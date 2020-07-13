Путин отметил большие резервы внутреннего туризма для качественного роста

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, заявил, что у внутреннего туризма есть большие резервы, особенно в период закрытых на фоне распространения коронавируса границ.

«Большие резервы для качественного роста есть и для внутреннего туризма, что особенно сейчас, понятно, является важным и чувствительным для людей <…> Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм, это очевидные вещи», ― отметил российский лидер во время совещания по стратегическому развитию и национальным проектам.

При этом Путин подчеркнул, что в этой сфере прежде всего нужно заниматься инфраструктурой и поддержкой деловой инициативы, «выращивая» новые компании.

Ранее, 17 июня, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что эпидемии, подобные пандемии коронавируса, являются стимулом для развития внутреннего туризма.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в этот же день, говоря о популярности внутреннего туризма, отметила, что количество забронированных россиянами туров в июне снизилось в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

В середине мая в Ростуризме сообщили, что туристическая отрасль в нашей стране недополучила доходов на сумму в 1,5 трлн рублей из-за пандемии. Если ситуация не наладится, работу могут потерять 2,5 млн человек.

Согласно опросам, почти четверть россиян планирует провести свой летний отпуск на отечественных курортах, в частности в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае. При этом отдых на российских курортах может подорожать на 30%. В АТОР «Известиям» объяснили это увеличившимся спросом и укороченным турсезоном.