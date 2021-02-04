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Авиакомпания EgyptAir откроет дополнительные рейсы из Каира в Москву

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Авиакомпания EgyptAir с 5 февраля увеличивает частоту полетов между Каиром и аэропортом Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе московской воздушной гавани в четверг, 4 февраля.

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«Авиакомпания EgyptAir открывает дополнительные рейсы из Каира в московский аэропорт Домодедово. Теперь пассажиры воздушной гавани смогут улететь из Москвы в Египет пять раз в неделю», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Авиасообщение между Россией и Египтом было возобновлено в сентябре прошлого года. Рейсы осуществляются только в Каир. Авиакомпания EgyptAir начала выполнять еженедельные рейсы по вторникам, четвергам и субботам по маршруту Каир–Москва–Каир.

Авиакомпания добавила два еженедельных рейса в Каир. По пятницам прилет в Домодедово в 15:45, вылет — в 16:45. По воскресеньям прилет в 15:05, вылет — в 16:05.

Ранее, 2 февраля, посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что в Москве позитивно настроены на возобновление авиасообщения с Египтом. В настоящее время группа российских инспекторов прибыла в Египет для проверки безопасности аэропортов и туристических зон для возобновления чартерных рейсов, сообщает телеканал «360».

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