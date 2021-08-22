Ставка на Красное: что ждет россиян в Хургаде и Каире

День, о котором давно мечтали отечественные любители пляжного отдыха, дайвинга и ценители древностей, наступил — Россия возобновила авиасообщение с Египтом. До 2015 года здесь проводили отпуск миллионы наших соотечественников. Еженедельно по пять рейсов уже доставляют россиян на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха из Москвы. В ближайших планах запустить чартеры и доставлять людей в североафриканскую республику напрямую из Воронежа и Белгорода (если, конечно, позволит эпидемиологическая обстановка). Корреспондент «Известий» оценил безопасность таких вояжей и актуальную туристическую привлекательность одного из главных курортов Египта — Хургады.

С возвращением, русский

Первый рейс из России авиакомпании EgyptAir, прибывший в Хургаду в исторический день, встречали огнем, водой и медными трубами. Египетское солнце ослепило туристов еще на стеклянном телетрапе, по традиции самолет-первопроходец на удачу обдали из брандспойта еще на взлетной полосе, а в вестибюле в честь гостей звучала живая музыка.

Хургада долго тосковала по россиянам. Сами египтяне говорят, что люди из нашей страны, в отличие от большинства европейских гостей, более любопытны, участливы и общительны. Российские туристы не скупятся на оплату экскурсий и покупку сувениров. Нашим интересны не только пляжи и бассейны, но и люди. Они охотно заводят знакомства и дружат с местными жителями, иногда годами.

Ставка на Красное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Но — сантименты в сторону. Конечно, прежде всего долгая разлука ударила по экономике отдельных регионов и отраслей хозяйства североафриканской страны. Десятки опустевших, недостроенных и заброшенных отелей стоят в Хургаде, там, где когда-то кипела жизнь. В былые годы здесь шастали обгоревшие на солнце русские туристы с надувными кругами и матрасами, слышался детский смех и крики торговцев. Теперь — тишина, изредка нарушаемая лаем дворняг. Вот ресторанный дворик при бывшем отеле. На столах слой пыли толщиной с палец, ветер гоняет по земле медицинскую маску. Некоторые здания в лесах — владельцы готовились к новому сезону, но он не состоялся.

По официальной статистике египетских властей, в 2014 году их страну посетили 3 млн. 139 тыс. россиян. Туристы из других республик бывшего СССР, немцы и англичане так и не смогли занять нишу турпотока из России. Два года назад новый удар по отрасли — Сovid-19…

Но сегодня у египтян появилась надежда вернуть своих главных гостей. Правительство разработало целую систему мер, чтобы поддержать поток отдыхающих из России. Как рассказал министр древностей и туризма Халед аль-Анани, государство снизило для перевозчиков стоимость топлива в своих аэропортах и уменьшило размер сборов с авиакомпаний в воздушных гаванях. Чтобы защитить клиентов от некачественного сервиса, а игроков рынка от демпинга, в стране ввели ценовой минимум для четырех- и пятизвездочных отелей. Стоимость номера в «четверке» не может быть менее $28 за сутки, а цена за ночь в «пяти звездах» не опустится ниже $40.

Где остановиться в Хургаде

Во всеоружии встретили россиян представители премиум-сегмента. Речь об отелях категории «четыре и пять звезд» в Хургаде, которые всё это время продолжали работать. Но есть и абсолютно новые. Например, открытый в текущем году отель Rixos Premium Magawish, принадлежащий известной турецкой сети. Отель ориентирован на семейный отдых с развлекательной программой высокого уровня (привлечение профессиональных творческих коллективов, классических музыкантов), — пояснил «Известиям» Хакан Кайнакчи, региональный директор компании по продажам и маркетингу. Номерной фонд — 410 номеров. Однако на текущий момент в стране действуют ограничения по заполнению из-за пандемии.

Ставка на Красное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Мы не преследуем цели заселить отель по максимуму. Пусть это будут 200 номеров, но у нас всегда будет соблюдаться приватность, исчерпывающие антиковидные нормы, а клиенты получат безупречный сервис, — сказал управляющий директор отелей Rixos в Египте Эркан Йылдырым на встрече с журналистами.

В стране соблюдается ограничение на заселение отелей — 50% от максимально возможного, во время пребывания журналистов в Египте было сделано послабление — появилось возможность заселять инфраструктуру до 70%.

Для отличного отдыха на Красном море в кругу семьи подойдет также четырехзвездочный отель FUN&SUN FAMILY Sunrise Aqua. Система all-inclusive здесь, в отличие от большинства конкурентов из того же сегмента, предусматривает на завтрак свежевыжатые соки. Еще одна фишка отеля — хорошо зарекомендовавшая себя у российских туристов анимационная программа для малышей на базе детского клуба «Тукан». Система предусматривает возможность для взрослых перепоручить детей воспитателям на несколько часов в течение дня, а самим, например, отправиться на морскую прогулку или сафари.

— К сожалению, временно услуги по работе с детьми в помещении приостановлены из-за коронавируса. Но мы надеемся, что ограничение будет в ближайшее время отменено. Но конкурсы, детское рисование и мини-диско по прежнему работает, — пояснил гид компании TUI Саид Мараван.

