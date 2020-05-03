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В пролете: развалится ли мировая авиандустрия под напором эпидемии

Перевозчики и самолетостроители теряют миллиарды долларов в день
Фото: REUTERS/Florion Goga
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В пролете: развалится ли мировая авиандустрия под напором эпидемии
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2020-04-29 12:34:28
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Мировая авиационная индустрия оказалась в числе секторов экономики, по которым карантин и вызванный эпидемией кризис ударили сильнее всего. Пассажирский авиационный трафик в мире упал почти на порядок, и авиакомпании, как правило, работающие не с очень высокой маржей, лишились источника оборотных средств. Не менее трудно складываются дела и у авиапроизводителей — количество заказов стремительно снижается, и даже самые крупные авиастроительные корпорации начинают испытывать проблемы с деньгами. Надежда на государственную помощь также остается шаткой. Подробности — в материале «Известий».

Поток иссяк

Когда эпидемия только еще начиналась в Китае, авиакомпании всего мира уже готовились к серьезным убыткам. Прерывание стабильного воздушного сообщения в Восточной Азии, регионе наиболее интенсивного роста авиаперевозок грозило убытками примерно в $30 млрд. Для сравнения, общая выручка от всего пассажиропотока в прошлом году составила около $840 млрд, то есть потери могли составить почти 5%.

аэропорт
самолет аэропорт пассажиры
Фото: REUTERS/Chris Helgren
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Однако уже вскоре под карантин попала большая часть мира, и оценки убытков начали расти в геометрической прогрессии. Около 60% всех пассажирских самолетов к концу апреля оставались в аэропортах и ангарах. Число международных рейсов упало на 87%. Даже для средних авиакомпаний, таких как Finnair, число отмененных рейсов уже измеряется тысячами. В России объем перевозок пассажиров «Аэрофлотом» опустился в апреле со 120 тыс. до 3–5 тыс. в сутки.

В начале марта общие убытки оценивались в 113 млрд долларов, а сейчас IATA предсказывает, что они могут достичь $314 млрд. Речь идет примерно о 40% годового дохода глобального авиабизнеса. Что особенно плохо, авиакомпании теряют не только деньги от отмененных рейсов, которые должны были состояться недавно или в ближайшие недели. Убытки идут в том числе и от отмены поездок, которые люди планировали на вторую половину года, когда карантин предположительно должны снять. Это может быть связано как с сокращением доходов потенциальных пассажиров, в результате чего они не хотят тратить деньги, так и с общей неопределенностью в эпидемиологической и экономической обстановке. Как бы то ни было, но ранняя продажа билетов также страдает, а вместе с ней и денежные потоки авиалиний.

авиа
авикомпания самолет кризис
Фото: REUTERS/Chris Helgren

Яркий пример такой потери денег — американская авиакомпания Delta. В марте прошлого года она «сжигала» $100 млн в день. Общий убыток до налогов составил $600 млн. Еще хуже сложилась ситуация в United Airlines, где операционных убытков насчитали на $2,1 млрд. Все это, заметим, по итогам первого квартала, в котором первый месяц вообще был «докризисным», а в феврале проблемы у авиакомпаний только-только начались.

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Некоторые авиакомпании уже не выдержали испытания кризисом. В британской Flybe, работающей преимущественно на внутренних региональных рейсах, временную администрацию назначили уже 5 марта. Компания, впрочем, испытывала серьезные финансовые проблемы еще в прошлом году, так что карантин только ускорил неизбежное.

В конце апреля рухнула Virgin Australia, которой не помогло даже радикальное сокращение издержек. Компания намерена возобновить работу после реструктуризации, однако ее потенциал в связи с продолжающимся кризисом и падением спроса на перевозки непонятен. О банкротстве также объявили и несколько американских региональных авиалиний. Крупные игроки пока держатся, но время упорно работает против них.

Выйти из штопора

Для спасения индустрии перевозок разные государства предпринимают беспрецедентные меры поддержки отрасли. В США президент Дональд Трамп выделил авиакомпаниям из бюджета $58 млрдв. Половина из них пойдет на выплаты персоналу, а другая — на льготные кредиты перевозчикам. В Европе Франция и Нидерланды готовы выделить Air France – KLM 11 млрд евро. Не исключено, что сходные издержки понесет и правительство Германии в пользу национального флагмана — Lufthansa. В России на помощь авиакомпаниям выделено 23 миллиарда рублей и в случае продолжения карантина эта сумма наверняка вырастет.

