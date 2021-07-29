​​​​​​​Авиакомпания Fly Egypt запустит рейсы из Москвы на курорты Египта

Египетская авиакомпания Fly Egypt планирует с 20 августа запустить рейсы из аэропорта Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой полетов один раз в неделю. Об этом в четверг, 29 июля, «Известиям» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Согласно предварительной информации, полученной от авиакомпании в ходе проведения переговоров, планируется выполнение двух рейсов в неделю по одной частоте в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 20 августа», — рассказали во Внуково, добавив, что на данный момент от Fly Egypt запрос на слоты не поступал.

Как следует из материалов о двустороннем сотрудничестве с Египтом, размещенных на официальном сайте Росавиации, министерство гражданской авиации Египта назначила авиакомпанию Fly Egypt регулярным перевозчиком на маршрутах из Хургады и Шарм-эш-Шейха в Москву, Санкт-Петербург и Самару. Перевозчик может выполнять только по одному рейсу в неделю по каждому из указанных маршрутов.

С египетской стороны в качестве регулярного перевозчика между Москвой и курортами Египта назначена авиакомпания Egyptair. С российской стороны допуски на выполнение регулярных рейсов на курорты Египта есть только у авиакомпании «Россия», которой Росавиация 29 июля выдала все 10 частот в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. По словам источника в крупном российском перевозчике, египетские допуски ей перешли от авиакомпании «Оренбургские авиалинии» (Orenair), которая была ликвидирована после объединения с авиакомпанией «Россия» в 2016 году.

К концу текущей недели может быть назначен второй российский регулярный перевозчик для полетов на курорты Египта из Москвы, говорил источник «Известий», близкий к Минтрансу. По его словам, 30 июля состоится заседание межведомственной комиссии при Минтрансе по допуску перевозчиков к выполнению международных рейсов. На нем будут рассматриваться поданные российскими авиакомпаниями заявки для полетов из Москвы на курорты Египта, из Казани в Нур-Султан, из Москвы в Аракос (Греция), Денпасар (Бали) и Корфу (Греция), утверждается на сайте Росавиации.

Согласно оценочным листам, на маршруты из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх заявились S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», AZUR Air и «Уральские авиалинии». По словам источника «Известий», близкого к Минтрансу, приказ о допуске появится только на следующей неделе после обсуждения и голосования. В состав комиссии входят представители Минтранса, Росавиации, ФАС, Ространснадзора, Ростуризма и Минэкономразвития.

Ранее в четверг стало известно, что с 9 августа авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

23 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил авиаперевозчикам начать напрямую летать на курорты Египта из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это значит, что на курорты Египта суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

В оперштабе подчеркнули, что решение об увеличении числа рейсов будет принято после визита делегации из России в Египет для оценки эпидемиологической обстановки в арабской республике.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

В ноябре 2015 года рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.