Ставка на Красное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

К слову, в Хургаде вакцинированы 100% населения, занятых в туристической и сопутствующих отраслях хозяйства. На груди у администраторов красуются специальные значки с надписью «vaccinated». Во всех отелях действует ограничение на посадку за один стол — максимум шесть человек. Везде зарезервированы номера на случай, если у кого-то из гостей обнаружат коронавирус. Обязательная страховка покрывает лечение от ковида в Египте и позволяет гостю остаться в отеле до выздоровления.

Безопасности много не бывает

Едва ли можно судить о безопасности полетов в египетскую Хургаду по образцово-показательному первому чартеру из Домодедово. Но группе российских журналистов представился случай узнать, как на ежедневной основе работают силовики в аэропортах при перелете из города-курорта в Каир. При подходе к рамке путь преграждает женщина в темно-синей униформе и черном платке и жестом перенаправляет в соседний детектор к своему коллеге-мужчине. Досмотр довольно тщательный и проводится раздельно — мужчины досматривают мужчин, женщины — женщин (не будем забывать, что Египет — мусульманская страна). С момента трагедии над Синаем египетские власти проделали большую работу по части авиабезопасности.

В курортных городах, в частности, в Хургаде размещены военизированные посты охраны. Круглые сутки вооруженных людей в бронежилетах можно увидеть на постах-пикетах в разных частях туристической Хургады. Впрочем, они приветливы и всегда поздороваются с иностранцем, вот только сфотографировать себя не позволят.

Город 1000 минаретов

Из хургадинского аэропорта чуть больше часу лета до столицы — величественного Каира. Этот город расположен по обе стороны Нила — реки, давшей толчок египетской цивилизации несколько тысяч лет назад.

— Только 6% территории Египта (долина реки Нил) пригодны для жизни человека, именно здесь и расположены наши города, — рассказывает гид. — Каир находится по обоим берегам реки. Здесь официально проживает 12 млн. человек, а фактически — около 20, вместе с теми, кто каждый день сюда приезжает на работу или учебу.

Ставка на Красное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Каир известен как город тысячи минаретов — дело в том, что по местной архитектурной традиции мечети строили преимущественно с двумя башнями, откуда раздается азан (призыв к всеобщей молитве). Учитывая, что в Каире около 400 мечетей, название вполне оправдано.

Туристам стоит посетить Национальный музей египетской цивилизации. Эта современная интерактивная площадка рассказывает о становлении и развитии древнего государства, образовавшегося в долине Нила, а главные экспонаты — царские мумии, которым свыше 3 тыс. лет. Среди них царица Хатшепсут, Рамзес II, Тутмос III. Пирамиды, как и Сфинкс, по прежнему на своем месте и ждут туристов.

В Каире уличные базары соседствуют с современными супермаркетами, а роскошь — с бедностью. На улицах невероятно оживленное движение — легковушки, гужевой транспорт, мопеды и тук-туки (мотороллеры, приспособленные для перевозки пассажиров). Из соображений транспортной безопасности лучше перемещаться по городу в составе туристической группы с гидом — только местные жители могут без проблем перейти с одной улицы на другую в этом броуновском движении.

Пожалуй, лучшие виды на ночной Каир открываются из отелей Sofitel и 4 Seasons — многие открытки и знаменитые виды города сделаны именно с верхних этажей этих зданий.

Что привезти из Египта

Представители турбизнеса рекомендуют приобретать товары в сертифицированных магазинах. Косметику, мыло ручной работы, знаменитый бедуинский чай и каркаде станут отличным подарком для близких из поездки. Очень популярны у гостей жуки-скарабеи из дерева, это насекомое в египетской мифологии считается священным. На ура разбирают куфии с эгалемом, известные у российского потребителя как арафатки — это мужской головной убор из хлопка с красно-белым и черно-белым орнаментом.

Ставка на Красное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Египетским лакомствам в России будут рады и взрослые, и дети — здесь необыкновенно вкусная пахлава, рахат-лукум. Большой спрос у россиян на манго — такие сочные плоды, увы, в российских торговых сетях найти сложно из-за трудности транспортировки.

Что важно знать перед поездкой

Египет разрешает въезд россиянам при наличии полного курса вакцинации препаратом «Спутник V» — вторая инъекция должна быть введена не менее чем за 14 дней до поездки. Вполне подойдет распечатка с портала госуслуг на английском языке и с внесенными данными о загранпаспорте (такая функция предусмотрена в сервисе). Если турист не привит или вакцинирован другим препаратом, он может въехать в страну при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного не позднее 72 часов до времени прохождения паспортного контроля). Детям до шести лет справка не нужна.

Ставка на Красное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россиянам потребуется въездная виза по прилету в Египет — ее стоимость $25. Во избежание очередей в аэропортах можно оформить визу заранее — удаленно через официальный портал МВД АРЕ, рекомендует посольство России в Арабской Республике Египет. Оформление визы таким способом занимает до семи суток.