авиа
Air France самолет
Фото: Global Look Press/Panoramic

Пока же перевозчики ищут любые способы, чтобы хоть как-то компенсировать нарастающие убытки. Одни минимизируют активность, сокращая персонал и отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Вторые пытаются переквалифицироваться на перевозку грузов. В сложившейся ситуации такое поведение имеет смысл. Хотя мировая экономика и находится в состоянии свободного падения, грузоперевозки сокращаются медленнее, поскольку спрос на товары также падает менее активно, чем спрос на пассажирские перелеты.

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При наличии свободного флота авиалиниям получается выгодно задействовать его для транспортировки грузов. К примеру, у Delta доля грузовых перевозок подскочила вдвое и может достигнуть весьма солидной суммы в $650 млн к июню. Авиакомпаниям помогает и резко поднявшийся спрос на продукцию, которую довольно удобно перевозить пассажирскими лайнерами, иногда даже не особо переоборудованными, — например, медицинские расходные материалы вроде масок.

Подрезали крылья

На первый взгляд должно показаться, что в отличие от авиакомпаний производители самолетов должны пострадать от кризиса меньше. В конце концов, их портфель заказов часто формируется за несколько лет до реальных поставок, а спрос на такие дорогие товары длительного пользования должен быть не слишком эластичен, ведь он завязан на инвестпрограммы, которые сокращаются медленно. Однако и здесь оказался комплекс весьма серьезных проблем.

27 апреля генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что его компания быстро теряет ликвидность. Процесс продолжился даже после того, как в начале месяца компания объявила о сокращении выпуска в этом году примерно на треть. Фори вскоре подтвердил, что уменьшение объемов производства — это далеко не худшее, чего можно ожидать от нынешнего кризиса.

самолет
самолет авиа кризис
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Крупнейший производитель сталкивается с массовым отказом от поставок. Разумеется, не все заказы портфеля реально выполняются и в обычных обстоятельствах и, как правило, производители смотрят на это с известной расслабленностью — лучше простить клиенту один-два отказа, чем совсем потерять его. Сейчас же ситуация с деньгами стала по-настоящему тревожной — и авиапроизводители грозят штрафными санкциями авиаперевозчикам-«отказникам».

Однако на компании, которые уже или перешли к процедуре банкротства, или находятся в опасной близости от ней, такие угрозы едва ли могут возыметь какое-то действие. В результате запланированные во всех бюджетах самолетостроителей деньги так и не поступают, еще дальше ухудшая ситуацию с ликвидностью. Скажем, Airbus в январе–марте из-за карантина и экономических затруднений у потребителей вынужден был оставить в своих ангарах 60 новых самолетов, почти треть от подготовленного к отправке. Только в I квартале чистый отрицательный денежный поток европейской авиастроительной корпорации должен составить 6,5 млрд евро. Неудивительно, что Фори считает, что само выживание концерна под вопросом.

Ситуация в главном конкуренте Airbus, американском Boeing, немногим лучше. Прошлый год у гиганта авиастроения явно не задался: дефекты модели 737-MAX, приведшие к нескольким катастрофам, уже обошлись корпорации в $19 млрд штрафов и компенсаций. Сейчас Boeing приходится экономить на всем подряд и массовые сокращения, в том числе и высокоценных специалистов, вот-вот начнутся.

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Проблему обостряет то, что всё прошлое десятилетие прошло под знаменем расширения бизнеса как в Boeing, так и в Airbus. В начале века компании стали абсолютными гегемонами рынка гражданского авиастроения, выпуская около 90% лайнеров в мире. После кризиса 2008 года объем перевозок стремительно рос, как за счет растущего спроса в развивающихся странах, так и развития рынка лоукостеров. Соответственно рос и спрос на новые самолеты. В последние годы обе компании запланировали мощные инвестиционные программы, направленные на увеличение производства: в следующие 20 лет предполагалось продать около 40 тыс. самолетов.

В другой ситуации как авиакомпаниям, так и авиастроителям утешением могло бы стать резкое снижение цен на топливо из-за дешевой нефти. Действительно, в условиях нынешнего переизбытка углеводородов на мировом рынке перевозки могут стать рентабельнее, снижая давление на авиалинии и позволяя им закупить больше самолетов. Однако это станет возможно только в случае сравнительно раннего смягчения ограничительных мер и восстановления пассажирского сообщения по всему меру уже в ближайшие месяцы.

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