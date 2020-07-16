Полеты наяву: перевозчики готовятся к возобновлению авиасообщения в августе

Российские перевозчики готовятся к возобновлению международного авиасообщения с начала августа. При этом в авиакомпаниях по-прежнему не знают список стран, которые будут открыты на первом этапе. Источники «Известий» в отрасли говорят, что рассчитывают на Турцию как на единственное летнее прибыльное направление за пределами Европы. В ЕС пока не торопятся открывать границы для наших туристов. Почти все страны, готовые принимать россиян, не проходят по критериям эпидемиологической безопасности Роспотребнадзора, поэтому вопрос о массовом возобновлении полетов даже в конце лета остается открытым.

В ожидании чуда

Российские авиакомпании ожидают, что Турция будет единственным прибыльным направлением, способным в августе обеспечить приемлемый пассажиропоток, говорят источники «Известий» в отрасли авиаперевозок.

— На низком старте находятся сегодня все: «Аэрофлот», Сибирь, «Уральские авиалинии», чартерные перевозчики. Но договоренностей о возобновлении полетов на сегодня нет, — отметил источник.

авиа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал СМИ, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затрагивали в телефонном разговоре тему возобновления авиасообщения и дали поручения ведомствам приступить к переговорам. Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что министерство транспорта и инфраструктуры страны заявило о достижении договоренности с властями России о возобновлении авиасообщения с 15 июля. В посольстве Турции в Москве и МИДе республики не смогли оперативно предоставить комментарий «Известиям». Минтранс России в этот же день опроверг информацию, воздержавшись от дальнейших комментариев. В Росавиации сказали, что также не комментируют вопросы переговоров с зарубежными авиавластями и даты возобновления полетов.

Авиакомпания Turkish Airline 13 июля сообщала о намерении возобновить полёты с 1 августа сразу в шесть российских городов — Москву, Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Ростов и Краснодар.

«Аэрофлот» открыл продажи на полеты в Стамбул с 1 августа на своем официальном сайте. Цена билета в одну сторону начинается от 9715 рублей. Исходя из информации на портале, компания рассчитывает выполнять по три рейса в день на среднемагистральных самолетах Airbus A320. Это говорит о том, что перевозчик ожидает на направлении высокую загрузку.

Источник «Известий» в одной из российских авиакомпаний отметил, что Минтранс не форсирует переговоры с зарубежными партнерами.

авиа Фото: REUTERS/Murad Sezer

Еще один источник «Известий» в авиаотрасли полагает, что турецкой стороне возобновление перевозок гораздо нужнее, чем российскому правительству.

— Турецкая экономика сильно завязана на туризме, значительную долю доходов в прежние годы формировали российские граждане. При этом российской стороне, наоборот, выгодно оставлять границы закрытыми как с точки зрения стимулирования внутреннего туризма, так и с точки зрения предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, — отметил он.

Собеседник «Известий» также предположил, что, возможно, турецким властям для получения турпотока из России придется пойти на уступки в отношениях с РФ в вопросах, не связанных с авиасообщением.

Заграницу невтерпеж

14 июля в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что восемь стран уже готовы принимать российских туристов на довольно «необременительных условиях». Среди них — Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подчеркнула, что для поездки в большинство указанных стран нужно иметь справку об отсутствии COVID-19.

А несколькими днями ранее, 10 июля, глава оперативного штаба по предотвращению завоза коронавирусной инфекции в Россию, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о старте обсуждения порядка восстановления рейсов за границу.

При этом перечень благополучных с эпидемиологической точки зрения стран, составленный Роспотребнадзором (письмо направлено в адрес Минтранса и Росавиации 8 июля), не совпадает со списком АТОР. В него вошли Китай, Монголия, Вьетнам, Шри-Ланка, Великобритания, Германия, Италия, Финляндия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Венгрия и Польша. При этом в ЕС пока не готовы пускать российских граждан на свою территорию — Россия входит в число мировых лидеров по количеству зараженных коронавирусом.

авиа Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Из оставшихся четырех стран, рекомендованных Роспотребнадзором к массовым направлениям, можно отнести Китай и Вьетнам. При этом последний пользуется популярностью у туристов в холодное время года.

В посольстве Кубы в Москве «Известиям» подтвердили, что Остров свободы готов встретить российских туристов.

