки в самолет с контрольно-пропускной системой. Каждая личная вещь пассажиров из ручной клади отдельно проверяется. А самих туристов дважды прощупывают с головы до ног сотрудники аэропорта. Из автобусов, подвозящих пассажиров к самолету, разрешается выйти только по одному после очередной проверки посадочного талона и паспорта. В отелях действует не менее строгая процедура — проверяются въезжающие автобусы, а на входе стоят рамки-сканеры и ленты-интроскопы. Такие беспрецендентные меры безопасности были избраны в связи открытием Россией авиасообщения с египетскими курортами спустя почти шесть лет. По мнению экспертов, такие меры безопасности могут привести к сложностям в аэропортах вылета, когда туристы массово начнут возвращаться с отдыха.

15 кордонов

Туристов, вылетающих с курортов Египта прямыми рейсами в Россию, в местных аэропортах ждут строгие предполетные процедуры, некоторые из которых дублируются на разных этапах . Корреспондент «Известий» лично прошел все формальности в авиагавани Шарм-эш-Шейха. По словам источника издания в крупной авиакомпании, такие же меры безопасности действуют и в аэропорту Хургады.

Направляющимся в Россию из авиагаваней курортов Египта предстоит пройти примерно через 15 пунктов контроля и досмотра . Каждый из них одномоментно пропускает только одного туриста. Таким образом, почти на каждом пункте досмотра и контроля, а также стойках регистрации, может образовываться отдельная очередь из ожидающих пассажиров.

В рамках приличий Фото: Максим Талавринов

Сейчас прямые рейсы с курортов Египта в Россию выполняются на самолетах большой вместимости — 522-местных Boeing 747 авиакомпании «Россия» (дочерняя структура «Аэрофлота») и 300-местных Airbus A330 Egyptair. Рейсы из Москвы на курорты Египта загружены почти на 100%, а обратные — пока менее чем на половину. Например, в среду, 11 августа, из Шарм-эш-Шейха рейсом «России» вылетали только около 20 туристов. Поэтому больших очередей на пунктах досмотра в египетских аэропортах не наблюдалось.

«Россия» рекомендует пассажирам прибывать в авиагавани Хургады и Шарм-эш-Шейха за пять часов до вылета . По словам источника «Известий» в крупной российской авиакомпании, уже 18-20 августа обратные рейсы «России» с курортов в Москву полетят заполненными на 100%.

Пробраться к самолету

Въезд на территорию аэропорта Шарм-эш-Шейха осуществляется только через один контрольно-пропускной пункт , машины и туристические автобусы проезжают по одному. На въезде стоят вооруженные люди в форме и с собаками. Очередь из автомобилей выстраивается перед въездом в аэропорт еще на дороге Эс Салям.

Перед входом в здание аэропорта пассажиров просят предъявить паспорт и бланк электронного билета на рейс. Как рассказал «Известиям» управляющий директор сети отелей «Альбатрос» в Шарм-эш-Шейхе Ахмед Фараг, теперь в аэропорт провожающих не пропускают , могут войти только пассажиры, у которых есть билет на самолет и оригинал паспорта.

В рамках приличий Фото: Максим Талавринов

Вошедшие в здание аэровокзала туристы проходят первый полноценный досмотр через рамки-сканеры . Багаж, ручную кладь и электронные устройства проверяют с помощью ленты интроскопического досмотра. А пассажиров тактильно осматривают с головы до ног сотрудники аэропорта. Туристов с ноутбуками и другими крупногабаритными электронными устройствами, камерами и т. д. просят подойти к отдельным столам для первой проверки их на детекторе взрывчатых веществ контактным способом, при помощи белых полосок. Если на каком-либо предмете был контакт с взрывчатыми веществами, то их след остается надолго, объяснил источник «Известий» в одном крупном российском аэропорту.

Только после этого турист сможет пройти к стойкам регистрации. Далее для вылетающих в Россию пассажиров начинается отдельный коридор предполетных процедур — со стоек паспортного контроля , где нужно будет предъявить кроме загранпаспорта также заполненную миграционную карту. После этого через несколько метров сотрудник аэропорта попросит туристов снова предъявить паспорт для проверки.

