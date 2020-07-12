Куда податься: открытие границ не спасет туристический сезон

Россия готовится к открытию границ. Авиасообщение с зарубежными странами будет возобновляться в два этапа. Роспотребнадзор уже составил предварительный список стран, в которые смогут отправиться россияне. Однако, по мнению экспертов, спасти летний туристический сезон на выездных направлениях уже не удастся и стремительно набирающему обороты внутреннему туризму он конкуренции не составит. Подробности читайте в «Известиях».

Лед тронулся

Согласно протоколу заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ, которое прошло 6 июля, международное авиасообщение в России будет восстанавливаться в два этапа. На первом этапе речь будет идти лишь о регулярных рейсах. До 13 июля Минтранс РФ должен провести оценку готовности международных аэропортов России к работе в условиях увеличения пассажиропотока.

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Роспотребнадзором уже была проведена работа по подготовке критериев оценки эпидемиологической ситуации, на основании которых был составлен список стран-кандидатов, визиты в которые разрешат в первую очередь.

Полностью, по данным ведомства, соответствуют всем критериям девять европейских стран: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия. Также в предварительном списке значатся Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

В качестве первых хабов для рейсов за границу Минтранс определил Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Владивосток.

Предполагается, что граждане РФ, возвращающиеся из зарубежных стран, с которыми будет открыто авиасообщение на первом этапе, будут проходить либо тестирование на COVID-19, либо отбывать 14-дневный карантин по прибытии.

Радости мало

Специалисты туристического рынка дали осторожные оценки предложенному списку. «Тут возникает сразу несколько вопросов. Самый первый — принцип взаимности, необходимый для открытия авиасообщения с зарубежными странами, то есть решения об открытии международного сообщения со стороны России будет недостаточно. На сегодняшний день страны ЕС, например, не включили Россию в «зеленый список», не ждет пока туристов из России и Китай, а из Монголии только неделю назад приходили тревожные новости о вспышке бубонной чумы» , — рассказал Георгий Погосов, управляющий директор сети «Марселина Трэвел».

Куда податься Фото: Global Look Press/Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

В списке можно выделить Вьетнам, Италию и Шри-Ланку. Это именно те страны, которые действительно смогут привлечь на свои курорты туристов, поскольку популярны у отдыхающих (в большей степени Вьетнам и Италия), полагают в ANEX Tour .

Ранее Минтранс предложил начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Однако, по словам Юрия Наумова, владельца сети «Путешествие.ру», возобновление зарубежных полетов со странами СНГ, включая Белоруссию, приведет к тому, что «весь отложенный спрос уйдет транзитом» через ту же Белоруссию, а российский турбизнес на этом ничего не заработает.

С миру по нитке

Эксперты туррынка оценивают постепенное открытие границ России с осторожным оптимизмом. Как отметил Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия: «В список, опубликованный в письме, вошли направления, с которыми мы сотрудничаем по выездному и въездному туризму. Поэтому сообщение о признании 13 стран соответствующими критериям Роспотребнадзора радует».

Куда податься Пляж в Греции Фото: TASS/EPA

При этом в компании рассчитывают, что работа по возобновлению международного авиасообщения продолжится и в список безопасных будут включены другие популярные у россиян направления, где ситуация с COVID-19 более или менее благополучна , где успешно проводится комплекс профилактических мероприятий и где внимательно относятся к вопросам здоровья туристов.

«Это станет хорошей поддержкой для турбизнеса, который очень сильно пострадал от введенных ограничений, а также даст возможность максимальному числу россиян провести свой отпуск на море, чтобы укрепить здоровье. Вместимость отельной базы на морских курортах нашей страны ограничена, а летний сезон короткий », — рассказал Тарас Демура.

Его коллега, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, с ним в целом согласен. Эксперт убежден, что открытие границы России помогло бы немного разгрузить российские пляжные курорты, которые работают на пределе своих возможностей. «На курорты юга России сейчас колоссальная нагрузка, спрос огромный, отели средней и высокой категории один за другим объявляют о стопе продаж. Более того, цены на размещение подросли на 50–100%», — заявил Мкртчян.