— 14 июля на Кубе зарегистрировали четыре новых случая заболевания COVID-19. Остатки эпидемии сконцентрированы в Гаване, столица остается закрытой для туризма, остальная часть республики свободна от вируса, — заверил советник по вопросам туризма посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона.

Куба готова принимать чартерные рейсы от российских туроператоров на трех курортах (Кайо Коко, Кайо Гильермо и Кайо Круз). Встречать их будут в международных аэропортах Jardines de Rey, Santa Clara, а также Cayo Santamaría и Cayo Largo del Sur.

— Тестирование будет обязательным и бесплатным. По прибытии в аэропорт Кубы проверят температуру, проведут назальную ПЦР-диагностику, — отметили в дипмиссии.

Представители портала Cubatravel сказали «Известиям», что на Кубе очень сильная система здравоохранения, и в настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране под контролем.

— Если у отдыхающего обнаружится болезнь, совместно с Минздравом Кубы будут созданы условия для изоляции и ухода, — пояснили в организации.

Доминиканская Республика открыта для туристов с 1 июля: власти отменили режим ЧС на острове и открыли его для иностранцев. Однако в отделении посольства РФ в Доминиканской Республике «Известиям» сообщили, что приезд на местные курорты российских граждан в ближайшие месяцы представляется преждевременным.

— Эпидемиологическая ситуация в Доминиканской Республике далеко не благополучная. После отмены карантина и проведения президентских выборов 5 июля резко возросло число зараженных, — рассказал «Известиям» руководитель отделения Посольства России в республике Михаил Евдокимов.

Официально сообщается о 46,5 тыс. больных, но это только подтвержденные случаи, ведь массовое тестирование не проводится. Больницы переполнены, медперсонал не справляется с наплывом зараженных COVID-19, который унес уже 1 тыс. жизней доминиканцев.

куба Фото: Global Look Press/Thomas Dressler

Михаил Евдокимов добавил, что в настоящее время на отдых в Доминикану активно поехали американцы, а поток туристов из страны с самой сложной эпидобстановкой определенно усугубит ситуацию со здоровьем населения острова.

В посольстве РФ в Мексике сообщили, что какие-либо решения по вводу ограничительных мер на въезд в страну для граждан России местными властями не принимались, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Мальдивы, согласно данным сайта местного министерства туризма, 15 июля открыли границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян. Предъявлять тест на COVID-19 или сидеть на карантине не требуется.

А правительство Хорватии разрешило въезд на территорию страны при определенных условиях гражданам всех государств из-за пределов Евросоюза, сообщил портал SchengenVisaInfo. Жителям третьих стран, в том числе и РФ, для посещения Хорватии с целью бизнеса, учебы и туризма необходимо предъявить на границе ваучер на проживание, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за двое суток до этого. МИД и министерство туризма Хорватии, а также посольство страны на территории РФ не смогли предоставить «Известиям» оперативные комментарии.

Генеральный директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает, что регулярные рейсы из России в Турцию могут быть прибыльными для авиакомпаний только при полетах в Стамбул. Полеты же на традиционные турецкие курорты будут выполнять чартерные перевозчики, работающие с туроператорами.

авиа Фото: Global Look Press/Martin Moxter

Кроме Турции, принести прибыль при открытии авиасообщения в августе могут также Кипр, Черногория и Греция. Туроператорам понадобится не меньше недели со старта продаж, чтобы загрузить провозные емкости. Международные направления смогут приносить дивиденды вплоть до начала-середины октября. При этом они не смогут компенсировать российским авиакомпаниям те потери, которые они несут на внутренних направлениях, добавил эксперт.

Собеседники «Известий» в авиаотрасли затруднились сказать, какими будут цены на авиабилеты на международных направлениях в случае возобновления полетов в августе.

— На всех открывающихся международных рейсах в Европе мы не видим ажиотажного спроса. По всей видимости, так будет и с международными рейсами из России. Тогда перевозчикам придется снижать цены на билеты по сравнению с уровнем прошлого года, чтобы привлечь пассажиров , — отметил собеседник «Известий» в отрасли.

Источник в одной из чартерных авиакомпаний, напротив, считает, что цены будут выше, так как в нынешней ситуации авиакомпаниям не имеет смысла летать по международным маршрутам в убыток.

В крупных авиакомпаниях на запросы «Известий» не ответили.