Россия настроена на возобновление чартерных рейсов в Египет

В Москве позитивно настроены на возобновление авиасообщения с Египтом. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил журналистам посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

По его словам, вопрос безопасности туристов остается приоритетным.

В настоящее время, как пояснил Борисенко, российская делегация отправилась в Египет с инспекцией совместно со специалистами из Минтранса и экспертами в области безопасности.

«Поскольку прошлой весной из-за пандемии работа аэропортов приостанавливалась, важно было убедиться, что всё функционирует без сбоев. Если общая оценка будет положительной, это позволит думать о восстановлении прямого чартерного сообщения между двумя странами», — приводит слова посла ТАСС.

Борисенко добавил, что ситуация на Ближнем Востоке непростая, в регионе, в том числе в Египте, находятся экстремистские группировки. Однако он выразил надежду на обеспечение Египтом безопасности туристов в аэропортах и на курортах.

«Нельзя допустить повторения теракта 2015 года на Синае, поэтому мы продолжаем работу с правоохранительным органами», — заявил дипломат.

Несмотря на отсутствие чартерного сообщения между Россией и Египтом, на курорты Красного моря в 2020 году отправились 30 тыс. россиян, а в 2019 году там отдохнули около 150 тысяч граждан страны, подчеркнул Борисенко.

Самолет А321 компании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года. В небе над Синайским полуостровом на борту лайнера произошел взрыв. Погибли все 224 человека на борту. Трагедия была классифицирована как теракт.

После этого авиасообщение между Россией и Египтом было прервано.