Затем пассажиров ждет второй полноценный досмотр через рамки-сканеры, все личные вещи и ручную кладь нужно снова положить на ленту интроскопа . Каждого вылетающего просят снять обувь, при этом бахилы в аэропорту не выдают. Далее тщательно досматривается ручная кладь, из сумок достаются все вещи и каждая проверяется вручную. Ноутбуки и другие крупные электронные устройства снова проверят на наличие взрывчатых веществ.

В рамках приличий Фото: Максим Талавринов

Перед дальнейшей проверкой паспорта и посадочного талона сотрудники аэропортов могут попросить пассажиров пройти через сканирующий портал — рентгенографический сканер. Только после этого туристы могут пройти в зону Duty Free, зал ожидания посадки на рейс, курилку, рестораны и туалеты.

Зал ожидания посадки в самолет для вылетающих в Россию обнесен стеклянной стеной. Попасть туда можно через один пропускной пункт, на котором снова проверят паспорт, посадочный талон, ручную кладь и осмотрят одежду. Попросят также показать ноутбуки. При выходе на посадку в автобус, который довозит пассажиров до самолета, паспорт и посадочный туриста проверят дважды . Из автобусов у самолета выйти можно только по одному после уже пятой проверки посадочного и паспорта.

«Стараются, понятно»

Москвич Сергей, вылетавший из Шарм-эш-Шейха в Москву 11 августа, с такими мерами безопасности столкнулся впервые , поделился он с «Известиями». В аэропорт он приехал за три часа до вылета и прошел предполетные процедуры быстро, так как было мало пассажиров.

— Я много летаю, но с такими мерами безопасности столкнулся впервые. В других аэропортах так не проверяют, — сказал мужчина.

Алина с маленьким сыном летят в Москву навестить родственников. Сами они живут в Дохабе.

— Сейчас в аэропорту появился отдельный коридор для вылетающих в Россию, но он не широкий. Досмотр до зала ожидания вылета оправдан, такие процедуры действительно есть во всех международных аэропортах, и этого достаточно. Но то, что происходит уже в зоне вылета, — это перебор: проверка бутылок из Duty Free, несколько столов досмотра. Там будет большой затор, — считает Алина.

В рамках приличий Фото: Максим Талавринов

До возобновления прямого авиасообщения она летала в РФ транзитом через Турцию. По словам девушки, на рейсах из Шарм-эш-Шейха в Турцию не было никакого дополнительного досмотра в зоне ожидания вылета.

Анна, еще одна пассажирка второго прямого рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву, возвращалась с месячного отдыха. В Египет она прилетела через Стамбул. Дважды летала на курорт до пандемии, но предполетным процедурам тогда не придавала никакого значения, а сейчас они ей запомнились в деталях.

— Сотрудники тщательно проверяют, трогают все, всю меня, но женщины. Просят снять обувь, даже залезают в зону ремня, пальцами проводят. Сумки досматривают, достают все вещи и каждую проверяют. Раньше такого не было. Стараются, понятно , — рассказала о предполетных процедурах Анна.

Беспрецедентные меры

Столь беспрецедентные меры безопасности были приняты с момента возобновления Россией авиасообщения с курортами Египта. Оно было закрыто с конца 2015 года после взрыва самодельного взрывного устройства на борту авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшей рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Жертвами авиакатастрофы над Синайским полуостровом стали 224 человека.

Ужесточение мер по обеспечению транспортной и авиабезопасности в курортных аэропортах Египта могут обернуться коллапсом при одновременном вылете в Россию большого числа туристов , полагает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

— Чтобы обеспечить достаточную пропускную способность, нужно либо радикально расширять инфраструктуру, либо упрощать мероприятия, связанные с контролем и досмотром пассажиров. Первое требует достаточно длительного времени и немалых инвестиций. Второе на начальном этапе маловероятно, так как исполнители сейчас занимаются показухой и перестраховываются сверх меры, — сказал эксперт.

В рамках приличий Фото: Максим Талавринов

По словам Олега Пантелеева, потребители со временем смогут принять решение отказаться от прямых перелетов в пользу транзитных, потому что мало кому захочется под конец отпуска получать такой опыт.

«Известия» направили запросы в Росавиацию, Минтранс, Роспотребнадзор, Ростуризм, а также в министерство гражданской авиации Египта и посольство России в Египте.