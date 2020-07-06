Отдохнешь и ты: как защитить интересы потребителя на рынке внутреннего туризма

Проблемы в туриндустрии привели к тому, что Государственная дума занялась модернизацией отраслевого закона с главной целью — защитить интересы потребителя. Особое внимание при этом уделяется внутреннему туризму. Депутаты предлагают распространить на путешествия по России действующий сегодня на выезде механизм защиты туристов. У представителей бизнеса создание аналога «Турпомощи» вызывает определенный скепсис . «Известия» разбирались в ситуации.

Теория равных возможностей

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по развитию туристической отрасли, которые были сформулированы в ходе недавнего онлайн-совещания с представителями сферы туризма.

В числе инициатив — создание в сегменте внутреннего туризма отраслевого объединения для оказания помощи людям, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора. Фактически предлагается создать для внутреннего туризма что-то вроде ассоциации туроператоров выездного туризма «Турпомощь» и применить к поставщикам, работающим на внутреннем рынке, ту же схему, что и к выездным игрокам. То есть обязать их пополнять фонды персональной ответственности и резервный фонд.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин не сомневается: «Для внутреннего туризма это явно плохой сценарий, который станет не спасением, а лишь дополнительным финансовым бременем для туроператоров».

туризм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Барзыкин напоминает, что риски во внутреннем туризме совершенно иные, чем в выездном сегменте. Тут иное правовое поле и действующих механизмов регулирования в виде страховки вполне достаточно.

На данный момент финансовые гарантии туроператоров на внутренних направлениях составляют 500 тыс. рублей. Минимум для туроператоров выездных направлений — 10 млн рублей.

«Сегмент внутреннего рынка более стабилен, здесь нет громких банкротств. Да и большинство проблем можно решить в рамках закона о защите прав потребителей. За границей не действуют российские законы, там сложнее. К тому же не стоит забывать, что структура продаж на российском рынке несколько иная. Многие туроператоры не продают полноценный пакет, включающий проживание и перевозку, а реализуют составляющие пакета по отдельности», — говорит Юрий Барзыкин.

Эксперт полагает, что речь идет лишь о дополнительной финансовой нагрузке. Туроператорам нужно будет платить за содержание аппарата, естественно, дополнительные траты не лучшим образом отразятся и на стоимости туров, то есть на конечном потребителе.

«Я надеюсь, что эта идея не найдет воплощения. Не хочется, чтобы власти проверяли, сколько шкур можно снять с туроператора», — говорит Юрий Барзыкин.

Не по шаблону

«При таком раскладе продукт туроператора опять не будет выдерживать конкуренции с самостоятельными путешествиями», — соглашается с коллегой Юрий Наумов, владелец сети «Путешествие.ру».

Наумов призывает не «изобретать велосипед», ведь все механизмы, по сути, уже есть. «Нет ничего проще, чем страхование каждого туриста, каждого тура. Почему-то все привыкли считать, что турист не способен брать на себя ответственность, но это не так. Приведу пример. Раньше не было страховок от невыезда, теперь же этот страховой продукт очень востребован. Есть стандартные страховки, входящие в турпакет, однако с каждым годом растет спрос на страховки расширенные, которые приобретаются за дополнительную плату. Туристу нужен понятный механизм, без разделений. И в создании «Турпомощи» для внутреннего рынка нет ни малейшего смысла», — говорит Юрий Наумов.

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Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», выражает схожее мнение: «Я понимаю и разделяю желание властей «обелить» туротрасль и защитить туристов, но сейчас не время для реформ, особенно если их проведение связано с дополнительной финансовой нагрузкой на участников рынка. И тем более в части внутреннего рынка, где существующих механизмов защиты туристов достаточно. Если есть желание окружить туриста двойной заботой, то можно немного повысить страховые взносы, но необходимости создавать аналог «Турпомощи» нет».

Ромашкин задается вопросом: « Хорошо, если мы говорим о защите туриста, то почему речь идет только о туроператорах, где остальные участники системы оказания туруслуг? Мы ведь все связаны. Тогда нужно создать «Турпомощь» и для авиакомпаний, и для автобусных перевозчиков».

Минимизировать риски

Между тем страховщики, работающие с турбизнесом, считают, что дополнительный «фильтр» всё же не помешает. «Сейчас очень много попыток изменить и чем-то дополнить отраслевой закон. Для детальных оценок нужно дождаться, какие из инициатив станут реальностью. Но одно сказать точно можно уже сейчас — альтернативы страхованию нужны. Нужны сейчас, иначе потом будет поздно. Это может быть и «Турпомощь», — рассказал на условиях анонимности представитель крупной страховой компании.

Подавляющее большинство экспертов рынка, с которыми пообщались «Известия», недоумевают, для чего «клонировать» объединение, к работе которого нередко возникают претензии. «Не хочется умалять немалых заслуг «Турпомощи» по возвращению на родину туристов, пострадавших от деятельности туроператора, но все-таки было много ситуаций, когда «Турпомощь» не соответствовала своему названию и больше напоминала забюрократизированную структуру», — рассказал эксперт, пожелавший остаться неназванным.

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Владимир Кулешов, генеральный директор компании «ХотТурист», приводит пример с обанкротившимся в конце 2018 года туроператором «Жемчужная река», от действий которого пострадали тысячи туристов. Получили выплаты за несостоявшиеся туры не все, и речь шла о минимальных суммах возврата. «Ощутили мы на себе и уход туроператора «Данко». Мы бронировали у него наземное обслуживание в Австралии на сумму 500 тыс. рублей. Страховая платить отказалась, поскольку речь шла не о полном турпакете, не увидели туристы и компенсаций из фонда «Турпомощи». Деньги были потеряны. Так о какой эффективности идет речь?»

Семь раз отмерь

Но если создание аналога «Турпомощи» пока не более чем идея, то у системы «Электронная путевка» со схожим назначением — защитить туристов — уже появились реальные очертания. 8 июля станет известна дата рассмотрения законопроекта о ней во втором чтении.

Участники рынка обеспокоены тем, что проект предусматривает создание нового механизма финансового обеспечения ответственности в виде гарантийного фонда, который предполагается наполнять за счет взносов с каждого реализованного тура. Отчислять в фонд так называемый туристский взнос должны будут все без исключения туроператоры — работающие в сфере внутреннего, въездного, выездного туризма. Предполагается, что фонд заменит имеющиеся механизмы финансового обеспечения.

Компании, работающие на рынке внутреннего туризма, где рисков меньше, опасаются, что им придется компенсировать потери занимающихся выездным туризмом.

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Представители турбизнеса Сочи уже отправили письмо на имя Зарины Догузовой, руководителя Ростуризма, с просьбой вопрос о введении «Электронной путевки» рассмотреть после выхода отрасли из кризисной ситуации и восстановления турпотока.

« В текущей ситуации введение дополнительной финансовой нагрузки на турбизнес является нежелательным и негативным. Существующий сегодня механизм финансового обеспечения деятельности туроператоров соответствует реалиям рынка и эффективно защищает права туристов. В сфере внутреннего и въездного туризма, которые на сегодня являются приоритетными для развития, случаи банкротства туроператоров и невыполнения ими своих обязательств крайне редки. Неслучайно действующий механизм финансового обеспечения деятельности туроператоров разграничивает размер ответственности между внутренним, выездным и въездным туризмом», — привела выдержку из письма представитель турбизнеса Сочи, пожелавшая остаться неназванной.