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С отрывом и производством: пандемия привела к буму «цифрового туризма»

Куда россияне уезжают работать на удаленке и во сколько им это обходится
Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius
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С отрывом и производством: пандемия привела к буму «цифрового туризма»
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2021-07-27 18:13:49
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Арабские эмираты, Турция, Грузия, Германия, Болгария, Хорватия, Куба и Чехия вошли в топ стран, в которые россияне чаще всего перебирались для удаленной работы в 2021 году. Об этом «Известиям» сообщили в туристических поисковиках. С переходом на дистанционный режим из-за пандемии часть граждан решила совместить трудовые будни с отдыхом. Едут и в безвизовые страны, и в те, где без специальных документов не обойтись. Впрочем, некоторые государства ввели особые визы для «цифровых кочевников». Как их получить и сколько стоит работа у моря — в материале «Известий».

Турция и Дубай

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Формат делового туризма в пандемию изменился: россияне, которые могут выполнять свою работу удаленно, стали чаще переезжать за границу. В свою очередь, более 20 государств начали создавать условия для таких путешественников, рассказали «Известиям» в туристическом сервисе «Купибилет».

Самой популярной страной у удаленных работников в 2021 году стали ОАЭ, отметили в компании. По сравнению с 2019-м количество проданных в эту страну авиабилетов выросло на 28%, а по сравнению с 2020 годом — в девять раз. При этом средний чек на авиабилеты в Эмираты увеличился вдвое по отношению к прошлому году — с 14 тыс. до почти 30 тыс. рублей.

Находиться в Дубае без визы россияне могут до 30 дней. Если перебираться в эмират на более долгий срок, то нужно получить Dubai Remote Work Nomad Visa — для этого необходимо заключить годовой рабочий контракт с минимальной зарплатой $5 тыс. в месяц (368 тыс. рублей по курсу на 27 июля).

С отрывом и производством
загранпаспорт
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales абсолютным лидером среди направлений стала Турция. В эту страну в 2021 году россияне сделали больше всего бронирований авиабилетов с долгим периодом пребывания. В Турции без визы можно находиться 60 дней. В общей сложности продолжительность пребывания российских граждан в стране не должна превышать 90 дней за полгода.

«Локдаун изменил мою жизнь: если не приходишь в офис, то неважно, откуда работать, лишь бы были хороший интернет и условия для созвонов. Поэтому решил скоротать новосибирскую зиму в Стамбуле. Сначала хотел в Сочи, но цены отпугнули», — пишет на форуме один из российских туристов, работающий менеджером продукта в картографической компании.

Номер в отеле с завтраками россиянину обходился в 12–18 тыс. рублей в неделю, 20 Гб интернета для работы — в 2 тыс. рублей, обеды и ужины в столовой — в 250 рублей в день.

С визами и без

Есть и другие страны, куда билеты в один конец продают чаще, чем туда-обратно, — это Грузия, Болгария и Куба, сообщили в Aviasales. Популярность Грузии отметили и в сервисе «Купибилет». В среднем улететь туда можно за 21 тыс. рублей — это на треть дороже, чем в 2020 году.

С отрывом и производством
грузия
Фото: ТАСС/PA Images/Luka Stanzl

Для длительного пребывания в Грузии россиянам не нужна виза. Можно находиться в стране на срок вплоть до года, потом выехать на день — и вернуться обратно, отсчет пойдет заново.

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Недорогая и близкая Болгария также популярна у российских удаленных работников. Единственный сдерживающий фактор — виза, но после ее получения можно находиться в стране 90 дней в течение полугода. На форумах россияне, пожившие в Болгарии в 2021 году, отмечают невысокие цены на продукты, аренду и даже приобретение жилья в собственность. В то же время зимой на побережье «холодно и не хватает центрального отопления».

Хорватия — еще одна популярная страна у российских фрилансеров, сообщили в «Купибилет». Спрос на поездки туда вырос вдвое по сравнению с 2019 годом и в восемь раз — по сравнению с 2020-м. Работать удаленно в Хорватии можно по туристической визе (максимальный срок пребывания — 90 дней) или получить специальную — для «цифровых кочевников», которую впервые ввели в обращение в 2021 году. Чтобы претендовать на разрешение, понадобится договор аренды жилья и рабочий контракт минимум на €2,5 тыс. в месяц (218 тыс. рублей). Заявление нужно подавать на территории страны. Средний чек на авиабилеты в Хорватию — 17,3 тыс. рублей.

А вот для поездки на Кубу россиянам виза не нужна — находиться на острове можно до 90 дней, напомнили в Aviasales. Самостоятельным путешественникам нужно пройти пятидневный карантин по прибытии. Также нужно сдать два ПЦР-теста — до и после вылета. Куба подойдет удаленным сотрудникам, которым не нужна интенсивная работа в интернете: доступ к wi-fi продается в отелях по карточкам, цена — 74 рубля в час.

С отрывом и производством
отель
Фото: ТАСС/dpa/Daniel Reinhardt

— Есть еще две страны, востребованные у российских удаленных работников, — Германия и Чехия. Популярность Германии по сравнению с 2020 годом выросла на 76%, средний чек на авиабилеты — 19,6 тыс. рублей. Страна разработала особый тип визы. Freiberufler Visa дает право иностранным фрилансерам оформить ВНЖ на срок от трех месяцев до трех лет. Для получения визы понадобятся знание немецкого языка, фиксированное место проживания, подтверждение заработка не менее €9 тыс. (784 тыс. рублей) в год, работа с местными клиентами и оплата налогов в бюджет страны, — рассказали в «Купибилет».

В свою очередь, Чехия предлагает фрилансерам визу под названием Zivno сроком на год. Для ее оформления необходимо предоставить договор аренды жилья не менее чем на год. Помимо этого — иметь на банковском счете от €5587 (487 тыс. рублей). Сумма налоговых выплат в бюджет Чехии должна составлять примерно $80 (5,9 тыс. рублей) в месяц. Найти авиабилеты в Чехию можно в среднем за 24,6 тыс. рублей.

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