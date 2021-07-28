С отрывом и производством: пандемия привела к буму «цифрового туризма»

Арабские эмираты, Турция, Грузия, Германия, Болгария, Хорватия, Куба и Чехия вошли в топ стран, в которые россияне чаще всего перебирались для удаленной работы в 2021 году . Об этом «Известиям» сообщили в туристических поисковиках. С переходом на дистанционный режим из-за пандемии часть граждан решила совместить трудовые будни с отдыхом. Едут и в безвизовые страны, и в те, где без специальных документов не обойтись. Впрочем, некоторые государства ввели особые визы для «цифровых кочевников». Как их получить и сколько стоит работа у моря — в материале «Известий» .

Турция и Дубай

Формат делового туризма в пандемию изменился: россияне, которые могут выполнять свою работу удаленно, стали чаще переезжать за границу. В свою очередь, более 20 государств начали создавать условия для таких путешественников, рассказали «Известиям» в туристическом сервисе «Купибилет».

Самой популярной страной у удаленных работников в 2021 году стали ОАЭ , отметили в компании. По сравнению с 2019-м количество проданных в эту страну авиабилетов выросло на 28%, а по сравнению с 2020 годом — в девять раз . При этом средний чек на авиабилеты в Эмираты увеличился вдвое по отношению к прошлому году — с 14 тыс. до почти 30 тыс. рублей.

Находиться в Дубае без визы россияне могут до 30 дней . Если перебираться в эмират на более долгий срок, то нужно получить Dubai Remote Work Nomad Visa — для этого необходимо заключить годовой рабочий контракт с минимальной зарплатой $5 тыс. в месяц (368 тыс. рублей по курсу на 27 июля).

С отрывом и производством Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales абсолютным лидером среди направлений стала Турция . В эту страну в 2021 году россияне сделали больше всего бронирований авиабилетов с долгим периодом пребывания. В Турции без визы можно находиться 60 дней . В общей сложности продолжительность пребывания российских граждан в стране не должна превышать 90 дней за полгода.

«Локдаун изменил мою жизнь: если не приходишь в офис, то неважно, откуда работать, лишь бы были хороший интернет и условия для созвонов . Поэтому решил скоротать новосибирскую зиму в Стамбуле. Сначала хотел в Сочи, но цены отпугнули», — пишет на форуме один из российских туристов, работающий менеджером продукта в картографической компании.

Номер в отеле с завтраками россиянину обходился в 12–18 тыс. рублей в неделю, 20 Гб интернета для работы — в 2 тыс. рублей, обеды и ужины в столовой — в 250 рублей в день.

С визами и без

Есть и другие страны, куда билеты в один конец продают чаще, чем туда-обратно, — это Грузия, Болгария и Куба , сообщили в Aviasales. Популярность Грузии отметили и в сервисе «Купибилет». В среднем улететь туда можно за 21 тыс. рублей — это на треть дороже, чем в 2020 году.

С отрывом и производством Фото: ТАСС/PA Images/Luka Stanzl

Для длительного пребывания в Грузии россиянам не нужна виза . Можно находиться в стране на срок вплоть до года, потом выехать на день — и вернуться обратно, отсчет пойдет заново.

Недорогая и близкая Болгария также популярна у российских удаленных работников. Единственный сдерживающий фактор — виза, но после ее получения можно находиться в стране 90 дней в течение полугода . На форумах россияне, пожившие в Болгарии в 2021 году, отмечают невысокие цены на продукты, аренду и даже приобретение жилья в собственность. В то же время зимой на побережье «холодно и не хватает центрального отопления».

Хорватия — еще одна популярная страна у российских фрилансеров, сообщили в «Купибилет». Спрос на поездки туда вырос вдвое по сравнению с 2019 годом и в восемь раз — по сравнению с 2020-м. Работать удаленно в Хорватии можно по туристической визе (максимальный срок пребывания — 90 дней) или получить специальную — для «цифровых кочевников», которую впервые ввели в обращение в 2021 году . Чтобы претендовать на разрешение, понадобится договор аренды жилья и рабочий контракт минимум на €2,5 тыс. в месяц (218 тыс. рублей). Заявление нужно подавать на территории страны. Средний чек на авиабилеты в Хорватию — 17,3 тыс. рублей.

А вот для поездки на Кубу россиянам виза не нужна — находиться на острове можно до 90 дней , напомнили в Aviasales. Самостоятельным путешественникам нужно пройти пятидневный карантин по прибытии. Также нужно сдать два ПЦР-теста — до и после вылета. Куба подойдет удаленным сотрудникам, которым не нужна интенсивная работа в интернете: доступ к wi-fi продается в отелях по карточкам, цена — 74 рубля в час.

С отрывом и производством Фото: ТАСС/dpa/Daniel Reinhardt

— Есть еще две страны, востребованные у российских удаленных работников, — Германия и Чехия. Популярность Германии по сравнению с 2020 годом выросла на 76% , средний чек на авиабилеты — 19,6 тыс. рублей. Страна разработала особый тип визы. Freiberufler Visa дает право иностранным фрилансерам оформить ВНЖ на срок от трех месяцев до трех лет . Для получения визы понадобятся знание немецкого языка, фиксированное место проживания, подтверждение заработка не менее €9 тыс. (784 тыс. рублей) в год, работа с местными клиентами и оплата налогов в бюджет страны, — рассказали в «Купибилет».