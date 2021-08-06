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Восемь авиакомпаний РФ получили допуски на полеты на курорты Египта

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Восьми российским компаниям выданы допуски на полеты на курорты Египта, они смогут использовать их при увеличении оперштабом количества рейсов. Это следует из материалов Росавиации, опубликованных на сайте ведомства в пятницу, 6 августа.

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В частности, допуски на полеты из Москвы получили «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Разрешение на полеты еще должен предоставить оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — подчеркнули в ведомстве.

23 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил авиаперевозчикам начать напрямую летать на курорты Египта из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это означало, что на курорты Египта суммарно сможет выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

В конце июля сообщалось, что египетская авиакомпания Fly Egypt планирует с 20 августа запустить рейсы из аэропорта Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой полетов один раз в неделю.

Ранее, 8 июля, президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

В ноябре 2015 года рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.

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