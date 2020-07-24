Крылья по совету: как Россия возобновляет международное авиасообщение

Российские туристы все-таки смогут воспользоваться оставшейся частью курортного сезона и провести отдых за границей. С 1 августа открывается международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. О соответствующем решении объявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства. В Госдуме и Совфеде «Известиям» сообщили, что полеты в страны СНГ возобновятся в ближайшее время — возможно, также в августе. Собеседники «Известий» в авиаотрасли не сомневаются, что пассажиропоток в Турцию будет колоссальным — правда, посольство в Анкаре предупредило, что в большинстве городов страны сохраняется масочный режим.

Скоро открытие

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами еще 27 марта из-за высокой скорости распространения COVID-19 по всему миру. Исключением стали рейсы для возвращения россиян из-за границы и отдельные полеты по решению правительства или в соответствии с договоренностями между авиационными службами разных стран. Но благодаря замедлению пандемии РФ с 1 августа начинает постепенно открывать международные авиаперевозки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с членами правительства.

— Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности, — заявил Михаил Мишустин. — Это решение также позволит нам ускорить возвращение наших граждан из-за рубежа.

На первом этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По итогам совещания вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в августе полеты планируется возобновить в три страны: Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул, Анкара, Анталия, Бодрум и Даламан), Танзанию (Занзибар).

Крылья по совету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она пояснила, что после прилета на Туманный Альбион, который не закрывал свои границы, россиянам необходимо будет пройти 14-дневный карантин. Для иностранных граждан, прилетающих в РФ из указаных стран, нужно за 72 часа до пересечения границы получить справку с отрицательным тестом на коронавирус. Аналогичные условия — и для российских туристов.

«Аэрофлот» уже объявил о возобновлении рейсов в Лондон и Стамбул с 1 августа, а начиная с 10 числа самолетами компании «Победа» можно будет улететь в Анталию. Готовность осуществлять перевозки высказали в Azur air, Utair и S7.

Решение о возобновлении полетов на принципах взаимности согласовано авиационными властями всех стран, а нюансы проработали МИД РФ и Роспотребнадзор. В ближайшее время Росавиация уведомит авиакомпании о возобновлении полетов и билеты поступят в продажу, сообщил после заседания глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, РФ ведет переговоры по возобновлению полетов примерно с 30 странами.

Сейчас российские власти рассматривают возможность отмены обязательного карантина для прибывающих вывозными рейсами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее эта норма была отменена для пассажиров регулярных рейсов. При этом всем россиянам необходимо сделать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней с момента прибытия.

Формирование первоначального списка стран зависело от наличия двусторонних соглашений, а также было связано с уровнем распространения в них COVID-19, уточнил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

— Что касается Турции — тут можно не сомневаться, что поток будет колоссальным. Это самое востребованное международное направление, а теперь на некоторое время у него не будет других зарубежных конкурентов, — сказал эксперт.

Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не придется предъявлять справку о проведенном тестировании. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Анкаре. Во время полета пассажиры должны будут заполнить информационную форму, а в терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждому измерят температуру.

В посольстве отметили, что турецкие власти разработали меры для соблюдения безопасности. Медицинские маски остаются обязательными — как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. За несоблюдение правил действует штраф в 900 турецких лир (около 9,3 тыс. рублей).

24 июля президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянным членами Совета безопасности. Глава государства попросил премьера отдельно доложить, как идут переговоры с иностранными партнерами по поводу летнего периода отпусков.

Соседи на очереди

Открытие авиасообщения со странами СНГ ожидается в первые две недели августа. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— За формирование списка отвечал Роспотребнадзор. То, что среди первых стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение, нет Белоруссии и и других государств СНГ, связано исключительно с эпидемиологической ситуацией. По мере ее улучшения сообщение с этими странами также будет открыто. Ожидаем, что это произойдет в ближайшее время — в первые дни августа , — подчеркнул депутат.

Крылья по совету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Решение об открытии авиасообщения с некоторыми государствами принималось по рекомендации экспертов из Минздрава и Роспотребнадзора, поэтому здесь не стоит искать какую-либо политическую подоплеку , отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, это касается и ближайших партнеров, включая страны СНГ.

