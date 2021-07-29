Авиакомпания «Россия» готова выполнять рейсы в Египет с 9 августа

Авиакомпания «Россия», входящая в группу компаний «Аэрофлот», получила разрешение Росавиации для выполнения рейсов из Москвы в египетские Шарм-Аль-Шейх и Хургаду. Регулярные рейсы перевозчик готов осуществлять с 9 августа.

«Для обеспечения безопасности граждан РФ, авиакомпания заключила соглашение с АО «Шереметьево Безопасность» на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады», — заявил официальный представитель авиакомпании в четверг, 29 июля.

При этом рейсы будут выполняться в партнерстве с крупнейшим туристическим оператором «Библио-Глобус».

Источник «Известий» при этом утончил, что «Россия» получила всю квоту на курорты Египта. Авиакомпания будет осуществлять по пять рейсов в неделю Хургаду и Шарм-эш-Шэйх. Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Перевозчик, как уточняется, намерен отправлять туристов в Египет на самолетах Boeing 747, рассчитанных на 522 места.

О том, что на египетские курорты с российской стороны сможет полететь только компания «Россия», являющаяся дочерней структурой «Аэрофлота», «Известиям» накануне рассказали источники в двух перевозчиках и в одном московском аэропорту.

При этом источник близкий к Минтрансу допустил, что к концу недели может быть назначен второй российский перевозчик, но не назвал авиакомпанию. При этом согласно материалам о двустороннем сотрудничестве с Египтом, размещенным на официальном сайте Росавиации, с египетской стороны назначена не одна, а две компании — Egiptair и Fly Egipt.

23 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил авиаперевозчикам начать напрямую летать на курорты Египта из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это значит, что на курорты Египта суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

В оперштабе подчеркнули, что решение об увеличении числа рейсов будет принято после визита делегации из России в Египет для оценки эпидемиологической обстановки в арабской республике.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

В ноябре 2015 года рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.