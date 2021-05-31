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Персональное продолжение: банки переведут 30% сотрудников в онлайн навсегда

Уход одного работника на удаленку может сэкономить до 280 тыс. рублей в год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Персональное продолжение: банки переведут 30% сотрудников в онлайн навсегда
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2021-05-26 16:49:46
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Банки готовы навсегда перевести на удаленную работу 30% сотрудников, рассказали «Известиям» в крупнейших кредитных организациях. Некоторые уже начали принимать новых специалистов полностью дистанционно. Это поможет работодателям экономить на аренде помещений, однако риск утечек информации от такого формата возрастет. Поэтому банкам необходимо отдельно финансировать контроль за персоналом на удаленке, отмечают эксперты.

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Онлайн-тренд

30% и более своих сотрудников решили оставить на удаленке на постоянной основе МКБ, Райффайзенбанк, «Сбер» и Росбанк. Рассматривают эту возможность и в ПСБ. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях. Там также добавили, что работники смогут выбрать, хотят ли они трудиться из дома всегда или всё-таки планируют посещать офис несколько раз в неделю.

Прошедшие 10 месяцев показали, что большую часть функций можно эффективно выполнять из дома, уверена директор по персоналу МКБ Алена Ефремова. Райффайзенбанк адаптировал инфраструктуру таким образом, чтобы нанимать людей в полностью дистанционном формате, включая оформление документов и передачу корпоративного оборудования. Эту систему уже используют и в Росбанке: более 250 человек устроились в организацию полностью удаленно, сообщила директор по инновациям и управлению данными Ольга Махова.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На текущий момент выбрать, трудиться полностью удаленно или изредка посещать офис, могут и сотрудники РНКБ, рассказали в пресс-службе организации. Причем дистанционный режим они считают даже более эффективным, чем гибридный, так как он позволяет оперативно приступать к работе, а также освобождает место в офисе для размещения сотрудников из других подразделений и помогает сэкономить на аренде помещений.

С января по 25 мая 2021 года количество вакансий от банков на hh.ru с постоянным дистанционным форматом выросло на 52% по сравнению с показателем за весь 2020 год и достигло почти 6 тыс. Это на 71% выше, чем за 2019-й, сообщила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. По ее мнению, продолжающийся рост связан с цифровизацией бизнес-моделей финансовых организаций и расширением удаленного взаимодействия с клиентами. Наиболее часто на дистанционную работу в банках ищут сотрудников с функцией продаж, IT, консультирования клиентов, маркетинга и PR, добавила Мария Игнатова.

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По данным портала «Работа в России», дистанционно сейчас трудятся 2,8 млн граждан, то есть порядка 5,5%, сообщили в пресс-службе Минтруда. Только в секторе финансовых услуг это число достигает примерно 180 тыс. сотрудников.

Экономия и риск

Также часть отделений на постоянной основе перевели в онлайн «Росгосстрах», ВТБ, «АльфаСтрахование» и «Югория». В основном на удаленке останутся работники IT-сферы и департамента информационных технологий.

Третий выходной
Третий выходной: банки переведут 30% сотрудников в онлайн навсегда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Предлагая смешанный и удаленный формат, организация становится более привлекательной для новых сотрудников, считает старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова. Она уточнила, что благодаря удаленке финансовая организация планирует продажу одного из офисных зданий и отказ от аренды части помещений в Москве и Саратове. Это компенсирует все технические затраты на переход в онлайн, уверена руководитель.

В результате перевода сотрудников на дистанционный режим банку «Зенит» также удалось сократить расходы. Компания отказалась от трех офисов общей площадью более 2500 кв. м, что позволило снизить затраты на аренду на 6%, сообщили в пресс-службе. Однако при дистанционной работе организация выплачивает сотруднику компенсацию за использование личного оборудования, средств защиты информации и сервисов для исполнения трудовых обязанностей, сообщил председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко.

Перевод на удаленку, например, IT-специалистов позволяет организации стать более мобильной и искать профессионалов, не привязываясь к локации, добавил директор департамента по работе с персоналом «Абсолют банка» Сергей Новосад. Более того, исследования продуктивности сотрудников на фоне пандемии продемонстрировали, что показатель KPI при удаленном формате даже вырос, рассказала директор по ЛИН-технологиям и процессному управлению «АК Барс» банка Андреева Катарина.

Третий выходной
Третий выходной: банки переведут 30% сотрудников в онлайн навсегда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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На смешанный формат перешли в ВСК и в «Тинькофф». Специально под новый режим работы в банке запустили систему, в которой можно забронировать рабочее место.

Больше других повысить эффективность работы и сэкономить за счет перевода части сотрудников на удаленку смогут компании с большим штатом офисных сотрудников и высоким уровнем цифровых компетенций, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Однако прежде чем менять формат работы на постоянной основе, необходимо решить проблему информационной безопасности. Откладывание организациями этого вопроса, особенно в банковской сфере, приведет к росту кибермошенничества, уверен доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.

Основной угрозой остается работа сотрудников на их собственных устройствах. Для снижения рисков утечек информации банки должны потратить средства на контроль персонала, обучение и техническое оснащение. Однако дистанционный режим может помочь сохранить около 20% бюджета, считает эксперт. При средней площади 6 кв. м на одного сотрудника экономия на аренде офиса класса А в Москве может составлять 280 тыс. рублей в год на человека, добавил Евгений Миронюк.

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