Мария Лещева, директор по маркетингу сети «1001 тур», проанализировав данные продаж, подтверждает: «Уже сейчас мы столкнулись с тем, что в большинстве отелей на всё оставшееся лето просто нет мест. Ни в Сочи, ни в Анапе, ни в Крыму. Есть много запросов, есть готовность граждан покупать туры на Черное море, а продавать им уже нечего».

По словам Мкртчяна, ситуации может помочь открытие Абхазии, которая забрала бы часть организованных туристов. А вот на Турцию, напротив, рассчитывать не стоит. « Открытие Турции, если таковое вообще состоится, глобально уже не спасет сезон» , — убежден Алексан Мкртчян.

Повод для оптимизма?

Мария Лещева также не питает иллюзий относительно спасения летнего сезона на международных направлениях. « В этом году говорить о туристическом сезоне, кроме как в России, уже бессмысленно. Страны — кандидаты на открытие границ никак не отражают туристический спрос. Это не направления массового отдыха. К тому же речь идет о регулярных рейсах, а не чартерах, что означает ограниченный объем перевозки », — рассказала Мария Лещева.

Куда податься Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Открытие Европы, по словам ряда экспертов, тоже не даст для туризма ровным счетом ничего. Визовые направления в сплите продаж туркомпаний всегда занимали малую часть. «Опять же сроки. Бюрократические формальности по открытию на уровне ведомств и министерств, время на восстановление полетных программ, потом туристам потребуются справки или сертификаты здоровья, время на получение визы и прочее. К этому моменту наступит уже середина августа как минимум. А пляжный сезон в Европе длится до конца сентября», — сетует Лещева.

Настроение у исполнительного директора «Интуриста» Сергея Толчина осторожно оптимистичное. « Надо понимать, что открытие регулярного авиасообщения с некоторыми странами — это не история про организованный туризм. Ведь массовый турист летает на популярные курорты чартерными рейсами », — напомнил он. Тем не менее открытие регулярного авиасообщения — это важный шаг в восстановлении международного туризма. При этом, по словам Сергея Толчина, важно осознавать, что разрешение посещать зарубежные страны именно с целью туризма появится в последнюю очередь.

Поезд ушел

На сегодняшний день, по словам экспертов, нет четкого понимания, какие курорты будут открыты и будут ли доступны в августе, чтобы успеть захватить летний сезон. Или же речь пойдет уже об осенних месяцах, в которые всегда наблюдается спад спроса.

«Важно учитывать и возможности самих туристов. Очень большая их часть уже отправилась отдыхать на российские курорты, и второй отпуск для них будет невозможен. Доходы населения тоже подверглись корректировке, поэтому многие предпочтут отдохнуть или по бюджетному сценарию, или откажутся от поездок вовсе. Поэтому ожидать всплеска бронирований не стоит », — говорят в пресс-службе ANEX Tour.

Куда податься Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Остается непонятным, все ли гостиницы и курорты откроют свои двери на короткий сезон и на каких условиях. От этого, по словам наблюдателей, может зависеть и глубина бронирований. «Туроператорам и авиакомпаниям сейчас очень непросто, постоянно необходимо держать руку на пульсе, чтобы оперативно реагировать на любые изменения на туристическом рынке, как позитивные, так и негативные», — заверили в ANEX Tour.

Что касается сроков возобновления чартерных программ на зарубежные курорты в случае появления такой возможности, то, по словам экспертов, они будут минимальны.

Понять и принять

В целом, по мнению большинства опрошенных «Известиями» экспертов, индустрии придется смириться с провальным летним сезоном, а чартерные программы и возвращение массовых туристов на зарубежные курорты ожидать не ранее конца лета.

« Летний сезон в любом случае уже не спасти, даже если границы откроют сейчас. Да, есть надежда на бархатный сезон. Но те затраты, которые понесли туроператоры, турагенты и вообще вся отрасль, безусловно, не компенсируются продажами в этом году», — отмечает Георгий Погосов из «Марселина Трэвел».

Куда податься Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин