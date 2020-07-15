Вперед и вверх: внутренний туризм уже не будет прежним

Российский туризм станет делом государственной важности. Уже в следующем году может появиться новый национальный проект, посвященный туризму. Цель — развитие внутреннего и въездного сегментов туристического рынка. «Известия» выяснили, как повышение статуса изменит отрасль и какие перспективы ждут любителей путешествий по родной стране.

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К существующим 13 национальным проектам со следующего года может добавится еще один — в сфере въездного и внутреннего туризма. Новый нацпроект охватит все сферы, которые в той или иной степени влияют на конкурентоспособность туристической отрасли.

Напомним, что туристическая составляющая входит и в действующие национальные проекты, но впервые для отрасли разрабатывают отдельную программу. Руководство страны обращает сегодня большое внимание на развитие туризма, а это, по словам экспертов, очень важный посыл и для участников рынка, и для органов власти всех уровней, и для смежных сфер бизнеса.

Подготовку нацпроекта, реализацию которого планируют начать уже с 1 января 2021 года, в правительстве ведут восемь рабочих групп под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего Ростуризм. Профильное ведомство уже занимается разработкой основных положений программы.

В понедельник, 13 июля, на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам Дмитрий Чернышенко предложил президенту Владимиру Путину добавить в число нацпроектов новый — «Туризм».

путин Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

«Сейчас очень важно включить в перечень национальных проектов новый нацпроект в сфере туризма и гостеприимства. Акцент сделан на координацию усилий различных программ, чтобы и инфраструктура, и возможности для бизнеса были сконцентрированы в тех местах, куда может массово поехать турист », — заявил Дмитрий Чернышенко.

Президент Путин отметил большие резервы для качественного роста внутреннего туризма, особенно в период закрытых на фоне распространения коронавируса границ в разных странах. «Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм, это очевидные вещи», — сказал российский лидер. Путин подчеркнул, что в этой сфере прежде всего нужно заниматься инфраструктурой и поддержкой деловой инициативы.

Ранее, в рамках форума «РТФ.online — Родные просторы» замглавы Ростуризма Евгения Чухнова заявила, что сам факт существования этого проекта свидетельствует о том, что туризм рассматривают как конкурентоспособный ресурс, который в перспективе мог бы приносить достаточно серьезные доходы в бюджет страны. Чухнова также отметила, что Ростуризм планирует создать серьезную базу данных, к которым будет предоставлен доступ участникам рынка. Это необходимо для принятия обоснованных решений в туриндустрии.

Маршрут перестроен

В работе над национальным проектом «Туризм» активное участие принимал и бизнес — рабочую группу по продвижению возглавляла исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

« Туризму в России долгое время не уделялось должного внимания. В регионах много проектов, готовых к реализации, однако процесс не идет, потому что на то нет финансовой возможности. Нацпроект поможет запустить проекты, в том числе начать масштабные инвестиции в туристскую инфраструктуру. В ажен вопрос системного подхода к субсидированию отрасли, важно привлекать инвесторов. Если будут созданы привлекательные условия для инвесторов, то бизнес, безусловно, подключится. На основе государственно-частного партнерства можно будет достичь высоких показателей в туризме», — рассказала «Известиям» Майя Ломидзе.

Заслуженный отдых

Эксперты, с которыми побеседовали «Известия», позитивно оценили решение правительства повысить статус внутреннего туризма. Наблюдатели отмечают, что нацпроекты предполагают целевой и системный подход к субсидированию отрасли, а само финансирование будет на порядок больше. Кроме того, можно ожидать разработки механизма для привлечения средств из внебюджетных источников.

Министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова выразила уверенность, что решение о выделении туризма в отдельный нацпроект имеет огромное значение, как для внутреннего, так и въездного сегментов рынка. «Туризм нужно сделать национальной идеей, чтобы каждый житель региона воспринимал туриста как личного гостя. Нужно, чтобы на Россию посмотрели по-новому. И нацпроект может в этом помочь», — считает Мария Бадмацыренова.

туризм Озеро Тус, известное целебной водой, Республики Хакасия Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Бадмацыренова напомнила, что туризм — многоотраслевая сфера, а потому его развитие может разрешить проблемы во многих смежных отраслях. «Безусловно, мы поддерживаем этот проект, который позволит создать конкурентоспособный турпродукт. Отдельно хочется отметить развитие экологического и детского туризма. Конечно, процесс не будет быстрым, но продвигаться в этом направлении необходимо. Проект очень важен для регионов, которые обладают ярким турпродуктом, которые могут предложить туристам познакомиться с «другой» Россией », — говорит Мария Бадмацыренова.

Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области, солидарен с коллегой. Он не сомневается: национальный проект необходим и поможет вывести внутренний туризм на новый уровень. «Мы давно ждали этого проекта. Ведь он будет решать в том числе вопросы инфраструктуры, административного регулирования. Пришло время для развития внутреннего туризма, для вложений в точки роста. И мы очень рады, что государство обратило пристальное внимание на этот сегмент», — говорит Андрей Ермак.

По словам Ермака, туризм является столь же важной отраслью экономики, как и сельское хозяйство, однако до сих пор не находился на необходимом уровне государственного внимания.

туризм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

« Необходимо изменить отношение к туризму, и мы надеемся, что это произойдет. В этой сфере много комплексных проблем и нацпроект поможет их решить. Одни из самых слабых мест внутреннего туризма — инфраструктура и транспортная доступность», — говорит чиновник.

В Ханты-Мансийском автономном округе тоже поддерживают инициативу. « В нынешних реалиях важным направлением государственной политики автономного округа является максимальное использование потенциала Югры для удовлетворения потребностей югорчан и гостей округа в активном и полноценном отдыхе », — рассказал Алексей Михеев, исполняющий обязанности директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

Алексей Михеев считает, что сейчас в России необходимо стимулировать внутренний и въездной туризм. А потому нужны условия для дальнейшего развития инфраструктуры, для привлечения инвестиций в туристские направления. «В новой Концепции развития туризма уже определены такие точки притяжения для туристов, посещающих Югру», — заявил эксперт.

Доверительные отношения

Высокую оценку идее развивать внутренний туризм в рамках национального проекта дала и Татьяна Сажаева, независимый эксперт по туризму Алтайского края. Она отметила, что принятие национального проекта, с одной стороны, логичный процесс эволюции понимания туризма как отрасли экономики — от чего-то несерьезного (палатка+рюкзак+отдых) до осмысления туризма как драйвера развития множества смежных отраслей, глубокой внутренней диверсификации отрасли (отельный бизнес, ресторанный, транспорт и т. д.)

« Впервые за всю историю развитие туризма он воспринимается, как национальная задача. Это очень важный посыл. Безусловно, этим нужно заниматься серьезно, системно и скоординированно. Возможно, это даст толчок к объединению усилий регионов (например, по продвижению единого бренда «Алтай» двумя разными субъектами РФ: Алтайским краем и Республикой Алтай), пересмотру с учетом новых реалий региональных программ развития туризма, выработке точечных стратегий, системному подходу к инфраструктурным проектам (не секрет, что сейчас это разбито на множество программ и подпрограмм с разным ведомственным исполнением). Такая воля „сверху“ придаст энергии и оперативности принятию решений», — уверена Татьяна Сажаева.

алтай Туристы на базе отдыха «Усадьба Три А» в селе Солоновка в Алтайском крае Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сажаева вспоминает: « В свое время в Алтайском крае руководством была запущена стратегия движения на «запад» (перераспределение турпотоков от испытывающих избыточную нагрузку предгорных районов в сторону степных соленых целебных озер). За три года серьезных волевых решений удалось сделать много: сконцентрировать имеющиеся ресурсы, не тратить время на утверждение деталей. Надеюсь, и Национальный проект в туризме будет активно подхвачен всей отраслью и даст уверенный прорыв в радикально лучшее будущее. Предпосылки к этому есть».