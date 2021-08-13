Источники сообщили о решении увеличить количество рейсов на курорты Египта

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса 13 августа провел заседание, на котором рассматривался вопрос увеличения числа рейсов на курорты Египта, сообщили «Известиям» два источника, близких к правительству. Заседание закончилось около 15:00.

«Решение (по увеличению количества рейсов. — Ред.) принято», — сказал один из собеседников, отказавшись раскрывать какие-либо другие детали.

На сайте оперштаба решение пока не опубликовано. «Известия» направили запрос в оперштаб.

До этого заседание проводилось 23 июля. По его результатам было принято решение в том числе разрешить выполнять с 9 августа рейсы в Египет по маршрутам Москва–Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте.

Тогда же оперштаб сообщил, что по данным маршрутам дальнейшее решение об увеличении числа рейсов будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

«Комиссия (Роспотребнадзора и Ростуризма) закончила работу, отзывы положительные, поэтому практически ничего уже не мешает открытию чартеров в Египет», — говорил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее о возможном увеличении числа рейсов на курорты Египта на брифинге с журналистами заявлял министр транспорта Виталий Савельев.

«С 9 августа будет осуществляться по пять полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Будет ли больше, это решит оперативный штаб Татьяны Алексеевны Голиковой по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Потенциально авиация готова лететь. Как только сейчас добавят рейсы — я надеюсь, это произойдет, — то разрешения получат и другие перевозчики, которые также будут летать», — подчеркивал министр.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. Самолеты летают из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно будет выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

6 августа в Росавиации сообщили, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Так, документом обзавелись «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Далее они должны обзавестись разрешением на авиаперевозки от оперштаба по коронавирусу.

В ноябре 2015 года рейсы на египетские курорты были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 224 человека. Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.