— Кроме того, у нас в перспективе появление вакцины, которая существенно изменит картину. Рано или поздно всё воздушное авиасообщение будет восстановлено в полном объеме, — подчеркнул политик.

По мнению сенатора, Россия постепенно будет открывать авиасообщение со все большим количеством государств, поскольку РФ и многим другим удается «глушить вирус».

В полной готовности

Источник «Известий» в одном из российских чартерных перевозчиков считает, что из-за отсутствия альтернатив спрос на все открывающиеся международные направления будет высоким.

Большая часть туристов полетит в Турцию. Цены на билеты из-за ограниченного выбора будут выше, чем год назад, считают собеседники «Известий» в авиакомпаниях. При этом совокупная стоимость отдыха с учетом перелета и проживания может оказаться дешевле, чем на российских черноморских курортах, где в этом году всё подорожало из-за сильного ажиотажа.

Можно ожидать, что обеспеченные туристы, с учетом закрытой Доминиканы, полетят на Занзибар (Танзания).

— Двухнедельный тур сегодня можно купить за $4 тыс., — говорит источник «Известий» в одном из чартерных перевозчиков.

Еще один собеседник «Известий» в российской авиакомпании отметил, что на заседании оперативного штаба во вторник также обсуждалось возобновление перелетов в Венгрию и Южную Корею.

— По всей видимости, Венгрию исключили из-за того, что Евросоюз по-прежнему не готов принимать у себя граждан России. В Южной Корее, видимо, тоже пока не готовы открывать границы с РФ, — пояснил он.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин отметил, что решение правительства о запуске международного воздушного сообщения — важный и давно ожидаемый шаг.

— Конечно, на полное восстановление потребуется время, тем не менее «Аэрофлот» всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности. Уже 1 августа мы полетим в Лондон и в Стамбул и ждем дальнейших решений правительства, — сказал он.

Глава Infomost Борис Рыбак назвал решение кабмина положительным сдвигом для всей отрасли авиаперевозок. Эксперт считает перспективным направлением Великобританию — туда всегда был существенный деловой пассажиропоток. Также можно ожидать, что доходы перевозчикам принесут турецкие курорты. Кроме того, аэропорт Стамбула остается одним из крупных мировых хабов, откуда можно долететь практически до любой точки на карте мира.

Крылья по совету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

При этом пассажиропоток, цены на открывающихся направлениях и доходность рейсов для авиакомпаний сегодня невозможно предсказать из-за почти полного отсутствия продаж в предыдущие месяцы, считает эксперт.

В Домодедово сказали, что уже уведомили авиавласти о готовности к возобновлению международных рейсов. К началу полётов будут проведены дополнительные нагрузочные тестирования технологических систем в галерее международного вылета, которая была закрыта на период ограничений.

— Аэропорт готов выполнить все требования госорганов по обеспечению санитарной безопасности полетов на рейсах международных воздушных линий, — добавили в пресс-службе воздушной гавани.

Во Внуково и Шереметьево также подтвердили готовность к открытию полетов.

Активные бронирования по открывшимся направлениям еще не начались, сказали «Известиям» в Российском союзе туриндустрии.

— Речь пока идет о регулярном сообщении, но для туризма это возможность возобновить зарубежные поездки. Основным направлением в этом году, в любом случае, остается внутренний туризм. Чартеры, летающие внутри страны, хорошо заполняются, — сказал вице-президент союза Юрий Барзыкин.

По его мнению, следующими для российских путешественников будут открываться страны, где «уровень заболеваемости не выше, чем у нас».

— Это может быть Европа, но пока страны Шенгена отрывают границы не для всех, — подчеркнул он. — Скорее всего, с сентября-октября возобновится сообщение еще с несколькими государствами.

По словам источника, близкого к Ростуризму, в пятницу ведомство доведет до туроператоров информацию о снятии ограничений и выдаст официальное разрешение на продажу туров в Великобританию, Турцию и Танзанию.