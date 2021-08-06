Восемь авиакомпаний РФ получили допуски на полеты на курорты Египта

Восьми российским компаниям выданы допуски на полеты на курорты Египта, они смогут использовать их при увеличении оперштабом количества рейсов. Это следует из материалов Росавиации, опубликованных на сайте ведомства в пятницу, 6 августа.

В частности, допуски на полеты из Москвы получили «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Разрешение на полеты еще должен предоставить оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — подчеркнули в ведомстве.

23 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил авиаперевозчикам начать напрямую летать на курорты Египта из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это означало, что на курорты Египта суммарно сможет выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

В конце июля сообщалось, что египетская авиакомпания Fly Egypt планирует с 20 августа запустить рейсы из аэропорта Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой полетов один раз в неделю.

Ранее, 8 июля, президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

В ноябре 2015 года рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.